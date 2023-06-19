https://ria.ru/20230619/putin-1879114435.html
Путин встретится с новгородским губернатором
Путин встретится с новгородским губернатором - РИА Новости, 19.06.2023
Путин встретится с новгородским губернатором
Президент РФ Владимир Путин в понедельник заслушает доклад губернатора Новгородской области Андрея Никитина, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий... РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T12:40
2023-06-19T12:40
2023-06-19T12:40
политика
новгородская область
россия
андрей никитин (политик)
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в понедельник заслушает доклад губернатора Новгородской области Андрея Никитина, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков во время общения с журналистами. "Сегодня в понедельник, 19 июня, президент работает в Кремле. День сегодня не содержит каких-то крупных публичных мероприятий, сегодня рутинные беседы и совещания у президента внутренние. Среди прочих у него будет на докладе губернатор Новгородской области Андрей Никитин. Постоянная составная часть рабочего графика президента – это его диалог с регионами", - сказал Песков.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, новгородская область, россия, андрей никитин (политик), дмитрий песков, владимир путин
Политика, Новгородская область, Россия, Андрей Никитин (политик), Дмитрий Песков, Владимир Путин
Путин встретится с новгородским губернатором
Президент Путин в понедельник заслушает доклад губернатора Новгородской области Никитина
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в понедельник заслушает доклад губернатора Новгородской области Андрея Никитина, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков во время общения с журналистами.
"Сегодня в понедельник, 19 июня, президент работает в Кремле. День сегодня не содержит каких-то крупных публичных мероприятий, сегодня рутинные беседы и совещания у президента внутренние. Среди прочих у него будет на докладе губернатор Новгородской области Андрей Никитин. Постоянная составная часть рабочего графика президента – это его диалог с регионами", - сказал Песков.
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