https://ria.ru/20230619/spetsoperatsiya-1879052778.html

Эксперт рассказал о попытке прорыва ВСУ на Купянском направлении

Эксперт рассказал о попытке прорыва ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 19.06.2023

Эксперт рассказал о попытке прорыва ВСУ на Купянском направлении

Попытка прорыва украинских войск остановлена на купянском направлении в районе населенного пункта Стельмаховка, сообщил РИА Новости военный эксперт,... РИА Новости, 19.06.2023

2023-06-19T08:20

2023-06-19T08:20

2023-06-19T08:20

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

киев

луганская народная республика

владимир путин

андрей марочко

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 19 июн - РИА Новости. Попытка прорыва украинских войск остановлена на купянском направлении в районе населенного пункта Стельмаховка, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В районе населенного пункта Стельмаховка, силами до роты, противник попытался прорвать нашу линию обороны. В результате огневого поражения противник понес потери, и отказался продолжать действия наступательного характера", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники. Эксперт уточнил, что нанести упреждающий удар по противнику удалось благодаря аэроразведке и своевременному выявлению целей. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил журналистам, что контрнаступление украинских войск началось, о чем говорит использование Киевом стратегических резервов. Он также отметил, что украинские войска ни на одном участке не достигли поставленных целей благодаря мужеству российских солдат и правильной организации войск. Все предпринятые Киевом попытки контрнаступления провалились, но наступательный потенциал ВСУ еще сохранился, заявил президент РФ.

https://ria.ru/20230616/poteri-1878553094.html

https://ria.ru/20230608/spetsoperatsiya-1876848575.html

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киев

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, россия, киев, луганская народная республика, владимир путин, андрей марочко, вооруженные силы украины