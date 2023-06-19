https://ria.ru/20230619/nato-1879147336.html
Генсек НАТО высказался против замораживания конфликта на Украине
Генсек НАТО высказался против замораживания конфликта на Украине - РИА Новости, 19.06.2023
Генсек НАТО высказался против замораживания конфликта на Украине
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что справедливый мир на Украине "не может означать заморозку конфликта". РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T14:21
2023-06-19T14:21
2023-06-19T17:24
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БРЮССЕЛЬ, 19 июн – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что справедливый мир на Украине "не может означать заморозку конфликта". "Мы все хотим, чтобы эта война закончилась. Но справедливый мир не может означать заморозку конфликта и принятие соглашения, продиктованного Россией", - сказал он на совместной пресс-конференции в Германии с канцлером Олафом Шольцем. Он повторил, что альянс намерен поддерживать Киев "так долго, как потребуется". "Идет контрнаступление (Украины – ред.). Чем больше территорий они смогут освободить, тем сильнее будет их позиция за столом переговоров", - указал Столтенберг.
https://ria.ru/20230619/nato-1879126972.html
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Генсек НАТО высказался против замораживания конфликта на Украине
Генсек НАТО Столтенберг заявил, что альянс выступает против заморозки конфликта на Украине