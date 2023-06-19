https://ria.ru/20230619/nato-1879204393.html

Столтенберг заявил, что арсеналы НАТО опустели из-за Украины

Столтенберг заявил, что арсеналы НАТО опустели из-за Украины - РИА Новости, 19.06.2023

Столтенберг заявил, что арсеналы НАТО опустели из-за Украины

Арсеналы НАТО опустели из-за поддержки украинского режима и нуждаются в срочном пополнении, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг во время экономической... РИА Новости, 19.06.2023

2023-06-19T17:12

2023-06-19T17:12

2023-06-19T18:25

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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Арсеналы НАТО опустели из-за поддержки украинского режима и нуждаются в срочном пополнении, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг во время экономической конференции "День германской промышленности"."Нам нужна более мощная военная промышленность, представители которой собрались здесь сегодня. Наши запасы оружия и боеприпасов опустели и должны быть восполнены не только в Германии, но и во многих странах НАТО", — отметил он.По словам Столтенберга, на прошлой неделе он обсуждал этот вопрос с главами оборонных ведомств стран — участниц альянса. Он добавил, что речь шла о наращивании производства и устранении имеющихся для этого препятствий. Генсек НАТО подчеркнул, что министры согласились с необходимостью таких мер: в частности, они поддержали "существенное увеличение целевых показателей по важнейшим боеприпасам" и усиление работы по достижению взаимозаменяемости основных видов снарядов. Столтенберг добавил, что лидеры стран альянса на саммите в Вильнюсе также планируют договориться об увеличении инвестиций в оборону до минимального уровня в два процента ВВП.Днем ранее генсек НАТО высказался против заморозки украинского конфликта, а также его окончания на условиях России. По его словам, альянс продолжит поддержку киевского режима.Россия еще прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок военной помощи Украине. Москва неоднократно отмечала, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для российской армии.Глава МИД Сергей Лавров также заявил, что США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.

https://ria.ru/20230618/ukraina-1879025398.html

https://ria.ru/20230619/nato-1879126972.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

германия, в мире, россия, йенс столтенберг, нато