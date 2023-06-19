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Китай и США достигли прогресса по некоторым вопросам, заявил Си Цзиньпин

Китай и США достигли прогресса по некоторым вопросам, заявил Си Цзиньпин - РИА Новости, 19.06.2023

Китай и США достигли прогресса по некоторым вопросам, заявил Си Цзиньпин

Китай и США в ходе визита госсекретаря Энтони Блинкена в Пекин достигли прогресса и договоренностей по ряду вопросов, "это очень хорошо", заявил на встрече с... РИА Новости, 19.06.2023

2023-06-19T12:28

2023-06-19T12:28

2023-06-19T12:28

в мире

китай

сша

энтони блинкен

си цзиньпин

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ПЕКИН, 19 июн – РИА Новости. Китай и США в ходе визита госсекретаря Энтони Блинкена в Пекин достигли прогресса и договоренностей по ряду вопросов, "это очень хорошо", заявил на встрече с главой американской дипломатии председатель КНР Си Цзиньпин. Китайский лидер принял Блинкена в понедельник в Доме народных собраний в Пекине. Он отметил, что министр иностранных дел КНР Цинь Ган и глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И охарактеризовали переговоры с Блинкеном как "откровенные и глубокие". "Китайская сторона изложила свою позицию, и обе стороны согласились совместно реализовывать консенсус, достигнутый мной и президентом США Джо Байденом на Бали (на полях саммита G20 в 2022 году – ред.). Стороны также добились прогресса и достигли договоренностей по некоторым конкретным вопросам, это очень хорошо", - сказал Си Цзиньпин. Нынешний визит Блинкена - первая за пять лет поездка госсекретаря США в Китай, которая проходит на фоне значительного ухудшения отношений Пекина и Вашингтона из-за целого комплекса вопросов, включая Тайвань, инцидент со сбитым над США китайским аэростатом, а также сохраняющиеся разногласия в торговой и технологической областях.

https://ria.ru/20230613/molchanie-1877754092.html

китай

сша

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, китай, сша, энтони блинкен, си цзиньпин