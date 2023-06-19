https://ria.ru/20230619/spasenie-1879070922.html

Российские моряки спасли пассажиров иностранного судна в Средиземном море

Российские моряки спасли пассажиров иностранного судна в Средиземном море - РИА Новости, 19.06.2023

Российские моряки спасли пассажиров иностранного судна в Средиземном море

Фрегат "Адмирал Горшков" и сухогруз "Пижма" спасли 68 пассажиров с терпящей бедствие яхты "Авалон" в Средиземном море, сообщило Минобороны России. РИА Новости, 19.06.2023

2023-06-19T10:26

2023-06-19T10:26

2023-06-19T12:34

министерство обороны рф (минобороны рф)

средиземное море

адмирал горшков (фрегат)

греция

россия

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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Фрегат "Адмирал Горшков" и сухогруз "Пижма" спасли 68 пассажиров с терпящей бедствие яхты "Авалон" в Средиземном море, сообщило Минобороны России."Сегодня ночью экипажами фрегата "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" Северного флота, выполняющего задачи в составе постоянного соединения ВМФ России в Средиземном море, и сопровождаемого им сухогруза "Пижма" спасены 68 пассажиров иностранного судна "Авалон", потерпевшего бедствие в территориальных водах Греции", — говорится в заявлении ведомства.Как уточняется, по пути в Тартус "Адмирал Горшков" принял в южной части Эгейского моря сигнал бедствия от яхты "Авалон", следовавшей под флагами Германии и Греции. Российские корабли изменили курс и незамедлительно выдвинулись в район бедствия.Пассажиров иностранного судна эвакуировали на борт "Пижмы", где им оказали медицинскую помощь. Затем их доставили в бухту острова Калимнос для передачи на борт катеров береговой охраны Греции.

https://ria.ru/20230119/moryaki-1846130373.html

средиземное море

греция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), средиземное море, адмирал горшков (фрегат), греция, россия