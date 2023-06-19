https://ria.ru/20230619/nato-1879147336.html

Генсек НАТО высказался против замораживания конфликта на Украине

Генсек НАТО высказался против замораживания конфликта на Украине - РИА Новости, 19.06.2023

Генсек НАТО высказался против замораживания конфликта на Украине

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что справедливый мир на Украине "не может означать заморозку конфликта". РИА Новости, 19.06.2023

2023-06-19T14:21

2023-06-19T14:21

2023-06-19T17:24

в мире

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йенс столтенберг

олаф шольц

нато

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БРЮССЕЛЬ, 19 июн – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что справедливый мир на Украине "не может означать заморозку конфликта". "Мы все хотим, чтобы эта война закончилась. Но справедливый мир не может означать заморозку конфликта и принятие соглашения, продиктованного Россией", - сказал он на совместной пресс-конференции в Германии с канцлером Олафом Шольцем. Он повторил, что альянс намерен поддерживать Киев "так долго, как потребуется". "Идет контрнаступление (Украины – ред.). Чем больше территорий они смогут освободить, тем сильнее будет их позиция за столом переговоров", - указал Столтенберг.

https://ria.ru/20230619/nato-1879126972.html

украина

германия

киев

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в мире, украина, германия, киев, йенс столтенберг, олаф шольц, нато