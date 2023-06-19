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"Здесь – сердце России". Чем запомнился концерт к юбилею Шаляпина в Плёсе

"Здесь – сердце России". Чем запомнился концерт к юбилею Шаляпина в Плёсе - РИА Новости, 19.06.2023

"Здесь – сердце России". Чем запомнился концерт к юбилею Шаляпина в Плёсе

В маленьком Плёсе состоялось большое событие – приуроченный к 150-летию Федора Шаляпина "Концерт над Волгой. Посвящение русской провинции" с участием известных... РИА Новости, 19.06.2023

2023-06-19T12:23

2023-06-19T12:23

2023-06-19T13:27

культура

новости культуры

плес

костромская область

россия

федор шаляпин

ильдар абдразаков

юрий башмет

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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. В маленьком Плёсе состоялось большое событие – приуроченный к 150-летию Федора Шаляпина "Концерт над Волгой. Посвящение русской провинции" с участием известных всему миру артистов. Выступили Ильдар Абдразаков, Юрий Башмет, Светлана Захарова, Пелагея, Александр Петров и другие. Впрочем, главной звездой оказалась самая большая и полноводная река Европы. О закулисье и ярких моментах проекта, за которым наблюдали миллионы россиян, – в фотоленте РИА Новости.

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2023

Ольга Распопова

Ольга Распопова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Распопова

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