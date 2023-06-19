В Днепропетровской области запретили ловить рыбу
В Днепропетровской области запретили вылов и продажу рыбы из-за ухудшения качества воды
© iStock.com / Victoria Kotlyarchuk Город Днепропетровск, Украина
© iStock.com / Victoria Kotlyarchuk
Город Днепропетровск, Украина. Архивное фото
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Власти Днепропетровской области Украины запретили вылов и продажу рыбы после информации об ухудшении качества воды на юге страны, сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак в своем телеграм-канале.
Ранее главный санитарный врач Украины Игорь Кузин сообщил, что с 19 июня вводится запрет на вылов рыбы и на купание в открытых водоемах в Одесской и Николаевской областях из-за ухудшения показателей речной и морской воды.
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"В регионе запрещен вылов и продажа рыбы. Нельзя реализовывать улов из Днепропетровской, Запорожской (подконтрольной Киеву части - ред.), Николаевской, Одесской и Херсонской (подконтрольной Киеву части - ред.) областей. Чтобы не было нарушений, введен усиленный государственный ветеринарно-санитарный контроль. Такие ограничения будут действовать до полной стабилизации ситуации в зоне бедствия", - написал Лысак.
Он отметил, что предложения касаемо запрета отдыха на воде должна предоставить каждая община региона. На данный момент закрыты для купания пляжи Днепропетровска.