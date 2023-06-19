https://ria.ru/20230619/si-1879121075.html

Си Цзиньпин попросил Блинкена передать привет Байдену

Си Цзиньпин попросил Блинкена передать привет Байдену - РИА Новости, 19.06.2023

Си Цзиньпин попросил Блинкена передать привет Байдену

Председатель КНР Си Цзиньпин, который в понедельник принял госсекретаря США Энтони Блинкена в Доме народных собраний в Пекине, попросил его передать привет... РИА Новости, 19.06.2023

2023-06-19T13:11

2023-06-19T13:11

2023-06-19T13:50

в мире

си цзиньпин

китай

энтони блинкен

сша

джо байден

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/18/1860299396_0:0:3080:1732_1920x0_80_0_0_65acc3accdf1557e514fe6b2d2cb2c8c.jpg

ПЕКИН, 19 июн – РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин, который в понедельник принял госсекретаря США Энтони Блинкена в Доме народных собраний в Пекине, попросил его передать привет американскому президенту Джо Байдену, сообщает МИД Китая."Председатель КНР Си Цзиньпин попросил госсекретаря Блинкена передать привет президенту Байдену", - говорится в заявлении МИД КНР по итогам встречи.Госсекретарь США в свою очередь передал Си Цзиньпину приветствие от Байдена, отметив, что, по мнению американского президента, Китай и США обязаны ответственно управлять своими двусторонними отношениями, так как это отвечает интересам двух стран и всего мира.Нынешний визит Блинкена - первая за пять лет поездка госсекретаря США в Китай, которая проходит на фоне значительного ухудшения отношений Пекина и Вашингтона из-за целого комплекса вопросов, включая Тайвань, инцидент со сбитым над США китайским аэростатом, а также сохраняющиеся разногласия в торговой и технологической областях.Блинкен в рамках визита в Китай 18-19 июня также провел встречи с министром иностранных дел КНР Цинь Ганом и главой канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И.

https://ria.ru/20230618/bayden-1878897167.html

https://ria.ru/20230619/tayvan-1879120030.html

китай

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, си цзиньпин, китай, энтони блинкен, сша, джо байден