https://ria.ru/20230619/si-1879121075.html
Си Цзиньпин попросил Блинкена передать привет Байдену
Си Цзиньпин попросил Блинкена передать привет Байдену - РИА Новости, 19.06.2023
Си Цзиньпин попросил Блинкена передать привет Байдену
Председатель КНР Си Цзиньпин, который в понедельник принял госсекретаря США Энтони Блинкена в Доме народных собраний в Пекине, попросил его передать привет... РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T13:11
2023-06-19T13:11
2023-06-19T13:50
в мире
си цзиньпин
китай
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ПЕКИН, 19 июн – РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин, который в понедельник принял госсекретаря США Энтони Блинкена в Доме народных собраний в Пекине, попросил его передать привет американскому президенту Джо Байдену, сообщает МИД Китая."Председатель КНР Си Цзиньпин попросил госсекретаря Блинкена передать привет президенту Байдену", - говорится в заявлении МИД КНР по итогам встречи.Госсекретарь США в свою очередь передал Си Цзиньпину приветствие от Байдена, отметив, что, по мнению американского президента, Китай и США обязаны ответственно управлять своими двусторонними отношениями, так как это отвечает интересам двух стран и всего мира.Нынешний визит Блинкена - первая за пять лет поездка госсекретаря США в Китай, которая проходит на фоне значительного ухудшения отношений Пекина и Вашингтона из-за целого комплекса вопросов, включая Тайвань, инцидент со сбитым над США китайским аэростатом, а также сохраняющиеся разногласия в торговой и технологической областях.Блинкен в рамках визита в Китай 18-19 июня также провел встречи с министром иностранных дел КНР Цинь Ганом и главой канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И.
https://ria.ru/20230618/bayden-1878897167.html
https://ria.ru/20230619/tayvan-1879120030.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, си цзиньпин, китай, энтони блинкен, сша, джо байден
В мире, Си Цзиньпин, Китай, Энтони Блинкен, США, Джо Байден
Си Цзиньпин попросил Блинкена передать привет Байдену
Председатель КНР Си Цзиньпин попросил Блинкена передать привет Джо Байдену
ПЕКИН, 19 июн – РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин, который в понедельник принял госсекретаря США Энтони Блинкена в Доме народных собраний в Пекине, попросил его передать привет американскому президенту Джо Байдену, сообщает МИД Китая.
"Председатель КНР Си Цзиньпин попросил госсекретаря Блинкена передать привет президенту Байдену", - говорится в заявлении МИД КНР по итогам встречи.
От Байдена ничего не зависит — и это трагедия
Госсекретарь США в свою очередь передал Си Цзиньпину приветствие от Байдена, отметив, что, по мнению американского президента, Китай и США обязаны ответственно управлять своими двусторонними отношениями, так как это отвечает интересам двух стран и всего мира.
Нынешний визит Блинкена - первая за пять лет поездка госсекретаря США в Китай, которая проходит на фоне значительного ухудшения отношений Пекина и Вашингтона
из-за целого комплекса вопросов, включая Тайвань
, инцидент со сбитым над США китайским аэростатом, а также сохраняющиеся разногласия в торговой и технологической областях.
Блинкен в рамках визита в Китай 18-19 июня также провел встречи с министром иностранных дел КНР Цинь Ганом
и главой канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И
.
США не поддерживают независимость Тайваня, заявил Блинкен