Столтенберг заявил, что арсеналы НАТО опустели из-за Украины
Генсек Столтенберг: запасы оружия и боеприпасов НАТО опустели и нуждаются в восполнении
© AP Photo / Virginia MayoГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг перед встречей с министрами обороны ЕС в здании Европейского совета в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг перед встречей с министрами обороны ЕС в здании Европейского совета в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Арсеналы НАТО опустели из-за поддержки украинского режима и нуждаются в срочном пополнении, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг во время экономической конференции "День германской промышленности".
«
"Нам нужна более мощная военная промышленность, представители которой собрались здесь сегодня. Наши запасы оружия и боеприпасов опустели и должны быть восполнены не только в Германии, но и во многих странах НАТО", — отметил он.
По словам Столтенберга, на прошлой неделе он обсуждал этот вопрос с главами оборонных ведомств стран — участниц альянса. Он добавил, что речь шла о наращивании производства и устранении имеющихся для этого препятствий. Генсек НАТО подчеркнул, что министры согласились с необходимостью таких мер: в частности, они поддержали "существенное увеличение целевых показателей по важнейшим боеприпасам" и усиление работы по достижению взаимозаменяемости основных видов снарядов.
Столтенберг добавил, что лидеры стран альянса на саммите в Вильнюсе также планируют договориться об увеличении инвестиций в оборону до минимального уровня в два процента ВВП.
Днем ранее генсек НАТО высказался против заморозки украинского конфликта, а также его окончания на условиях России. По его словам, альянс продолжит поддержку киевского режима.
Россия еще прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок военной помощи Украине. Москва неоднократно отмечала, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для российской армии.
Глава МИД Сергей Лавров также заявил, что США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.