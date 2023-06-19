https://ria.ru/20230619/spetsoperatsiya-1879052778.html
Эксперт рассказал о попытке прорыва ВСУ на Купянском направлении
Эксперт рассказал о попытке прорыва ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 19.06.2023
Эксперт рассказал о попытке прорыва ВСУ на Купянском направлении
Попытка прорыва украинских войск остановлена на купянском направлении в районе населенного пункта Стельмаховка, сообщил РИА Новости военный эксперт,... РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T08:20
2023-06-19T08:20
2023-06-19T08:20
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
киев
луганская народная республика
владимир путин
андрей марочко
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0d/1864985322_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8a49e1703f4eee3263d04a53f8eeb0e6.jpg
ЛУГАНСК, 19 июн - РИА Новости. Попытка прорыва украинских войск остановлена на купянском направлении в районе населенного пункта Стельмаховка, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В районе населенного пункта Стельмаховка, силами до роты, противник попытался прорвать нашу линию обороны. В результате огневого поражения противник понес потери, и отказался продолжать действия наступательного характера", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники. Эксперт уточнил, что нанести упреждающий удар по противнику удалось благодаря аэроразведке и своевременному выявлению целей. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил журналистам, что контрнаступление украинских войск началось, о чем говорит использование Киевом стратегических резервов. Он также отметил, что украинские войска ни на одном участке не достигли поставленных целей благодаря мужеству российских солдат и правильной организации войск. Все предпринятые Киевом попытки контрнаступления провалились, но наступательный потенциал ВСУ еще сохранился, заявил президент РФ.
https://ria.ru/20230616/poteri-1878553094.html
https://ria.ru/20230608/spetsoperatsiya-1876848575.html
россия
киев
луганская народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0d/1864985322_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_0ca08fb7bd7f3e70ddb1c6ba8c3979e2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, киев, луганская народная республика, владимир путин, андрей марочко, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Киев, Луганская Народная Республика, Владимир Путин, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины
Эксперт рассказал о попытке прорыва ВСУ на Купянском направлении
Марочко: ВС России на Купянском направлении остановили попытку прорыва украинских войск