https://ria.ru/20230619/prokat-1879143149.html

Новый фильм Pixar провалился в прокате

Новый фильм Pixar провалился в прокате - РИА Новости, 19.06.2023

Новый фильм Pixar провалился в прокате

Новый мультфильм Pixar "Элементарно" стартовал в прокате хуже остальных лент студии, отметили в Variety. РИА Новости, 19.06.2023

2023-06-19T14:33

2023-06-19T14:33

2023-06-19T22:36

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pixar

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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Новый мультфильм Pixar "Элементарно" стартовал в прокате хуже остальных лент студии, отметили в Variety. Картина заработала 29,5 миллиона долларов за первые выходные показа в США. Еще 15 миллионов ей принес прокат в других странах. В общей сложности касса проекта достигла 44,5 миллиона долларов. В публикации указали, что зрители хорошо приняли мультфильм и продажи билетов могут восстановиться. К тому же, подчеркивает Variety, конкуренции среди семейных проектов в прокате пока не предвидится. События в "Элементарно" разворачиваются в Городе Стихий. В центре сюжета — дружба Эмбер и Уэйда. Она представляет стихию огня, а он — воды.Среди проектов Pixar "История игрушек", "ВАЛЛ-И", "Головоломка", "В поисках Немо", "Тачки", "Я краснею" и другие.Ранее сообщалось о том, что у "Последнего богатыря" появится сиквел в формате сериала.

https://ria.ru/20230617/multiplikatsiya-1877809447.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, pixar