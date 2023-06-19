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"Здесь – сердце России". Чем запомнился концерт к юбилею Шаляпина в Плёсе - РИА Новости, 19.06.2023
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Культура
 
12:23 19.06.2023 (обновлено: 13:27 19.06.2023)
https://ria.ru/20230619/shalyapin-1879099495.html
"Здесь – сердце России". Чем запомнился концерт к юбилею Шаляпина в Плёсе
"Здесь – сердце России". Чем запомнился концерт к юбилею Шаляпина в Плёсе - РИА Новости, 19.06.2023
"Здесь – сердце России". Чем запомнился концерт к юбилею Шаляпина в Плёсе
В маленьком Плёсе состоялось большое событие – приуроченный к 150-летию Федора Шаляпина "Концерт над Волгой. Посвящение русской провинции" с участием известных... РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T12:23
2023-06-19T13:27
культура
новости культуры
плес
костромская область
россия
федор шаляпин
ильдар абдразаков
юрий башмет
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. В маленьком Плёсе состоялось большое событие – приуроченный к 150-летию Федора Шаляпина "Концерт над Волгой. Посвящение русской провинции" с участием известных всему миру артистов. Выступили Ильдар Абдразаков, Юрий Башмет, Светлана Захарова, Пелагея, Александр Петров и другие. Впрочем, главной звездой оказалась самая большая и полноводная река Европы. О закулисье и ярких моментах проекта, за которым наблюдали миллионы россиян, – в фотоленте РИА Новости.
плес
костромская область
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новости культуры, плес , костромская область, россия, федор шаляпин, ильдар абдразаков, юрий башмет, сретенский монастырь, президентский фонд культурных инициатив, фото, фото - культура
Культура, Новости культуры, Плес , Костромская область, Россия, Федор Шаляпин, Ильдар Абдразаков, Юрий Башмет, Сретенский монастырь, Президентский фонд культурных инициатив, Фото - Культура

"Здесь – сердце России". Чем запомнился концерт к юбилею Шаляпина в Плёсе

Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. В маленьком Плёсе состоялось большое событие – приуроченный к 150-летию Федора Шаляпина "Концерт над Волгой. Посвящение русской провинции" с участием известных всему миру артистов. Выступили Ильдар Абдразаков, Юрий Башмет, Светлана Захарова, Пелагея, Александр Петров и другие. Впрочем, главной звездой оказалась самая большая и полноводная река Европы. О закулисье и ярких моментах проекта, за которым наблюдали миллионы россиян, – в фотоленте РИА Новости.
© предоставлено пресс-службой телеканала Россия

Изящная Светлана Захарова порхает на краю обрыва, около тонкой, как и она сама, березки, на фоне поражающей своим масштабом – здесь между берегами 700 метров – Волги. Наверное, сложно найти более впечатляющую декорацию. Небо переливается закатными красками, гармонируя с алыми маками на белой пачке балерины, а вдалеке слышна скрипка виртуоза Вадима Репина.

 Концерт над Волгой. Светлана Захарова

Изящная Светлана Захарова порхает на краю обрыва, около тонкой, как и она сама, березки, на фоне поражающей своим масштабом – здесь между берегами 700 метров – Волги. Наверное, сложно найти более впечатляющую декорацию. Небо переливается закатными красками, гармонируя с алыми маками на белой пачке балерины, а вдалеке слышна скрипка виртуоза Вадима Репина.

© предоставлено пресс-службой телеканала Россия
1 из 13
© Фото : предоставлено пресс-службой телеканала "Россия"

Место действия – одна из самых живописных локаций Плёса, Соборная гора. Отсюда открывается головокружительный вид на реку и окрестности – пейзажи, которые в свое время настолько очаровали Исаака Левитана, что он сошел с парохода и остался в тихом, тогда совсем не известном ни богеме, ни туристам городке на целое лето. “Сначала мы волновались. Для нас Соборная – сакральное место, там стоит старейший храм Плеса – Успенский собор. Это первый концерт, который проводился на горе. Но программа оказалась достойной”, – признается местная жительница Александра.

Зрители фестиваля Концерт над Волгой

Место действия – одна из самых живописных локаций Плёса, Соборная гора. Отсюда открывается головокружительный вид на реку и окрестности – пейзажи, которые в свое время настолько очаровали Исаака Левитана, что он сошел с парохода и остался в тихом, тогда совсем не известном ни богеме, ни туристам городке на целое лето. “Сначала мы волновались. Для нас Соборная – сакральное место, там стоит старейший храм Плеса – Успенский собор. Это первый концерт, который проводился на горе. Но программа оказалась достойной”, – признается местная жительница Александра.

© Фото : предоставлено пресс-службой телеканала "Россия"
2 из 13
© Фото : Светослав Велесов

Эмоций было много. Как только Ильдар Абдразаков густым басом затягивает первые строчки "Издалека долго течет река...", знакомые всем, зрители тут же подхватывают. И правда, где, как ни здесь, исполнять эту знаменитую балладу. Подпевают артисту бабушки из местного, плесского хора – почтенного, куда берут только после 77 лет. “Волга – это наша Река-матушка, от нее заряжаешься – и хочется петь”, – признается Абдразаков.

Российский оперный певец Ильдар Абдразаков

Эмоций было много. Как только Ильдар Абдразаков густым басом затягивает первые строчки "Издалека долго течет река...", знакомые всем, зрители тут же подхватывают. И правда, где, как ни здесь, исполнять эту знаменитую балладу. Подпевают артисту бабушки из местного, плесского хора – почтенного, куда берут только после 77 лет. “Волга – это наша Река-матушка, от нее заряжаешься – и хочется петь”, – признается Абдразаков.

© Фото : Светослав Велесов
3 из 13
© Фото : Светослав Велесов

Также артист исполнил "Эй, ухнем!" и "Степь да степь кругом" – хиты из репертуара Федора Шаляпина, чей юбилей отмечается в этом году. Легендарный бас тоже обожал эти места, о чем вам с гордостью расскажет любой из жителей Плёса, население которого – всего 1700 человек. Зато какая энергетика заключена в городке!

Зрители

Также артист исполнил "Эй, ухнем!" и "Степь да степь кругом" – хиты из репертуара Федора Шаляпина, чей юбилей отмечается в этом году. Легендарный бас тоже обожал эти места, о чем вам с гордостью расскажет любой из жителей Плёса, население которого – всего 1700 человек. Зато какая энергетика заключена в городке!

© Фото : Светослав Велесов
4 из 13
© Фото : Светослав Велесов

"Бах когда-то сказал, что, играя на альте, он ощущал себя в сердце полифонии. Я вдруг вспомнил эту фразу. По аналогии, в Плесе я почувствовал себя в сердце русской души. Здесь все настоящее", – сказал Юрий Башмет. Концерт проходил в сопровождении Государственного симфонического оркестра "Новая Россия" под управлением маэстро и Хора Сретенского монастыря.

Советский и российский, дирижер, педагог и общественный деятель Юрий Башмет

"Бах когда-то сказал, что, играя на альте, он ощущал себя в сердце полифонии. Я вдруг вспомнил эту фразу. По аналогии, в Плесе я почувствовал себя в сердце русской души. Здесь все настоящее", – сказал Юрий Башмет. Концерт проходил в сопровождении Государственного симфонического оркестра "Новая Россия" под управлением маэстро и Хора Сретенского монастыря.

© Фото : Светослав Велесов
5 из 13
© Фото : предоставлено пресс-службой телеканала "Россия"

Ведущими вечера были Андрей Малахов и Дарья Златопольская – звездный тандем телеканала "Россия", транслировавшего шоу в прямом эфире. “Старались сделать так же масштабно, как и предыдущие наши проекты, Концерт Победы на Мамаевом Кургане или концерт-реквием к 80-летию со дня начала Великой Отечественной войны в Зарядье”, – говорят организаторы. Поддержку оказал Президентский фонд культурных инициатив.

Телеведущий Андрей Малахов

Ведущими вечера были Андрей Малахов и Дарья Златопольская – звездный тандем телеканала "Россия", транслировавшего шоу в прямом эфире. “Старались сделать так же масштабно, как и предыдущие наши проекты, Концерт Победы на Мамаевом Кургане или концерт-реквием к 80-летию со дня начала Великой Отечественной войны в Зарядье”, – говорят организаторы. Поддержку оказал Президентский фонд культурных инициатив.

© Фото : предоставлено пресс-службой телеканала "Россия"
6 из 13
© предоставлено пресс-службой телеканала "Россия"

Полгода подготовки, 600 человек сотрудников, около ста участников на сцене, 40 камер – это если говорить сухо, в цифрах. Гигантские прожекторы были установлены с другой стороны Волги, уже в Костромской области – так что это еще и одна из самых масштабных в стране концертных площадок.

Зрители фестиваля Концерт над Волгой

Полгода подготовки, 600 человек сотрудников, около ста участников на сцене, 40 камер – это если говорить сухо, в цифрах. Гигантские прожекторы были установлены с другой стороны Волги, уже в Костромской области – так что это еще и одна из самых масштабных в стране концертных площадок.

© предоставлено пресс-службой телеканала "Россия"
7 из 13
© Фото предоставлено пресс-службой ПФКИ,

А начиналось все скромно: с камерного Дачного фестиваля, который впервые прошел в 2015 году по инициативе супруги главы Плеса, Инги Каримовой. Из-за пандемии ежегодная традиция на несколько лет прервалась. Но в год 150-летия Шаляпина решено было ее возродить – красиво, громко, зрелищно.

Концерт к 150-летию Федора Шаляпина

А начиналось все скромно: с камерного Дачного фестиваля, который впервые прошел в 2015 году по инициативе супруги главы Плеса, Инги Каримовой. Из-за пандемии ежегодная традиция на несколько лет прервалась. Но в год 150-летия Шаляпина решено было ее возродить – красиво, громко, зрелищно.

© Фото предоставлено пресс-службой ПФКИ,
8 из 13
© предоставлено пресс-службой телеканала "Россия"

Большой удачей для организаторов и сюрпризом для публики стало появление на сцене Александры Пахмутовой, участие которой подтвердилось в последний момент. Зал приветствовал 93-летнюю легенду стоя. “Мы с Александрой Николаевной ехали вместе, и она призналась, что никуда не выезжала уже семь лет”, – говорит Андрей Малахов. Но Плесу Пахмутова отказать не могла: “Я же родилась на Волге!” На рояле она аккомпанировала Ирине Пеговой, которая исполнила песню "Я не могу иначе".

Участники Концерта над Волгой: Юрий Башмет, Александра Пахмутова

Большой удачей для организаторов и сюрпризом для публики стало появление на сцене Александры Пахмутовой, участие которой подтвердилось в последний момент. Зал приветствовал 93-летнюю легенду стоя. “Мы с Александрой Николаевной ехали вместе, и она призналась, что никуда не выезжала уже семь лет”, – говорит Андрей Малахов. Но Плесу Пахмутова отказать не могла: “Я же родилась на Волге!” На рояле она аккомпанировала Ирине Пеговой, которая исполнила песню "Я не могу иначе".

© предоставлено пресс-службой телеканала "Россия"
9 из 13
© предоставлено пресс-службой телеканала "Россия"

Пегова напомнила и о темной стороне Волги, прочитав знаменитый монолог Катерины из “Грозы” Островского – “Отчего люди не летают так, как птицы”. Минорное настроение поддержала Пелагея – балладой “Разлилась” о нелегкой женской судьбе.

Концерт над Волгой в Плёсе. Ирина Пегова

Пегова напомнила и о темной стороне Волги, прочитав знаменитый монолог Катерины из “Грозы” Островского – “Отчего люди не летают так, как птицы”. Минорное настроение поддержала Пелагея – балладой “Разлилась” о нелегкой женской судьбе.

© предоставлено пресс-службой телеканала "Россия"
10 из 13
© Светослав Велесов

Народный артист России Станислав Любшин, отмечающий в этом году 40-летие театральной карьеры, исполнил песню "Губы окаянные" из кинофильма "Пять вечеров". Сергей Шакуров прочел стихотворение "Собаке Качалова", известное многим со школы под названием "Дай Джим на счастье лапу мне", а Александр Петров – произведение "Первые свидания". Получился довольно обширный срез русской культуры – от народных песен до Тарковского. Авторы программы говорят, что посвятили ее тем, кто родился вдалеке от столиц и прославил своим творчеством провинцию.

Участники Концерта над Волгой: Александр Петров, Пелагея, Сергей Шакуров, Ирина Пегова

Народный артист России Станислав Любшин, отмечающий в этом году 40-летие театральной карьеры, исполнил песню "Губы окаянные" из кинофильма "Пять вечеров". Сергей Шакуров прочел стихотворение "Собаке Качалова", известное многим со школы под названием "Дай Джим на счастье лапу мне", а Александр Петров – произведение "Первые свидания". Получился довольно обширный срез русской культуры – от народных песен до Тарковского. Авторы программы говорят, что посвятили ее тем, кто родился вдалеке от столиц и прославил своим творчеством провинцию.

© Светослав Велесов
11 из 13
© Фото : предоставлено пресс-службой телеканала "Россия"

Один из участников концерта оказался особенно строптивым – конь Оксфорд, который, видимо, испугался толпы. Однако его хозяйке, дрессировщице из цирка на Цветном бульваре Елене Павлович, удалось уговорить неплослушного артиста станцевать впечатляющее танго.

Фестиваль Концерт над Волгой

Один из участников концерта оказался особенно строптивым – конь Оксфорд, который, видимо, испугался толпы. Однако его хозяйке, дрессировщице из цирка на Цветном бульваре Елене Павлович, удалось уговорить неплослушного артиста станцевать впечатляющее танго.

© Фото : предоставлено пресс-службой телеканала "Россия"
12 из 13
© предоставлено пресс-службой

Финальным номером стал "Благовест" Александры Пахмутовой. К оркестру Башмета присоединились все колокольни Плёса, стоящего на холмах – и в этой синергии с церковным перезвоном получилась невероятная по своей силе и красоте композиция.

Участники фестиваля Концерт над Волгой

Финальным номером стал "Благовест" Александры Пахмутовой. К оркестру Башмета присоединились все колокольни Плёса, стоящего на холмах – и в этой синергии с церковным перезвоном получилась невероятная по своей силе и красоте композиция.

© предоставлено пресс-службой
13 из 13
 
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