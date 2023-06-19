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Карасин прокомментировал запрет в Молдавии партии "Шор" - РИА Новости, 19.06.2023
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16:32 19.06.2023
https://ria.ru/20230619/moldaviya-1879196066.html
Карасин прокомментировал запрет в Молдавии партии "Шор"
Карасин прокомментировал запрет в Молдавии партии "Шор" - РИА Новости, 19.06.2023
Карасин прокомментировал запрет в Молдавии партии "Шор"
Россия внимательно следит за попытками деструктивных сил обострить ситуацию в Молдавии, такие действия, как запрет там оппозиционной партии "Шор", опасны,... РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T16:32
2023-06-19T16:32
в мире
молдавия
кишинев
россия
илан шор
григорий карасин
марина таубер
совет федерации рф
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МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Россия внимательно следит за попытками деструктивных сил обострить ситуацию в Молдавии, такие действия, как запрет там оппозиционной партии "Шор", опасны, потому что рядом находится такая же проблемная Украина, заявил РИА Новости глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин. Ранее в понедельник Конституционный суд (КС) Молдавии постановил удовлетворить запрос правительства и признать неконституционной оппозиционную партию "Шор". Согласно этому же решению партия считается распущенной, а минюсту республики поручено создать комиссию по ее ликвидации и исключению из государственного реестра. Представлявшие партию депутаты останутся в парламенте, но независимыми и без права присоединиться к другим политсилам. "Мы внимательно следим за попытками деструктивных сил в Молдавии обострить ситуацию и сделать её нестабильной. Это чрезвычайно опасно, потому что рядом находится такая же проблемная страна как Украина", - сказал сенатор. Парламентарий напомнил о существующей проблеме Приднестровской Молдавской Республики, "где находятся наши российские военные-миротворцы с понятными целями стабилизации". "У нас это вызывает чувство обеспокоенности, мы будем внимательно следить за дальнейшим развитием обстановки", - заключил Карасин. Апелляционная палата Кишинева 13 апреля приговорила лидера партии Илана Шора к 15 годам лишения свободы по делу о выводе из банков страны 1 миллиарда долларов, его активы будут конфискованы. Сам Шор назвал решение судей "беззаконным и беспредельным", он не намерен ему подчиняться. Первого мая в Кишиневе в очередной раз была задержана и помещена в СИЗО национального антикоррупционного центра вице-председатель партии "Шор", депутат парламента Марина Таубер. В Молдавии оппозиция почти год проводит акции протеста, самые массовые митинги проходят при поддержке партии "Шор".
https://ria.ru/20230619/moldaviya-1879193875.html
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в мире, молдавия, кишинев, россия, илан шор, григорий карасин, марина таубер, совет федерации рф
В мире, Молдавия, Кишинев, Россия, Илан Шор, Григорий Карасин, Марина Таубер, Совет Федерации РФ
Карасин прокомментировал запрет в Молдавии партии "Шор"

Сенатор Карасин назвал запрет в Молдавии партии "Шор" опасным действием

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкГригорий Карасин
Григорий Карасин - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Григорий Карасин . Архивное фото
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МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Россия внимательно следит за попытками деструктивных сил обострить ситуацию в Молдавии, такие действия, как запрет там оппозиционной партии "Шор", опасны, потому что рядом находится такая же проблемная Украина, заявил РИА Новости глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин.
Ранее в понедельник Конституционный суд (КС) Молдавии постановил удовлетворить запрос правительства и признать неконституционной оппозиционную партию "Шор". Согласно этому же решению партия считается распущенной, а минюсту республики поручено создать комиссию по ее ликвидации и исключению из государственного реестра. Представлявшие партию депутаты останутся в парламенте, но независимыми и без права присоединиться к другим политсилам.
Илан Шор - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
Илан Шор прокомментировал запрет его партии
Вчера, 16:18
"Мы внимательно следим за попытками деструктивных сил в Молдавии обострить ситуацию и сделать её нестабильной. Это чрезвычайно опасно, потому что рядом находится такая же проблемная страна как Украина", - сказал сенатор.
Парламентарий напомнил о существующей проблеме Приднестровской Молдавской Республики, "где находятся наши российские военные-миротворцы с понятными целями стабилизации".
"У нас это вызывает чувство обеспокоенности, мы будем внимательно следить за дальнейшим развитием обстановки", - заключил Карасин.
Апелляционная палата Кишинева 13 апреля приговорила лидера партии Илана Шора к 15 годам лишения свободы по делу о выводе из банков страны 1 миллиарда долларов, его активы будут конфискованы. Сам Шор назвал решение судей "беззаконным и беспредельным", он не намерен ему подчиняться. Первого мая в Кишиневе в очередной раз была задержана и помещена в СИЗО национального антикоррупционного центра вице-председатель партии "Шор", депутат парламента Марина Таубер. В Молдавии оппозиция почти год проводит акции протеста, самые массовые митинги проходят при поддержке партии "Шор".
Здание Конституционного суда Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
В Молдавии признали партию "Шор" вне закона
Вчера, 14:41
 
В миреМолдавияКишиневРоссияИлан ШорГригорий КарасинМарина ТауберСовет Федерации РФ
 
 
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