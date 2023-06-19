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Страны НАТО не обсуждают формальное приглашение Украины, заявил Столтенберг - РИА Новости, 19.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:25 19.06.2023 (обновлено: 13:42 19.06.2023)
https://ria.ru/20230619/nato-1879126972.html
Страны НАТО не обсуждают формальное приглашение Украины, заявил Столтенберг
Страны НАТО не обсуждают формальное приглашение Украины, заявил Столтенберг - РИА Новости, 19.06.2023
Страны НАТО не обсуждают формальное приглашение Украины, заявил Столтенберг
Страны НАТО при подготовке июльского саммита в Вильнюсе не обсуждают формальное приглашение Украины в альянс в качестве члена, заявил генсек Йенс Столтенберг на РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T13:25
2023-06-19T13:42
специальная военная операция на украине
в мире
украина
нато
йенс столтенберг
ситуация в днр и лнр
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БРЮССЕЛЬ, 19 июн – РИА Новости. Страны НАТО при подготовке июльского саммита в Вильнюсе не обсуждают формальное приглашение Украины в альянс в качестве члена, заявил генсек Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Германии."На саммите и при подготовке к саммиту мы не обсуждаем формальное приглашение Украины, мы обсуждаем, какие решения мы примем, чтобы приблизить Украину к альянсу, у нас идут консультации, я не хочу их предвосхищать. Все союзники согласны, что двери альянса открыты, что Украина станет членом НАТО, и что у России нет права вето. Сейчас для нас важно, чтобы Украина сохранилась как суверенное независимое государство", - сказал он.Саммит НАТО пройдет в Вильнюсе 11-12 июля.
https://ria.ru/20230614/ukraina-1877867985.html
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в мире, украина, нато, йенс столтенберг, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, НАТО, Йенс Столтенберг, Ситуация в ДНР и ЛНР
Страны НАТО не обсуждают формальное приглашение Украины, заявил Столтенберг

Столтенберг: НАТО, готовясь к саммиту, не обсуждает формальное приглашение Украины

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 19 июн – РИА Новости. Страны НАТО при подготовке июльского саммита в Вильнюсе не обсуждают формальное приглашение Украины в альянс в качестве члена, заявил генсек Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Германии.
"На саммите и при подготовке к саммиту мы не обсуждаем формальное приглашение Украины, мы обсуждаем, какие решения мы примем, чтобы приблизить Украину к альянсу, у нас идут консультации, я не хочу их предвосхищать. Все союзники согласны, что двери альянса открыты, что Украина станет членом НАТО, и что у России нет права вето. Сейчас для нас важно, чтобы Украина сохранилась как суверенное независимое государство", - сказал он.
Саммит НАТО пройдет в Вильнюсе 11-12 июля.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаНАТОЙенс СтолтенбергСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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