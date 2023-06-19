https://ria.ru/20230619/sdelka-1879160149.html

Блинкен подчеркнул важность продления черноморской зерновой сделки

Блинкен подчеркнул важность продления черноморской зерновой сделки - РИА Новости, 19.06.2023

Блинкен подчеркнул важность продления черноморской зерновой сделки

Госсекретарь США Энтони Блинкен в понедельник заявил, что на встречах с китайским руководством во время визита в Пекин обсуждал продовольственную безопасность и РИА Новости, 19.06.2023

2023-06-19T14:48

2023-06-19T14:48

2023-06-19T14:48

китай

сша

энтони блинкен

в мире

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зерновая сделка

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ПЕКИН, 19 июн – РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен в понедельник заявил, что на встречах с китайским руководством во время визита в Пекин обсуждал продовольственную безопасность и подчеркнул важность продления Черноморской зерновой сделки. Блинкен в рамках визита в Китай 18-19 июня провел встречи председателем КНР Си Цзиньпином, министром иностранных дел КНР Цинь Ганом и главой канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И. "США готовы сотрудничать с Китаем в областях, где у нас есть взаимные интересы, включая климат, макроэкономическую стабильность, общественное здравоохранение, продовольственную безопасность, борьбу с наркотиками. Мы считаем, что Китай может сыграть ключевую роль в смягчении проблемы глобальной продовольственной безопасности", - заявил Блинкен на пресс-конференции по итогам визита. Он добавил, что "подчеркнул важность поддержки долгосрочного продления "Черноморской зерновой инициативы". Нынешний визит Блинкена - первая за пять лет поездка госсекретаря США в Китай, которая проходит на фоне значительного ухудшения отношений Пекина и Вашингтона из-за целого комплекса вопросов, включая Тайвань, инцидент со сбитым над США китайским аэростатом, а также сохраняющиеся разногласия в торговой и технологической областях. Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия-ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач было обозначено переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.

https://ria.ru/20230617/peregovory-1878931106.html

https://ria.ru/20230617/sdelka-1878924190.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

китай, сша, энтони блинкен, в мире, оон, зерновая сделка