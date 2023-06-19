https://ria.ru/20230619/pridnestrove-1879047480.html

Президент ПМР рассказал о наблюдении за границей с Украиной и Молдавией

Президент ПМР рассказал о наблюдении за границей с Украиной и Молдавией - РИА Новости, 19.06.2023

Президент ПМР рассказал о наблюдении за границей с Украиной и Молдавией

В Приднестровье отслеживают ситуацию на границах с Украиной и Молдавией, чтобы исключить попытки диверсий и терактов, заявил в интервью РИА Новости глава... РИА Новости, 19.06.2023

2023-06-19T06:20

2023-06-19T06:20

2023-06-19T06:20

украина

тирасполь

молдавия

вадим красносельский

обсе

в мире

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ТИРАСПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости. В Приднестровье отслеживают ситуацию на границах с Украиной и Молдавией, чтобы исключить попытки диверсий и терактов, заявил в интервью РИА Новости глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Вадим Красносельский. "Компетентные органы бдительно отслеживают ситуацию на границах с Украиной и Молдовой, а также внутри Приднестровья, чтобы исключить любые попытки диверсионных и террористических актов", - отметил глава ПМР. Красносельский напомнил о терактах, который произошли в Приднестровье весной и летом прошлого года, а также серии новых опасных инцидентов, которые предотвратили спецслужбы в феврале-марте этого года. "Мы сохраняем открытость к их совместному расследованию с международными представителями. Основная идея, которую мы транслируем мировому сообществу, – необходимость всесторонне проанализировать ситуацию, сделать выводы и приложить общие усилия к тому, чтобы не допустить повторных террористических выпадов против мирного Приднестровья", - сказал Красносельский. Министерство госбезопасности непризнанного Приднестровья 9 марта сообщило о предотвращении теракта в Тирасполе в отношении должностных лиц ПМР, который готовился по указанию Службы безопасности Украины. Причастные к подготовке нападения были задержаны и дают признательные показания. Вскоре прокурор ПМР Анатолий Гурецкий сообщил, что в ходе следствия был установлен факт подготовки теракта в отношении делегации ОБСЕ 14 февраля рядом с Бендерской крепостью в тот момент, когда она должна была возвращаться в Кишинев. По его словам, автомобиль со взрывчаткой планировали оставить на пути следования делегации ОБСЕ в районе Бендерской крепости - в троллейбусном "кармане" на дороге в сторону Кишинева. В конце мая прошлого года в Приднестровье произошла череда терактов: в здании министерства государственной безопасности ПМР в Тирасполе, возле воинской части в районе села Парканы, на вышке радиотелецентра вблизи поселка Маяк, в военкомате в Тирасполе. В республике был введен красный уровень террористической опасности, затем его снизили до желтого.

https://ria.ru/20230619/pridnestrove-1879043306.html

украина

тирасполь

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украина, тирасполь, молдавия, вадим красносельский, обсе, в мире