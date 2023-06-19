https://ria.ru/20230619/ryba-1879195012.html

В Днепропетровской области запретили ловить рыбу

В Днепропетровской области запретили ловить рыбу - РИА Новости, 19.06.2023

В Днепропетровской области запретили ловить рыбу

Власти Днепропетровской области Украины запретили вылов и продажу рыбы после информации об ухудшении качества воды на юге страны, сообщил глава областной... РИА Новости, 19.06.2023

2023-06-19T16:26

2023-06-19T16:26

2023-06-19T16:26

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Власти Днепропетровской области Украины запретили вылов и продажу рыбы после информации об ухудшении качества воды на юге страны, сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак в своем телеграм-канале. Ранее главный санитарный врач Украины Игорь Кузин сообщил, что с 19 июня вводится запрет на вылов рыбы и на купание в открытых водоемах в Одесской и Николаевской областях из-за ухудшения показателей речной и морской воды. "В регионе запрещен вылов и продажа рыбы. Нельзя реализовывать улов из Днепропетровской, Запорожской (подконтрольной Киеву части - ред.), Николаевской, Одесской и Херсонской (подконтрольной Киеву части - ред.) областей. Чтобы не было нарушений, введен усиленный государственный ветеринарно-санитарный контроль. Такие ограничения будут действовать до полной стабилизации ситуации в зоне бедствия", - написал Лысак.Он отметил, что предложения касаемо запрета отдыха на воде должна предоставить каждая община региона. На данный момент закрыты для купания пляжи Днепропетровска.

https://ria.ru/20230619/odessa-1879161238.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, днепропетровская область, украина, киев