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Российские моряки спасли пассажиров иностранного судна в Средиземном море - РИА Новости, 19.06.2023
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10:26 19.06.2023 (обновлено: 12:34 19.06.2023)
https://ria.ru/20230619/spasenie-1879070922.html
Российские моряки спасли пассажиров иностранного судна в Средиземном море
Российские моряки спасли пассажиров иностранного судна в Средиземном море - РИА Новости, 19.06.2023
Российские моряки спасли пассажиров иностранного судна в Средиземном море
Фрегат "Адмирал Горшков" и сухогруз "Пижма" спасли 68 пассажиров с терпящей бедствие яхты "Авалон" в Средиземном море, сообщило Минобороны России. РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T10:26
2023-06-19T12:34
министерство обороны рф (минобороны рф)
средиземное море
адмирал горшков (фрегат)
греция
россия
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Фрегат "Адмирал Горшков" и сухогруз "Пижма" спасли 68 пассажиров с терпящей бедствие яхты "Авалон" в Средиземном море, сообщило Минобороны России."Сегодня ночью экипажами фрегата "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" Северного флота, выполняющего задачи в составе постоянного соединения ВМФ России в Средиземном море, и сопровождаемого им сухогруза "Пижма" спасены 68 пассажиров иностранного судна "Авалон", потерпевшего бедствие в территориальных водах Греции", — говорится в заявлении ведомства.Как уточняется, по пути в Тартус "Адмирал Горшков" принял в южной части Эгейского моря сигнал бедствия от яхты "Авалон", следовавшей под флагами Германии и Греции. Российские корабли изменили курс и незамедлительно выдвинулись в район бедствия.Пассажиров иностранного судна эвакуировали на борт "Пижмы", где им оказали медицинскую помощь. Затем их доставили в бухту острова Калимнос для передачи на борт катеров береговой охраны Греции.
https://ria.ru/20230119/moryaki-1846130373.html
средиземное море
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министерство обороны рф (минобороны рф), средиземное море, адмирал горшков (фрегат), греция, россия
Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Средиземное море, Адмирал Горшков (фрегат), Греция, Россия
Российские моряки спасли пассажиров иностранного судна в Средиземном море

Минобороны: "Адмирал Горшков" помог спасти пассажиров яхты, потерпевшей крушение в Греции

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкФрегат "Адмирал флота Советского Союза Горшков"
Фрегат Адмирал флота Советского Союза Горшков - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
Фрегат "Адмирал флота Советского Союза Горшков"
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Фрегат "Адмирал Горшков" и сухогруз "Пижма" спасли 68 пассажиров с терпящей бедствие яхты "Авалон" в Средиземном море, сообщило Минобороны России.
"Сегодня ночью экипажами фрегата "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" Северного флота, выполняющего задачи в составе постоянного соединения ВМФ России в Средиземном море, и сопровождаемого им сухогруза "Пижма" спасены 68 пассажиров иностранного судна "Авалон", потерпевшего бедствие в территориальных водах Греции", — говорится в заявлении ведомства.
Как уточняется, по пути в Тартус "Адмирал Горшков" принял в южной части Эгейского моря сигнал бедствия от яхты "Авалон", следовавшей под флагами Германии и Греции. Российские корабли изменили курс и незамедлительно выдвинулись в район бедствия.
Пассажиров иностранного судна эвакуировали на борт "Пижмы", где им оказали медицинскую помощь. Затем их доставили в бухту острова Калимнос для передачи на борт катеров береговой охраны Греции.
Яхта в море - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
Колумбийские моряки спасли мужчину на аварийной яхте после месячного дрейфа
19 января, 23:46
 
Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)Средиземное мореАдмирал Горшков (фрегат)ГрецияРоссия
 
 
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