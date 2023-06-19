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Эксперт рассказал о попытке прорыва ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 19.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
08:20 19.06.2023
https://ria.ru/20230619/spetsoperatsiya-1879052778.html
Эксперт рассказал о попытке прорыва ВСУ на Купянском направлении
Эксперт рассказал о попытке прорыва ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 19.06.2023
Эксперт рассказал о попытке прорыва ВСУ на Купянском направлении
Попытка прорыва украинских войск остановлена на купянском направлении в районе населенного пункта Стельмаховка, сообщил РИА Новости военный эксперт,... РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T08:20
2023-06-19T08:20
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
киев
луганская народная республика
владимир путин
андрей марочко
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 19 июн - РИА Новости. Попытка прорыва украинских войск остановлена на купянском направлении в районе населенного пункта Стельмаховка, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В районе населенного пункта Стельмаховка, силами до роты, противник попытался прорвать нашу линию обороны. В результате огневого поражения противник понес потери, и отказался продолжать действия наступательного характера", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники. Эксперт уточнил, что нанести упреждающий удар по противнику удалось благодаря аэроразведке и своевременному выявлению целей. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил журналистам, что контрнаступление украинских войск началось, о чем говорит использование Киевом стратегических резервов. Он также отметил, что украинские войска ни на одном участке не достигли поставленных целей благодаря мужеству российских солдат и правильной организации войск. Все предпринятые Киевом попытки контрнаступления провалились, но наступательный потенциал ВСУ еще сохранился, заявил президент РФ.
https://ria.ru/20230616/poteri-1878553094.html
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безопасность, россия, киев, луганская народная республика, владимир путин, андрей марочко, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Киев, Луганская Народная Республика, Владимир Путин, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины
Эксперт рассказал о попытке прорыва ВСУ на Купянском направлении

Марочко: ВС России на Купянском направлении остановили попытку прорыва украинских войск

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащие подразделений радиоэлектронной борьбы
Военнослужащие подразделений радиоэлектронной борьбы - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащие подразделений радиоэлектронной борьбы. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 19 июн - РИА Новости. Попытка прорыва украинских войск остановлена на купянском направлении в районе населенного пункта Стельмаховка, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"В районе населенного пункта Стельмаховка, силами до роты, противник попытался прорвать нашу линию обороны. В результате огневого поражения противник понес потери, и отказался продолжать действия наступательного характера", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники.
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Эксперт уточнил, что нанести упреждающий удар по противнику удалось благодаря аэроразведке и своевременному выявлению целей.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил журналистам, что контрнаступление украинских войск началось, о чем говорит использование Киевом стратегических резервов. Он также отметил, что украинские войска ни на одном участке не достигли поставленных целей благодаря мужеству российских солдат и правильной организации войск. Все предпринятые Киевом попытки контрнаступления провалились, но наступательный потенциал ВСУ еще сохранился, заявил президент РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияКиевЛуганская Народная РеспубликаВладимир ПутинАндрей МарочкоВооруженные силы Украины
 
 
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