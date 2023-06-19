https://ria.ru/20230619/nato-1879126972.html
Страны НАТО не обсуждают формальное приглашение Украины, заявил Столтенберг
Страны НАТО не обсуждают формальное приглашение Украины, заявил Столтенберг - РИА Новости, 19.06.2023
Страны НАТО не обсуждают формальное приглашение Украины, заявил Столтенберг
Страны НАТО при подготовке июльского саммита в Вильнюсе не обсуждают формальное приглашение Украины в альянс в качестве члена, заявил генсек Йенс Столтенберг на РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T13:25
2023-06-19T13:25
2023-06-19T13:42
специальная военная операция на украине
в мире
украина
нато
йенс столтенберг
ситуация в днр и лнр
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БРЮССЕЛЬ, 19 июн – РИА Новости. Страны НАТО при подготовке июльского саммита в Вильнюсе не обсуждают формальное приглашение Украины в альянс в качестве члена, заявил генсек Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Германии."На саммите и при подготовке к саммиту мы не обсуждаем формальное приглашение Украины, мы обсуждаем, какие решения мы примем, чтобы приблизить Украину к альянсу, у нас идут консультации, я не хочу их предвосхищать. Все союзники согласны, что двери альянса открыты, что Украина станет членом НАТО, и что у России нет права вето. Сейчас для нас важно, чтобы Украина сохранилась как суверенное независимое государство", - сказал он.Саммит НАТО пройдет в Вильнюсе 11-12 июля.
https://ria.ru/20230614/ukraina-1877867985.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, нато, йенс столтенберг, ситуация в днр и лнр
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Страны НАТО не обсуждают формальное приглашение Украины, заявил Столтенберг
Столтенберг: НАТО, готовясь к саммиту, не обсуждает формальное приглашение Украины