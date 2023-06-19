https://ria.ru/20230619/nato-1879126972.html

Страны НАТО не обсуждают формальное приглашение Украины, заявил Столтенберг

Страны НАТО не обсуждают формальное приглашение Украины, заявил Столтенберг - РИА Новости, 19.06.2023

Страны НАТО не обсуждают формальное приглашение Украины, заявил Столтенберг

Страны НАТО при подготовке июльского саммита в Вильнюсе не обсуждают формальное приглашение Украины в альянс в качестве члена, заявил генсек Йенс Столтенберг на РИА Новости, 19.06.2023

2023-06-19T13:25

2023-06-19T13:25

2023-06-19T13:42

специальная военная операция на украине

в мире

украина

нато

йенс столтенберг

ситуация в днр и лнр

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БРЮССЕЛЬ, 19 июн – РИА Новости. Страны НАТО при подготовке июльского саммита в Вильнюсе не обсуждают формальное приглашение Украины в альянс в качестве члена, заявил генсек Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Германии."На саммите и при подготовке к саммиту мы не обсуждаем формальное приглашение Украины, мы обсуждаем, какие решения мы примем, чтобы приблизить Украину к альянсу, у нас идут консультации, я не хочу их предвосхищать. Все союзники согласны, что двери альянса открыты, что Украина станет членом НАТО, и что у России нет права вето. Сейчас для нас важно, чтобы Украина сохранилась как суверенное независимое государство", - сказал он.Саммит НАТО пройдет в Вильнюсе 11-12 июля.

https://ria.ru/20230614/ukraina-1877867985.html

украина

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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Кирилл Волков

в мире, украина, нато, йенс столтенберг, ситуация в днр и лнр