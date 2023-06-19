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Президент ПМР оценил угрозу нападения на республику - РИА Новости, 19.06.2023
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03:22 19.06.2023 (обновлено: 07:37 19.06.2023)
https://ria.ru/20230619/pridnestrove-1879043306.html
Президент ПМР оценил угрозу нападения на республику
Президент ПМР оценил угрозу нападения на республику - РИА Новости, 19.06.2023
Президент ПМР оценил угрозу нападения на республику
Признаков подготовки к прямому нападению на Приднестровье сейчас нет, но риск новых провокаций не исключен, заявил в интервью РИА Новости глава непризнанной... РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T03:22
2023-06-19T07:37
молдавия
тирасполь
днестр
вадим красносельский
в мире
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ТИРАСПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости. Признаков подготовки к прямому нападению на Приднестровье сейчас нет, но риск новых провокаций не исключен, заявил в интервью РИА Новости глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Вадим Красносельский.&quot;Признаков подготовки к прямому нападению на Приднестровье сейчас нет. Но это не значит, что нам ничего не угрожает. К сожалению, риск новых провокаций не исключен, поэтому в мае я подписал указ о продлении желтого уровня террористической опасности на два месяца, до 18 июля&quot;, - сказал он.Как отметил глава ПМР, "в настоящий момент все-таки есть консенсус по поводу того, что вооруженная эскалация на Днестре, размораживание конфликта – это катастрофический сценарий, которого нужно избежать".В конце мая прошлого года в Приднестровье произошла череда терактов: в здании министерства государственной безопасности ПМР в Тирасполе, возле воинской части в районе села Парканы, на вышке радиотелецентра вблизи поселка Маяк, в военкомате в Тирасполе. В республике был введен красный уровень террористической опасности, затем его снизили до желтого.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки Кишинева силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной ему территорией.
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молдавия, тирасполь, днестр, вадим красносельский, в мире
Молдавия, Тирасполь, Днестр, Вадим Красносельский, В мире
Президент ПМР оценил угрозу нападения на республику

Лидер ПМР Красносельский: признаков подготовки к нападению на Приднестровье сейчас нет

© РИА Новости / Артем Кулекин | Перейти в медиабанкПрезидент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский
Президент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
© РИА Новости / Артем Кулекин
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Президент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский. Архивное фото
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ТИРАСПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости. Признаков подготовки к прямому нападению на Приднестровье сейчас нет, но риск новых провокаций не исключен, заявил в интервью РИА Новости глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Вадим Красносельский.
«

"Признаков подготовки к прямому нападению на Приднестровье сейчас нет. Но это не значит, что нам ничего не угрожает. К сожалению, риск новых провокаций не исключен, поэтому в мае я подписал указ о продлении желтого уровня террористической опасности на два месяца, до 18 июля", - сказал он.

Как отметил глава ПМР, "в настоящий момент все-таки есть консенсус по поводу того, что вооруженная эскалация на Днестре, размораживание конфликта – это катастрофический сценарий, которого нужно избежать".
В конце мая прошлого года в Приднестровье произошла череда терактов: в здании министерства государственной безопасности ПМР в Тирасполе, возле воинской части в районе села Парканы, на вышке радиотелецентра вблизи поселка Маяк, в военкомате в Тирасполе. В республике был введен красный уровень террористической опасности, затем его снизили до желтого.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки Кишинева силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной ему территорией.
Тирасполь - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
Кишинев не должен менять формат переговоров по Приднестровью, заявил Додон
7 июня, 22:49
 
МолдавияТираспольДнестрВадим КрасносельскийВ мире
 
 
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