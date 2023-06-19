"Здесь – сердце России". Чем запомнился концерт к юбилею Шаляпина в Плёсе

Изящная Светлана Захарова порхает на краю обрыва, около тонкой, как и она сама, березки, на фоне поражающей своим масштабом – здесь между берегами 700 метров – Волги. Наверное, сложно найти более впечатляющую декорацию. Небо переливается закатными красками, гармонируя с алыми маками на белой пачке балерины, а вдалеке слышна скрипка виртуоза Вадима Репина.
Изящная Светлана Захарова порхает на краю обрыва, около тонкой, как и она сама, березки, на фоне поражающей своим масштабом – здесь между берегами 700 метров – Волги. Наверное, сложно найти более впечатляющую декорацию. Небо переливается закатными красками, гармонируя с алыми маками на белой пачке балерины, а вдалеке слышна скрипка виртуоза Вадима Репина.
Место действия – одна из самых живописных локаций Плёса, Соборная гора. Отсюда открывается головокружительный вид на реку и окрестности – пейзажи, которые в свое время настолько очаровали Исаака Левитана, что он сошел с парохода и остался в тихом, тогда совсем не известном ни богеме, ни туристам городке на целое лето. “Сначала мы волновались. Для нас Соборная – сакральное место, там стоит старейший храм Плеса – Успенский собор. Это первый концерт, который проводился на горе. Но программа оказалась достойной”, – признается местная жительница Александра.
Место действия – одна из самых живописных локаций Плёса, Соборная гора. Отсюда открывается головокружительный вид на реку и окрестности – пейзажи, которые в свое время настолько очаровали Исаака Левитана, что он сошел с парохода и остался в тихом, тогда совсем не известном ни богеме, ни туристам городке на целое лето. “Сначала мы волновались. Для нас Соборная – сакральное место, там стоит старейший храм Плеса – Успенский собор. Это первый концерт, который проводился на горе. Но программа оказалась достойной”, – признается местная жительница Александра.
Эмоций было много. Как только Ильдар Абдразаков густым басом затягивает первые строчки "Издалека долго течет река...", знакомые всем, зрители тут же подхватывают. И правда, где, как ни здесь, исполнять эту знаменитую балладу. Подпевают артисту бабушки из местного, плесского хора – почтенного, куда берут только после 77 лет. “Волга – это наша Река-матушка, от нее заряжаешься – и хочется петь”, – признается Абдразаков.
Эмоций было много. Как только Ильдар Абдразаков густым басом затягивает первые строчки "Издалека долго течет река...", знакомые всем, зрители тут же подхватывают. И правда, где, как ни здесь, исполнять эту знаменитую балладу. Подпевают артисту бабушки из местного, плесского хора – почтенного, куда берут только после 77 лет. “Волга – это наша Река-матушка, от нее заряжаешься – и хочется петь”, – признается Абдразаков.
Также артист исполнил "Эй, ухнем!" и "Степь да степь кругом" – хиты из репертуара Федора Шаляпина, чей юбилей отмечается в этом году. Легендарный бас тоже обожал эти места, о чем вам с гордостью расскажет любой из жителей Плёса, население которого – всего 1700 человек. Зато какая энергетика заключена в городке!
Также артист исполнил "Эй, ухнем!" и "Степь да степь кругом" – хиты из репертуара Федора Шаляпина, чей юбилей отмечается в этом году. Легендарный бас тоже обожал эти места, о чем вам с гордостью расскажет любой из жителей Плёса, население которого – всего 1700 человек. Зато какая энергетика заключена в городке!
"Бах когда-то сказал, что, играя на альте, он ощущал себя в сердце полифонии. Я вдруг вспомнил эту фразу. По аналогии, в Плесе я почувствовал себя в сердце русской души. Здесь все настоящее", – сказал Юрий Башмет. Концерт проходил в сопровождении Государственного симфонического оркестра "Новая Россия" под управлением маэстро и Хора Сретенского монастыря.
"Бах когда-то сказал, что, играя на альте, он ощущал себя в сердце полифонии. Я вдруг вспомнил эту фразу. По аналогии, в Плесе я почувствовал себя в сердце русской души. Здесь все настоящее", – сказал Юрий Башмет. Концерт проходил в сопровождении Государственного симфонического оркестра "Новая Россия" под управлением маэстро и Хора Сретенского монастыря.
Ведущими вечера были Андрей Малахов и Дарья Златопольская – звездный тандем телеканала "Россия", транслировавшего шоу в прямом эфире. “Старались сделать так же масштабно, как и предыдущие наши проекты, Концерт Победы на Мамаевом Кургане или концерт-реквием к 80-летию со дня начала Великой Отечественной войны в Зарядье”, – говорят организаторы. Поддержку оказал Президентский фонд культурных инициатив.
Ведущими вечера были Андрей Малахов и Дарья Златопольская – звездный тандем телеканала "Россия", транслировавшего шоу в прямом эфире. “Старались сделать так же масштабно, как и предыдущие наши проекты, Концерт Победы на Мамаевом Кургане или концерт-реквием к 80-летию со дня начала Великой Отечественной войны в Зарядье”, – говорят организаторы. Поддержку оказал Президентский фонд культурных инициатив.
Полгода подготовки, 600 человек сотрудников, около ста участников на сцене, 40 камер – это если говорить сухо, в цифрах. Гигантские прожекторы были установлены с другой стороны Волги, уже в Костромской области – так что это еще и одна из самых масштабных в стране концертных площадок.
Полгода подготовки, 600 человек сотрудников, около ста участников на сцене, 40 камер – это если говорить сухо, в цифрах. Гигантские прожекторы были установлены с другой стороны Волги, уже в Костромской области – так что это еще и одна из самых масштабных в стране концертных площадок.
А начиналось все скромно: с камерного Дачного фестиваля, который впервые прошел в 2015 году по инициативе супруги главы Плеса, Инги Каримовой. Из-за пандемии ежегодная традиция на несколько лет прервалась. Но в год 150-летия Шаляпина решено было ее возродить – красиво, громко, зрелищно.
А начиналось все скромно: с камерного Дачного фестиваля, который впервые прошел в 2015 году по инициативе супруги главы Плеса, Инги Каримовой. Из-за пандемии ежегодная традиция на несколько лет прервалась. Но в год 150-летия Шаляпина решено было ее возродить – красиво, громко, зрелищно.
Большой удачей для организаторов и сюрпризом для публики стало появление на сцене Александры Пахмутовой, участие которой подтвердилось в последний момент. Зал приветствовал 93-летнюю легенду стоя. “Мы с Александрой Николаевной ехали вместе, и она призналась, что никуда не выезжала уже семь лет”, – говорит Андрей Малахов. Но Плесу Пахмутова отказать не могла: “Я же родилась на Волге!” На рояле она аккомпанировала Ирине Пеговой, которая исполнила песню "Я не могу иначе".
Большой удачей для организаторов и сюрпризом для публики стало появление на сцене Александры Пахмутовой, участие которой подтвердилось в последний момент. Зал приветствовал 93-летнюю легенду стоя. “Мы с Александрой Николаевной ехали вместе, и она призналась, что никуда не выезжала уже семь лет”, – говорит Андрей Малахов. Но Плесу Пахмутова отказать не могла: “Я же родилась на Волге!” На рояле она аккомпанировала Ирине Пеговой, которая исполнила песню "Я не могу иначе".
Пегова напомнила и о темной стороне Волги, прочитав знаменитый монолог Катерины из “Грозы” Островского – “Отчего люди не летают так, как птицы”. Минорное настроение поддержала Пелагея – балладой “Разлилась” о нелегкой женской судьбе.
Пегова напомнила и о темной стороне Волги, прочитав знаменитый монолог Катерины из “Грозы” Островского – “Отчего люди не летают так, как птицы”. Минорное настроение поддержала Пелагея – балладой “Разлилась” о нелегкой женской судьбе.
Народный артист России Станислав Любшин, отмечающий в этом году 40-летие театральной карьеры, исполнил песню "Губы окаянные" из кинофильма "Пять вечеров". Сергей Шакуров прочел стихотворение "Собаке Качалова", известное многим со школы под названием "Дай Джим на счастье лапу мне", а Александр Петров – произведение "Первые свидания". Получился довольно обширный срез русской культуры – от народных песен до Тарковского. Авторы программы говорят, что посвятили ее тем, кто родился вдалеке от столиц и прославил своим творчеством провинцию.
Народный артист России Станислав Любшин, отмечающий в этом году 40-летие театральной карьеры, исполнил песню "Губы окаянные" из кинофильма "Пять вечеров". Сергей Шакуров прочел стихотворение "Собаке Качалова", известное многим со школы под названием "Дай Джим на счастье лапу мне", а Александр Петров – произведение "Первые свидания". Получился довольно обширный срез русской культуры – от народных песен до Тарковского. Авторы программы говорят, что посвятили ее тем, кто родился вдалеке от столиц и прославил своим творчеством провинцию.
Один из участников концерта оказался особенно строптивым – конь Оксфорд, который, видимо, испугался толпы. Однако его хозяйке, дрессировщице из цирка на Цветном бульваре Елене Павлович, удалось уговорить неплослушного артиста станцевать впечатляющее танго.
Один из участников концерта оказался особенно строптивым – конь Оксфорд, который, видимо, испугался толпы. Однако его хозяйке, дрессировщице из цирка на Цветном бульваре Елене Павлович, удалось уговорить неплослушного артиста станцевать впечатляющее танго.
Финальным номером стал "Благовест" Александры Пахмутовой. К оркестру Башмета присоединились все колокольни Плёса, стоящего на холмах – и в этой синергии с церковным перезвоном получилась невероятная по своей силе и красоте композиция.
Финальным номером стал "Благовест" Александры Пахмутовой. К оркестру Башмета присоединились все колокольни Плёса, стоящего на холмах – и в этой синергии с церковным перезвоном получилась невероятная по своей силе и красоте композиция.