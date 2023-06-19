https://ria.ru/20230619/putin-1879169189.html

Новгородский губернатор рассказал Путину о планах газификации

Новгородский губернатор рассказал Путину о планах газификации - РИА Новости, 19.06.2023

Новгородский губернатор рассказал Путину о планах газификации

Новгородский губернатор Андрей Никитин рассказал на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным о планах масштабной газификации области, отметив, что за пять... РИА Новости, 19.06.2023

2023-06-19T15:05

2023-06-19T15:05

2023-06-19T15:05

общество

россия

новгородская область

андрей никитин (политик)

владимир путин

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Новгородский губернатор Андрей Никитин рассказал на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным о планах масштабной газификации области, отметив, что за пять лет будет подключено столько же населенных пунктов, сколько за предыдущие 50, стенограмма опубликована на сайте Кремля. Путин на встрече с Никитиным обсуждал социально-экономические вопросы региона. Губернатор сообщил о росте доходов населения, снижении безработицы до 3,1%, о том, что решена проблема с обманутыми дольщиками, с опережением идет ликвидация аварийного фонда жилья. Продолжается и программа газификации. "Мы за пять лет подключим столько же населённых пунктов, сколько за все предыдущие 50 лет. Эта программа активно выполняется, в один район газопровод построен, второй достраивается, и это, конечно, для малонаселённых, отдалённых территорий региона абсолютно историческое событие, которое существенно изменит ситуацию. А благодаря программе социальной догазификации сразу же газопровод строится, и люди подают заявки, мы максимальное количество людей подключаем", - сказал Никитин. Он рассказал о проводимом в Новгородской технической школе чемпионате высоких технологий, об успешной подготовке кадров для новгородских предприятий в техникумах и колледжах. Другая важная задача – снижение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. На дополнительные региональные средства – 1,5 миллиарда рублей – были закуплены ангиографы, аппараты МРТ. Как результат, хорошие темпы по снижению смертности. Продолжается капитальный ремонт школ и программа по восстановлению воинских захоронений. "Очень приятно, что все наши идеи, планы по развитию Новгородской области поддержаны. Мы будем ремонтировать школы, заниматься очисткой воды, строить новые дороги, развивать Новгородскую техническую школу, двигаться вперед", - сообщил Никитин в своем телеграм-канале после встречи с президентом.

https://ria.ru/20230616/gazifikatsiya-1878769910.html

https://ria.ru/20230524/kuzbass-1873862139.html

россия

новгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, новгородская область, андрей никитин (политик), владимир путин