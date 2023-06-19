https://ria.ru/20230619/moldaviya-1879196066.html

Карасин прокомментировал запрет в Молдавии партии "Шор"

Карасин прокомментировал запрет в Молдавии партии "Шор" - РИА Новости, 19.06.2023

Карасин прокомментировал запрет в Молдавии партии "Шор"

Россия внимательно следит за попытками деструктивных сил обострить ситуацию в Молдавии, такие действия, как запрет там оппозиционной партии "Шор", опасны,... РИА Новости, 19.06.2023

2023-06-19T16:32

2023-06-19T16:32

2023-06-19T16:32

в мире

молдавия

кишинев

россия

илан шор

григорий карасин

марина таубер

совет федерации рф

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МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Россия внимательно следит за попытками деструктивных сил обострить ситуацию в Молдавии, такие действия, как запрет там оппозиционной партии "Шор", опасны, потому что рядом находится такая же проблемная Украина, заявил РИА Новости глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин. Ранее в понедельник Конституционный суд (КС) Молдавии постановил удовлетворить запрос правительства и признать неконституционной оппозиционную партию "Шор". Согласно этому же решению партия считается распущенной, а минюсту республики поручено создать комиссию по ее ликвидации и исключению из государственного реестра. Представлявшие партию депутаты останутся в парламенте, но независимыми и без права присоединиться к другим политсилам. "Мы внимательно следим за попытками деструктивных сил в Молдавии обострить ситуацию и сделать её нестабильной. Это чрезвычайно опасно, потому что рядом находится такая же проблемная страна как Украина", - сказал сенатор. Парламентарий напомнил о существующей проблеме Приднестровской Молдавской Республики, "где находятся наши российские военные-миротворцы с понятными целями стабилизации". "У нас это вызывает чувство обеспокоенности, мы будем внимательно следить за дальнейшим развитием обстановки", - заключил Карасин. Апелляционная палата Кишинева 13 апреля приговорила лидера партии Илана Шора к 15 годам лишения свободы по делу о выводе из банков страны 1 миллиарда долларов, его активы будут конфискованы. Сам Шор назвал решение судей "беззаконным и беспредельным", он не намерен ему подчиняться. Первого мая в Кишиневе в очередной раз была задержана и помещена в СИЗО национального антикоррупционного центра вице-председатель партии "Шор", депутат парламента Марина Таубер. В Молдавии оппозиция почти год проводит акции протеста, самые массовые митинги проходят при поддержке партии "Шор".

https://ria.ru/20230619/moldaviya-1879193875.html

https://ria.ru/20230619/shor-1879155738.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, молдавия, кишинев, россия, илан шор, григорий карасин, марина таубер, совет федерации рф