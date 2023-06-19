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Генсек НАТО высказался против замораживания конфликта на Украине - РИА Новости, 19.06.2023
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14:21 19.06.2023 (обновлено: 17:24 19.06.2023)
https://ria.ru/20230619/nato-1879147336.html
Генсек НАТО высказался против замораживания конфликта на Украине
Генсек НАТО высказался против замораживания конфликта на Украине - РИА Новости, 19.06.2023
Генсек НАТО высказался против замораживания конфликта на Украине
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что справедливый мир на Украине "не может означать заморозку конфликта". РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T14:21
2023-06-19T17:24
в мире
украина
германия
киев
йенс столтенберг
олаф шольц
нато
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БРЮССЕЛЬ, 19 июн – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что справедливый мир на Украине "не может означать заморозку конфликта". "Мы все хотим, чтобы эта война закончилась. Но справедливый мир не может означать заморозку конфликта и принятие соглашения, продиктованного Россией", - сказал он на совместной пресс-конференции в Германии с канцлером Олафом Шольцем. Он повторил, что альянс намерен поддерживать Киев "так долго, как потребуется". "Идет контрнаступление (Украины – ред.). Чем больше территорий они смогут освободить, тем сильнее будет их позиция за столом переговоров", - указал Столтенберг.
https://ria.ru/20230619/nato-1879126972.html
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в мире, украина, германия, киев, йенс столтенберг, олаф шольц, нато
В мире, Украина, Германия, Киев, Йенс Столтенберг, Олаф Шольц, НАТО
Генсек НАТО высказался против замораживания конфликта на Украине

Генсек НАТО Столтенберг заявил, что альянс выступает против заморозки конфликта на Украине

© AP Photo / Markus Schreiber Генсек НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем по итогам встречи в Берлине
 Генсек НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем по итогам встречи в Берлине - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
© AP Photo / Markus Schreiber
Генсек НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем по итогам встречи в Берлине
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БРЮССЕЛЬ, 19 июн – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что справедливый мир на Украине "не может означать заморозку конфликта".
"Мы все хотим, чтобы эта война закончилась. Но справедливый мир не может означать заморозку конфликта и принятие соглашения, продиктованного Россией", - сказал он на совместной пресс-конференции в Германии с канцлером Олафом Шольцем.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
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Он повторил, что альянс намерен поддерживать Киев "так долго, как потребуется". "Идет контрнаступление (Украины – ред.). Чем больше территорий они смогут освободить, тем сильнее будет их позиция за столом переговоров", - указал Столтенберг.
 
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