Тегеран и Москва произведут робот-ассистированную хирургическую систему
Иран и Россия совместно произведут робот-ассистированной хирургическую систему Sina
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкХирург управляет роботом-хирургом "Да Винчи" во время хирургической операции
Хирург управляет роботом-хирургом "Да Винчи" во время хирургической операции. Архивное фото
МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Иран и Россия заключили соглашение о совместном производстве робот-ассистированной хирургической системы Sina, передает агентство IRNA.
"Продукт был успешно принят на международном уровне, создана почва для его выхода на мировые рынки… В том числе, можно отметить заключение соглашения о совместном производстве этой системы с российским ЦНИИ робототехники и технической кибернетики (РТК)", – говорится в сообщении.
Как утверждает агентство, согласно договоренности, робот-ассистированная хирургической системы Sina должна производиться в Иране и экспортироваться в Россию в полусобранном виде, окончательная сборка будет осуществляться в Санкт-Петербурге. Для этого в России будет создана совместная ирано-российская компания, которая будет отвечать за получение необходимых разрешений, маркетинг, продажу и послепродажное обслуживание этой системы в России и странах СНГ. Начало этого процесса в России зависит от инвестиций частного сектора, процесс производства начнется при наличии совместного инвестирования.
Sina – удаленная робот-ассистированная хирургическая система, разработанная с целью уменьшения площади разреза при проведении операции и повышения точности и качества операционного вмешательства в брюшную полость, область таза и грудную клетку. Система состоит из двух частей – консоли, управляемой хирургом, и роботов-хирургов, располагающихся над операционным столом.
Крупнейший договор о международном сотрудничестве, касающийся системы Sina, Иран заключил с Индонезией. Согласно договору, Исламская республика экспортировала в эту страну 2 учебных системы одновременно с открытием двух учебных центров робот-ассистированной хирургии в двух университетах и учебных больницах, при этом специалисты компании Sina провели обучение для 111 индонезийских хирургов в каждом из центров.