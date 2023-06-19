https://ria.ru/20230619/mariupol-1879053346.html

В Мариуполе прошел праздник выпускников "Алые паруса"

В Мариуполе прошел праздник выпускников "Алые паруса" - РИА Новости, 19.06.2023

В Мариуполе прошел праздник выпускников "Алые паруса"

В Мариуполе состоялся праздник выпускников "Алые паруса", развлекательная программа прошла у городской пристани, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 19.06.2023

2023-06-19T08:26

2023-06-19T08:26

2023-06-19T08:26

мариуполь

россия

санкт-петербург

олег моргун

алые паруса (праздник выпускников)

владимир путин

общество

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ДОНЕЦК, 19 июн - РИА Новости. В Мариуполе состоялся праздник выпускников "Алые паруса", развлекательная программа прошла у городской пристани, передает корреспондент РИА Новости. Праздник выпускников посетил мэр Мариуполя Олег Моргун. "В том году было подписано соглашение о сотрудничестве между Санкт-Петербургом и Мариуполем, два города стали побратимами. В том году было уже проведено такое мероприятие "Алые паруса". В этом году мы решили повторить невзирая на всякого рода опасности, хотя наш город и мирный. Это мероприятие знаковое для города, оно массовое, дети вы видите, их же не заставишь улыбаться - глаза горят, все довольные". С момента установления побратимских связей 1 июня 2022 года Петербург активно помогает Мариуполю. В прошлом году российские войска и подразделения ДНР окружили Мариуполь 7 марта и к 21 апреля освободили практически весь город. На заводе "Азовсталь" удалось блокировать более 2 тысяч украинских военнослужащих и боевиков нацбатальона "Азов"(запрещенная в России террористическая организация). В середине мая они начали сдаваться в плен, а 20 мая Минобороны РФ заявило о полном освобождении Мариуполя. Президент России Владимир Путин 30 сентября по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Затем 5 октября Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.

https://ria.ru/20230615/mariupol-1878215179.html

https://ria.ru/20230512/vosstanovlenie-1871402908.html

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санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

мариуполь, россия, санкт-петербург, олег моргун, алые паруса (праздник выпускников), владимир путин, общество