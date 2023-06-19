https://ria.ru/20230619/pridnestrove-1879043306.html

Президент ПМР оценил угрозу нападения на республику

Президент ПМР оценил угрозу нападения на республику - РИА Новости, 19.06.2023

Президент ПМР оценил угрозу нападения на республику

Признаков подготовки к прямому нападению на Приднестровье сейчас нет, но риск новых провокаций не исключен, заявил в интервью РИА Новости глава непризнанной... РИА Новости, 19.06.2023

2023-06-19T03:22

2023-06-19T03:22

2023-06-19T07:37

молдавия

тирасполь

днестр

вадим красносельский

в мире

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ТИРАСПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости. Признаков подготовки к прямому нападению на Приднестровье сейчас нет, но риск новых провокаций не исключен, заявил в интервью РИА Новости глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Вадим Красносельский."Признаков подготовки к прямому нападению на Приднестровье сейчас нет. Но это не значит, что нам ничего не угрожает. К сожалению, риск новых провокаций не исключен, поэтому в мае я подписал указ о продлении желтого уровня террористической опасности на два месяца, до 18 июля", - сказал он.Как отметил глава ПМР, "в настоящий момент все-таки есть консенсус по поводу того, что вооруженная эскалация на Днестре, размораживание конфликта – это катастрофический сценарий, которого нужно избежать".В конце мая прошлого года в Приднестровье произошла череда терактов: в здании министерства государственной безопасности ПМР в Тирасполе, возле воинской части в районе села Парканы, на вышке радиотелецентра вблизи поселка Маяк, в военкомате в Тирасполе. В республике был введен красный уровень террористической опасности, затем его снизили до желтого.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки Кишинева силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной ему территорией.

https://ria.ru/20230607/pridnestrove-1876830493.html

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молдавия, тирасполь, днестр, вадим красносельский, в мире