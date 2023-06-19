https://ria.ru/20230619/pedagog-1879188753.html
Кравцов: Минпросвещения РФ создало учебно-педагогический округ
Кравцов: Минпросвещения РФ создало учебно-педагогический округ - РИА Новости, 19.06.2023
Кравцов: Минпросвещения РФ создало учебно-педагогический округ
Министерство просвещения России создало учебно-педагогический округ, в который вошли Ярославская, Костромская и Вологодская области, такие округа планируется... РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T16:04
2023-06-19T16:04
2023-06-19T17:44
год педагога и наставника
образование
образование - общество
общество
сергей кравцов
сн_образование
социальный навигатор
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/19/1867537751_0:187:2980:1863_1920x0_80_0_0_8bc71c505ff401bf4b001e42c5f64348.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Министерство просвещения России создало учебно-педагогический округ, в который вошли Ярославская, Костромская и Вологодская области, такие округа планируется создавать по всей России, заявил глава министерства Сергей Кравцов. "Мы сегодня подписали соглашение по созданию учебно-педагогического округа, в который вошли Ярославская, Костромская, Вологодская области. Ярославский государственный педагогической университет им. К. Д. Ушинского взял на себя координацию подготовки учителей в колледжах, институтах повышения квалификации этих регионов. Мы будем создавать такие образовательные округа по всей стране", - сказал Кравцов, его слова приводит пресс-служба министерства. Добавляется, что в состав каждого округа войдут Органы управления образованием, региональные институты повышения квалификации, педагогические колледжи, психолого-педагогические классы. В министерстве отметили, что центром каждого из округов станет один из педагогических университетов.Указом президента 2023 год объявлен в России Годом педагога и наставника с целью признания особого статуса педагогических работников. Год педагога и наставника проводится в честь 200-летия со дня рождения Константина Ушинского, одного из основателей педагогической науки.
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/19/1867537751_125:0:2856:2048_1920x0_80_0_0_a9133a8fdcfe081e22f174696f52ec30.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
образование, образование - общество, общество, сергей кравцов, сн_образование, социальный навигатор
Год педагога и наставника, Образование, Образование - Общество, Общество, Сергей Кравцов, СН_Образование, Социальный навигатор
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Министерство просвещения России создало учебно-педагогический округ, в который вошли Ярославская, Костромская и Вологодская области, такие округа планируется создавать по всей России, заявил глава министерства Сергей Кравцов.
"Мы сегодня подписали соглашение по созданию учебно-педагогического округа, в который вошли Ярославская, Костромская, Вологодская области. Ярославский государственный педагогической университет им. К. Д. Ушинского взял на себя координацию подготовки учителей в колледжах, институтах повышения квалификации этих регионов. Мы будем создавать такие образовательные округа по всей стране", - сказал Кравцов, его слова приводит пресс-служба министерства.
Добавляется, что в состав каждого округа войдут Органы управления образованием, региональные институты повышения квалификации, педагогические колледжи, психолого-педагогические классы.
В министерстве отметили, что центром каждого из округов станет один из педагогических университетов.
Указом президента 2023 год объявлен в России Годом педагога и наставника с целью признания особого статуса педагогических работников. Год педагога и наставника проводится в честь 200-летия со дня рождения Константина Ушинского, одного из основателей педагогической науки.