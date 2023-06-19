https://ria.ru/20230619/putin-1879026270.html

Путин нашел способ преодолеть заговор молчания

Путин нашел способ преодолеть заговор молчания - РИА Новости, 19.06.2023

Путин нашел способ преодолеть заговор молчания

На прошедшем ПМЭФ Владимир Путин попросил показать документальные свидетельства бандеровских преступлений. Показ ужасающих архивных кадров на огромную... РИА Новости, 19.06.2023

2023-06-19T08:00

2023-06-19T08:00

2023-06-19T08:16

аналитика

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санкт-петербург

владимир путин

нато

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На прошедшем ПМЭФ Владимир Путин попросил показать документальные свидетельства бандеровских преступлений. Показ ужасающих архивных кадров на огромную международную аудиторию, с учетом того, что за пленарным заседанием следил весь мир, — важнейший сигнал.Никогда еще история не была частью актуальной политики до такой степени. Конечно, истории уделяется огромное внимание в России, но даже на этом фоне президентская инициатива была неожиданной и особенной. Владимир Путин подчеркнул, что это его идея, пришедшая к нему уже в Петербурге, для реализации которой он срочно запросил данные и видеоматериалы. Президент представил сюжет не отстраненно, как всего лишь один из аргументов в пользу действий России, а максимально эмоционально. Как глубинную мотивацию действий России. Личное отношение президента было хорошо видно на экране, показывающем его крупный план. Это действительно боль и трагедия до сих пор. Личная боль и трагедия каждого человека в нашей стране."Вот это Бандера и его подручные. Вот это те, кто сегодня являются героями Украины. Те, кого украинские власти защищают и персонально, и их идеологию. Как же с этим не бороться? Мы обязаны с этим бороться. Россия наиболее пострадавшая страна в борьбе с нацизмом. Мы этого никогда не забудем". Эти слова президента обозначают важнейшую политическую вещь. Определяют не только внешнеполитические цели, но и точку внутриполитического консенсуса в России.Большинство граждан России готовы подписаться под этими словами. И потому денацификация Украины воспринимается в России как реальная задача, а не как политический пропагандистский конструкт, как это пытаются представить западные оппоненты и сторонники глобализма в России. Они никак не могут понять, в чем секрет поддержки действий российской армии. Придумывают для себя успокоительные формулы об "оболваненных телевизором рашистах". А точка единения именно в этом. В антифашизме русских, который стал частью нашей государственности в 1945 году. И никуда не делся и после распада СССР. В этом смысле Российская Федерация — полный и единственный преемник Советского Союза. Празднуют или нет в странах, которые созданы на обломках СССР, Россия ощущает себя носителем этих ценностей. Кстати, именно поэтому и били столько лет в эту точку — единения людей в День Победы."Где вы там нашли нацистов на Украине, если Зеленский — еврей?" Этот вопрос бесконечно муссируется в западной и иноагентской прессе и сетевой среде. Очевидно, всем давно надоело отвечать на него, демонстрируя видеозаписи, фото татуировок, шевроны, флаги с гитлеровскими символами — атрибуты современного неонацизма на Украине. Надоело цитировать документы, доказательства времен Великой Отечественной войны. Реакции — нет.Владимир Путин выступил будто бы от лица граждан России, уставших доказывать очевидное и пытаться докричаться через стену лжи и дезинформации, а то и полного игнорирования реальности, называния черного белым, по известной формуле "Два людоеда Сталин и Гитлер решили поделить мир", последний апдейт этой версии — "Сталин и начал Вторую мировую".Президент, понимая, какой эффект могут принести его слова и показанные именно им архивные документы, сделал этот важный политический жест. Отмечая тем не менее, что и эти исторические факты Запад постарается замолчать, заблокировать, не заметить. К счастью, кроме Запада, блокирующего информацию о неонацизме Украины и его прямой преемственности от германского рейха, существует еще и огромный мир за пределами НАТО и Евросоюза. И именно этим людям, представителям большого, поистине глобального мира, был показан этот страшный материал. Гости в зале сидели с изменившимися лицами — смотреть спокойно было невозможно.Исторические факты, приведенные на самом высоком международном уровне, сложно проигнорировать. Во всяком случае, весьма непросто теперь будет сделать вид, что кто-то не знал об этом, что кто-то не так понял, что не было доступа в архивы. Исторический ликбез — как мощное наступление на позиции опытных западных лицемеров, которые готовы сотрудничать хоть с Гитлером, хоть с чертом лысым, лишь бы против русских. И вот аккуратно, четко, с документами и материалами показано, с кем именно они сотрудничают и кого вооружают.Бороться с историческими знаниями можно, только замалчивая их, делая вид, что ничего подобного не было. Владимир Путин, предложив миру краткую лекцию об украинском нацизме с документами и фактами в руках — в буквальном даже смысле, — разрушил эту стену лицемерных умолчаний. Факты — очень упрямая вещь. Обратно в архивы не спрячешь.Президент показал связь времен. Между страшной историей бандеровщины и современностью, которую она отравила. Бандиты стреляют из 1941-го прямо в 2023-й. Бандеровщина оказалась в какой-то момент на обочине общественного и исторического внимания и не была уничтожена. Теперь эта идеология — одна из главных причин происходящего на Украине. Кадры, которые поразили публику в Петербурге и не только, — хороший повод подумать о том, что неосужденный в Нюрнберге украинский национализм воспользовался этой лазейкой, чтобы восстать и воспрянуть. Вот почему стоит все доводить до логического конца. Россия этим и занимается.

https://ria.ru/20230613/putin-1877845465.html

https://ria.ru/20230607/trevoga-1876611158.html

https://ria.ru/20230616/putin-1878779657.html

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Наталия Осипова https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/15/1598487273_0:274:2048:2322_100x100_80_0_0_c9d22ae89edd3ec387d10ef316667a60.jpg

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Демонстрация видео о преступлениях бандеровцев на пленарном заседании ПМЭФ Президент Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), попросил показать видеоролик о преступлениях бандеровцев против евреев и поляков в 1940-х годах. 2023-06-19T08:00 true PT4M28S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталия Осипова https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/15/1598487273_0:274:2048:2322_100x100_80_0_0_c9d22ae89edd3ec387d10ef316667a60.jpg

аналитика, россия, украина, санкт-петербург, владимир путин, нато