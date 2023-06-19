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Столтенберг заявил, что арсеналы НАТО опустели из-за Украины - РИА Новости, 19.06.2023
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17:12 19.06.2023 (обновлено: 18:25 19.06.2023)
https://ria.ru/20230619/nato-1879204393.html
Столтенберг заявил, что арсеналы НАТО опустели из-за Украины
Столтенберг заявил, что арсеналы НАТО опустели из-за Украины - РИА Новости, 19.06.2023
Столтенберг заявил, что арсеналы НАТО опустели из-за Украины
Арсеналы НАТО опустели из-за поддержки украинского режима и нуждаются в срочном пополнении, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг во время экономической... РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T17:12
2023-06-19T18:25
германия
в мире
россия
йенс столтенберг
нато
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Арсеналы НАТО опустели из-за поддержки украинского режима и нуждаются в срочном пополнении, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг во время экономической конференции "День германской промышленности".&quot;Нам нужна более мощная военная промышленность, представители которой собрались здесь сегодня. Наши запасы оружия и боеприпасов опустели и должны быть восполнены не только в Германии, но и во многих странах НАТО&quot;, — отметил он.По словам Столтенберга, на прошлой неделе он обсуждал этот вопрос с главами оборонных ведомств стран — участниц альянса. Он добавил, что речь шла о наращивании производства и устранении имеющихся для этого препятствий. Генсек НАТО подчеркнул, что министры согласились с необходимостью таких мер: в частности, они поддержали "существенное увеличение целевых показателей по важнейшим боеприпасам" и усиление работы по достижению взаимозаменяемости основных видов снарядов. Столтенберг добавил, что лидеры стран альянса на саммите в Вильнюсе также планируют договориться об увеличении инвестиций в оборону до минимального уровня в два процента ВВП.Днем ранее генсек НАТО высказался против заморозки украинского конфликта, а также его окончания на условиях России. По его словам, альянс продолжит поддержку киевского режима.Россия еще прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок военной помощи Украине. Москва неоднократно отмечала, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для российской армии.Глава МИД Сергей Лавров также заявил, что США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
https://ria.ru/20230618/ukraina-1879025398.html
https://ria.ru/20230619/nato-1879126972.html
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германия, в мире, россия, йенс столтенберг, нато
Германия, В мире, Россия, Йенс Столтенберг, НАТО
Столтенберг заявил, что арсеналы НАТО опустели из-за Украины

Генсек Столтенберг: запасы оружия и боеприпасов НАТО опустели и нуждаются в восполнении

© AP Photo / Virginia MayoГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг перед встречей с министрами обороны ЕС в здании Европейского совета в Брюсселе
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг перед встречей с министрами обороны ЕС в здании Европейского совета в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
© AP Photo / Virginia Mayo
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг перед встречей с министрами обороны ЕС в здании Европейского совета в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Арсеналы НАТО опустели из-за поддержки украинского режима и нуждаются в срочном пополнении, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг во время экономической конференции "День германской промышленности".
«

"Нам нужна более мощная военная промышленность, представители которой собрались здесь сегодня. Наши запасы оружия и боеприпасов опустели и должны быть восполнены не только в Германии, но и во многих странах НАТО", — отметил он.

По словам Столтенберга, на прошлой неделе он обсуждал этот вопрос с главами оборонных ведомств стран — участниц альянса. Он добавил, что речь шла о наращивании производства и устранении имеющихся для этого препятствий. Генсек НАТО подчеркнул, что министры согласились с необходимостью таких мер: в частности, они поддержали "существенное увеличение целевых показателей по важнейшим боеприпасам" и усиление работы по достижению взаимозаменяемости основных видов снарядов.
Столтенберг добавил, что лидеры стран альянса на саммите в Вильнюсе также планируют договориться об увеличении инвестиций в оборону до минимального уровня в два процента ВВП.
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Днем ранее генсек НАТО высказался против заморозки украинского конфликта, а также его окончания на условиях России. По его словам, альянс продолжит поддержку киевского режима.
Россия еще прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок военной помощи Украине. Москва неоднократно отмечала, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для российской армии.
Глава МИД Сергей Лавров также заявил, что США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
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