https://ria.ru/20230619/putin-1879114435.html

Путин встретится с новгородским губернатором

Путин встретится с новгородским губернатором - РИА Новости, 19.06.2023

Путин встретится с новгородским губернатором

Президент РФ Владимир Путин в понедельник заслушает доклад губернатора Новгородской области Андрея Никитина, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий... РИА Новости, 19.06.2023

2023-06-19T12:40

2023-06-19T12:40

2023-06-19T12:40

политика

новгородская область

россия

андрей никитин (политик)

дмитрий песков

владимир путин

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в понедельник заслушает доклад губернатора Новгородской области Андрея Никитина, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков во время общения с журналистами. "Сегодня в понедельник, 19 июня, президент работает в Кремле. День сегодня не содержит каких-то крупных публичных мероприятий, сегодня рутинные беседы и совещания у президента внутренние. Среди прочих у него будет на докладе губернатор Новгородской области Андрей Никитин. Постоянная составная часть рабочего графика президента – это его диалог с регионами", - сказал Песков.

https://ria.ru/20230616/soglasheniya-1878782772.html

новгородская область

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, новгородская область, россия, андрей никитин (политик), дмитрий песков, владимир путин