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Кравцов: Минпросвещения РФ создало учебно-педагогический округ

Кравцов: Минпросвещения РФ создало учебно-педагогический округ - РИА Новости, 19.06.2023

Кравцов: Минпросвещения РФ создало учебно-педагогический округ

Министерство просвещения России создало учебно-педагогический округ, в который вошли Ярославская, Костромская и Вологодская области, такие округа планируется... РИА Новости, 19.06.2023

2023-06-19T16:04

2023-06-19T16:04

2023-06-19T17:44

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Министерство просвещения России создало учебно-педагогический округ, в который вошли Ярославская, Костромская и Вологодская области, такие округа планируется создавать по всей России, заявил глава министерства Сергей Кравцов. "Мы сегодня подписали соглашение по созданию учебно-педагогического округа, в который вошли Ярославская, Костромская, Вологодская области. Ярославский государственный педагогической университет им. К. Д. Ушинского взял на себя координацию подготовки учителей в колледжах, институтах повышения квалификации этих регионов. Мы будем создавать такие образовательные округа по всей стране", - сказал Кравцов, его слова приводит пресс-служба министерства. Добавляется, что в состав каждого округа войдут Органы управления образованием, региональные институты повышения квалификации, педагогические колледжи, психолого-педагогические классы. В министерстве отметили, что центром каждого из округов станет один из педагогических университетов.Указом президента 2023 год объявлен в России Годом педагога и наставника с целью признания особого статуса педагогических работников. Год педагога и наставника проводится в честь 200-летия со дня рождения Константина Ушинского, одного из основателей педагогической науки.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

образование, образование - общество, общество, сергей кравцов, сн_образование, социальный навигатор