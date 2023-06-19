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Совбез ООН проведет заседание по Украине 23 июня
Совбез ООН проведет заседание по Украине 23 июня - РИА Новости, 19.06.2023
Совбез ООН проведет заседание по Украине 23 июня
Заседание СБ ООН по теме Украины назначено на 23 июня, следует из расписания встреч Совбеза на эту неделю. Заседание намечено на 10:00 (17:00 мск). РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T16:16
2023-06-19T16:16
2023-06-19T16:23
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ООН, 19 июн – РИА Новости. Заседание СБ ООН по теме Украины назначено на 23 июня, следует из расписания встреч Совбеза на эту неделю. Заседание намечено на 10:00 (17:00 мск).Как сообщил РИА Новости источник в СБ ООН, с докладом Совбезу, как ожидается, выступит замгенсека ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло.На прошлой неделе она посетила Москву, где встретилась с заместителями главы МИД РФ Сергеем Рябковым и Сергеем Вершининым, спецпредставителем президента РФ по Афганистану, директором второго департамента Азии МИД Замиром Кабуловым, а также спецпредставителем МИД РФ по ближневосточному урегулированию Владимиром Сафронковым.Кроме того, ДиКарло встретилась с главой международного комитета Совфеда Григорием Карасиным и генеральным секретарем ОДКБ Имангали Тасмагамбетовым. Обсуждались в том числе ситуация вокруг Украины, Афганистана, в Сирии, ближневосточное урегулирование, проблема Корейского полуострова.
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РИА Новости
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Совбез ООН проведет заседание по Украине 23 июня
Совбез ООН назначил заседание по Украине на 23 июня