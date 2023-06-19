https://ria.ru/20230619/obstrel-1879051875.html
ВСУ обстреляли Валуйки в Белгородской области, пострадали семь человек
ВСУ обстреляли Валуйки в Белгородской области, пострадали семь человек - РИА Новости, 19.06.2023
ВСУ обстреляли Валуйки в Белгородской области, пострадали семь человек
При обстреле украинскими военными города Валуйки в Белгородской области пострадали семь человек, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале. РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T08:07
2023-06-19T08:07
2023-06-19T09:02
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
белгородская область
вячеслав гладков
валуйки
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БЕЛГОРОД, 19 июн – РИА Новости. При обстреле украинскими военными города Валуйки в Белгородской области пострадали семь человек, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале."Среди них (пострадавших. — Прим. ред.) один ребенок, у него перелом ключицы. Также пострадали мужчина — у него закрытая черепно-мозговая травма — и три женщины, две из которых с осколочными ранениями, и еще одна девушка с контузией", — рассказал он.Пострадавших доставили в Центральную районную больницу на машинах скорой помощи, у них состояние средней тяжести.Еще два человека с легкими осколочными ранениями обратились к врачам самостоятельно.Кроме того, повреждения получили пять многоквартирных дома и четыре частных домовладения: у них выбиты окна и посечены фасады. В одном из домовладений горит хозпостройка. Сейчас уточняются данные по повреждениям, на месте работают оперативные службы.Это не первый удар украинских военных по Валуйкам.При обстреле города 16 сентября 2022 года погиб мирный житель, сотрудник больницы, еще два человека получили ранения. По словам местных властей, тогда пострадали 86 домовладений и 19 автомобилей местных жителей, также получила повреждения подстанция и нарушено электроснабжение города. Город Валуйки находится в 15 километрах от границы с Украиной, в нем живет около 30 тысяч человек.
https://ria.ru/20230618/obstrel-1879023064.html
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, белгородская область, вячеслав гладков, валуйки
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Валуйки
ВСУ обстреляли Валуйки в Белгородской области, пострадали семь человек
Гладков: в результате обстрела города Валуйки пострадали семь человек
БЕЛГОРОД, 19 июн – РИА Новости.
При обстреле украинскими военными города Валуйки в Белгородской области пострадали семь человек, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале
.
«
"Среди них (пострадавших. — Прим. ред.) один ребенок, у него перелом ключицы. Также пострадали мужчина — у него закрытая черепно-мозговая травма — и три женщины, две из которых с осколочными ранениями, и еще одна девушка с контузией", — рассказал он.
Пострадавших доставили в Центральную районную больницу на машинах скорой помощи, у них состояние средней тяжести.
Еще два человека с легкими осколочными ранениями обратились к врачам самостоятельно.
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Кроме того, повреждения получили пять многоквартирных дома и четыре частных домовладения: у них выбиты окна и посечены фасады. В одном из домовладений горит хозпостройка. Сейчас уточняются данные по повреждениям, на месте работают оперативные службы.
Это не первый удар украинских военных по Валуйкам.
При обстреле города 16 сентября 2022 года погиб мирный житель, сотрудник больницы, еще два человека получили ранения. По словам местных властей, тогда пострадали 86 домовладений и 19 автомобилей местных жителей, также получила повреждения подстанция и нарушено электроснабжение города.
Город Валуйки находится в 15 километрах от границы с Украиной
, в нем живет около 30 тысяч человек.
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