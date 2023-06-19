https://ria.ru/20230619/spasenie-1879070922.html
Российские моряки спасли пассажиров иностранного судна в Средиземном море
Российские моряки спасли пассажиров иностранного судна в Средиземном море - РИА Новости, 19.06.2023
Российские моряки спасли пассажиров иностранного судна в Средиземном море
Фрегат "Адмирал Горшков" и сухогруз "Пижма" спасли 68 пассажиров с терпящей бедствие яхты "Авалон" в Средиземном море, сообщило Минобороны России. РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T10:26
2023-06-19T10:26
2023-06-19T12:34
министерство обороны рф (минобороны рф)
средиземное море
адмирал горшков (фрегат)
греция
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/13/1879072386_0:91:1500:935_1920x0_80_0_0_fd3b08ccd603f7efbee4d9f93c3fa324.jpg
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Фрегат "Адмирал Горшков" и сухогруз "Пижма" спасли 68 пассажиров с терпящей бедствие яхты "Авалон" в Средиземном море, сообщило Минобороны России."Сегодня ночью экипажами фрегата "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" Северного флота, выполняющего задачи в составе постоянного соединения ВМФ России в Средиземном море, и сопровождаемого им сухогруза "Пижма" спасены 68 пассажиров иностранного судна "Авалон", потерпевшего бедствие в территориальных водах Греции", — говорится в заявлении ведомства.Как уточняется, по пути в Тартус "Адмирал Горшков" принял в южной части Эгейского моря сигнал бедствия от яхты "Авалон", следовавшей под флагами Германии и Греции. Российские корабли изменили курс и незамедлительно выдвинулись в район бедствия.Пассажиров иностранного судна эвакуировали на борт "Пижмы", где им оказали медицинскую помощь. Затем их доставили в бухту острова Калимнос для передачи на борт катеров береговой охраны Греции.
https://ria.ru/20230119/moryaki-1846130373.html
средиземное море
греция
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/13/1879072386_87:0:1420:1000_1920x0_80_0_0_e45fbe41e3e6c9518f2b304b1ca7e63b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), средиземное море, адмирал горшков (фрегат), греция, россия
Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Средиземное море, Адмирал Горшков (фрегат), Греция, Россия
Российские моряки спасли пассажиров иностранного судна в Средиземном море
Минобороны: "Адмирал Горшков" помог спасти пассажиров яхты, потерпевшей крушение в Греции