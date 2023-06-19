Рейтинг@Mail.ru
В Днепропетровской области запретили ловить рыбу - РИА Новости, 19.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:26 19.06.2023
https://ria.ru/20230619/ryba-1879195012.html
В Днепропетровской области запретили ловить рыбу
В Днепропетровской области запретили ловить рыбу - РИА Новости, 19.06.2023
В Днепропетровской области запретили ловить рыбу
Власти Днепропетровской области Украины запретили вылов и продажу рыбы после информации об ухудшении качества воды на юге страны, сообщил глава областной... РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T16:26
2023-06-19T16:26
в мире
днепропетровская область
украина
киев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1a/1874308740_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7aec5c48ab8749d3fa13bc37a64d2a5b.jpg
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Власти Днепропетровской области Украины запретили вылов и продажу рыбы после информации об ухудшении качества воды на юге страны, сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак в своем телеграм-канале. Ранее главный санитарный врач Украины Игорь Кузин сообщил, что с 19 июня вводится запрет на вылов рыбы и на купание в открытых водоемах в Одесской и Николаевской областях из-за ухудшения показателей речной и морской воды. &quot;В регионе запрещен вылов и продажа рыбы. Нельзя реализовывать улов из Днепропетровской, Запорожской (подконтрольной Киеву части - ред.), Николаевской, Одесской и Херсонской (подконтрольной Киеву части - ред.) областей. Чтобы не было нарушений, введен усиленный государственный ветеринарно-санитарный контроль. Такие ограничения будут действовать до полной стабилизации ситуации в зоне бедствия&quot;, - написал Лысак.Он отметил, что предложения касаемо запрета отдыха на воде должна предоставить каждая община региона. На данный момент закрыты для купания пляжи Днепропетровска.
https://ria.ru/20230619/odessa-1879161238.html
днепропетровская область
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1a/1874308740_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_39937f60af09ab5df4e1678759a8e8c9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, днепропетровская область, украина, киев
В мире, Днепропетровская область, Украина, Киев
В Днепропетровской области запретили ловить рыбу

В Днепропетровской области запретили вылов и продажу рыбы из-за ухудшения качества воды

© iStock.com / Victoria Kotlyarchuk Город Днепропетровск, Украина
Город Днепропетровск, Украина - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
© iStock.com / Victoria Kotlyarchuk
Город Днепропетровск, Украина. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Власти Днепропетровской области Украины запретили вылов и продажу рыбы после информации об ухудшении качества воды на юге страны, сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак в своем телеграм-канале.
Ранее главный санитарный врач Украины Игорь Кузин сообщил, что с 19 июня вводится запрет на вылов рыбы и на купание в открытых водоемах в Одесской и Николаевской областях из-за ухудшения показателей речной и морской воды.
«

"В регионе запрещен вылов и продажа рыбы. Нельзя реализовывать улов из Днепропетровской, Запорожской (подконтрольной Киеву части - ред.), Николаевской, Одесской и Херсонской (подконтрольной Киеву части - ред.) областей. Чтобы не было нарушений, введен усиленный государственный ветеринарно-санитарный контроль. Такие ограничения будут действовать до полной стабилизации ситуации в зоне бедствия", - написал Лысак.

Он отметил, что предложения касаемо запрета отдыха на воде должна предоставить каждая община региона. На данный момент закрыты для купания пляжи Днепропетровска.
Ситуация в Одессе - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
В морской воде в Одессе нашли холеровидный вибрион
Вчера, 14:51
 
В миреДнепропетровская областьУкраинаКиев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала