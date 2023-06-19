https://ria.ru/20230619/oon-1879193192.html

Совбез ООН проведет заседание по Украине 23 июня

Совбез ООН проведет заседание по Украине 23 июня - РИА Новости, 19.06.2023

Совбез ООН проведет заседание по Украине 23 июня

Заседание СБ ООН по теме Украины назначено на 23 июня, следует из расписания встреч Совбеза на эту неделю. Заседание намечено на 10:00 (17:00 мск). РИА Новости, 19.06.2023

2023-06-19T16:16

2023-06-19T16:16

2023-06-19T16:23

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ООН, 19 июн – РИА Новости. Заседание СБ ООН по теме Украины назначено на 23 июня, следует из расписания встреч Совбеза на эту неделю. Заседание намечено на 10:00 (17:00 мск).Как сообщил РИА Новости источник в СБ ООН, с докладом Совбезу, как ожидается, выступит замгенсека ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло.На прошлой неделе она посетила Москву, где встретилась с заместителями главы МИД РФ Сергеем Рябковым и Сергеем Вершининым, спецпредставителем президента РФ по Афганистану, директором второго департамента Азии МИД Замиром Кабуловым, а также спецпредставителем МИД РФ по ближневосточному урегулированию Владимиром Сафронковым.Кроме того, ДиКарло встретилась с главой международного комитета Совфеда Григорием Карасиным и генеральным секретарем ОДКБ Имангали Тасмагамбетовым. Обсуждались в том числе ситуация вокруг Украины, Афганистана, в Сирии, ближневосточное урегулирование, проблема Корейского полуострова.

https://ria.ru/20230610/isk-1877408531.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, оон, россия, совет безопасности оон, ситуация в днр и лнр