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Новый фильм Pixar провалился в прокате - РИА Новости, 19.06.2023
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Культура
 
14:33 19.06.2023 (обновлено: 22:36 19.06.2023)
https://ria.ru/20230619/prokat-1879143149.html
Новый фильм Pixar провалился в прокате
Новый фильм Pixar провалился в прокате - РИА Новости, 19.06.2023
Новый фильм Pixar провалился в прокате
Новый мультфильм Pixar "Элементарно" стартовал в прокате хуже остальных лент студии, отметили в Variety. РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T14:33
2023-06-19T22:36
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Новый мультфильм Pixar "Элементарно" стартовал в прокате хуже остальных лент студии, отметили в Variety. Картина заработала 29,5 миллиона долларов за первые выходные показа в США. Еще 15 миллионов ей принес прокат в других странах. В общей сложности касса проекта достигла 44,5 миллиона долларов. В публикации указали, что зрители хорошо приняли мультфильм и продажи билетов могут восстановиться. К тому же, подчеркивает Variety, конкуренции среди семейных проектов в прокате пока не предвидится. События в "Элементарно" разворачиваются в Городе Стихий. В центре сюжета — дружба Эмбер и Уэйда. Она представляет стихию огня, а он — воды.Среди проектов Pixar "История игрушек", "ВАЛЛ-И", "Головоломка", "В поисках Немо", "Тачки", "Я краснею" и другие.Ранее сообщалось о том, что у "Последнего богатыря" появится сиквел в формате сериала.
https://ria.ru/20230617/multiplikatsiya-1877809447.html
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новости культуры, кино и сериалы, pixar
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Pixar
Новый фильм Pixar провалился в прокате

Новый фильм Pixar "Элементарно" провалился в прокате в первый уик-энд

© Pixar Animation Studios, 2023Кадр из мультфильма "Элементарно"
Кадр из мультфильма Элементарно
© Pixar Animation Studios, 2023
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Новый мультфильм Pixar "Элементарно" стартовал в прокате хуже остальных лент студии, отметили в Variety.
Картина заработала 29,5 миллиона долларов за первые выходные показа в США. Еще 15 миллионов ей принес прокат в других странах. В общей сложности касса проекта достигла 44,5 миллиона долларов.
В публикации указали, что зрители хорошо приняли мультфильм и продажи билетов могут восстановиться. К тому же, подчеркивает Variety, конкуренции среди семейных проектов в прокате пока не предвидится.
События в "Элементарно" разворачиваются в Городе Стихий. В центре сюжета — дружба Эмбер и Уэйда. Она представляет стихию огня, а он — воды.
Среди проектов Pixar "История игрушек", "ВАЛЛ-И", "Головоломка", "В поисках Немо", "Тачки", "Я краснею" и другие.
Ранее сообщалось о том, что у "Последнего богатыря" появится сиквел в формате сериала.
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