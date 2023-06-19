https://ria.ru/20230619/lenoblast-1879132047.html
Дрозденко: Ленобласть - привлекательный для бизнеса регион
Дрозденко: Ленобласть - привлекательный для бизнеса регион - РИА Новости, 19.06.2023
Дрозденко: Ленобласть - привлекательный для бизнеса регион
Власти Ленинградской области за четыре дня Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заключили 30 соглашений на общую сумму 892,7 миллиарда... РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T13:39
2023-06-19T13:39
2023-06-19T13:39
ленинградская область
александр дрозденко
бизнес
агентство стратегических инициатив (аси)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн – РИА Новости. Власти Ленинградской области за четыре дня Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заключили 30 соглашений на общую сумму 892,7 миллиарда рублей, что говорит о привлекательности региона для бизнеса, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.ПМЭФ-2023 проходил в Санкт-Петербурге с 14 по 17 июня, власти Ленинградской области представили на форуме свой регион на самостоятельной площадке.Путь на развитиеПоловина заключенных на форуме соглашений - это договорённости с теми инвесторами, кто уже работает на ленинградской земле, отметили в пресс-службе. Кроме того, порядка 87,5% заключенных ранее соглашений уже реализованы. Самыми крупными из подписанных регионом соглашений на ПМЭФ-2023 стали планы по строительству глиноземного завода компании РУСАЛ в Ломоносовском районе с инвестициями в 400 миллиардов рублей, соглашение с ГК "Самолет" о сотрудничестве в сфере жилищного строительства и развитии социальной инфраструктуры (323 миллиарда рублей), развитие спортивных и оздоровительных объектов всесезонного курорта "Охта Парк" (12 миллиардов рублей), строительство малотоннажного завода сжижения природного газа АО "Криогаз", предусматривающее вложения в размере 10 миллиардов рублей."Мы ― флагман форума, метеор форума, на нас не стыдно равняться", ― прокомментировал итоги ПМЭФ губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко отметив, что, несмотря на то, что география внешнэкономических связей изменилась, в регион приходят новые компании."У нас стало меньше инвесторов с европейским, скандинавским капиталом, но от этого наша экономика не стала менее привлекательна. Соглашения, которые мы подписали ― это более 10 тысяч новых, хороших, высокооплачиваемых рабочих мест, это налоги в бюджет, а значит ― возможность реализовывать социальные программы региона", - подчеркнул глава Ленобласти.Туристический потенциалГлавной темой экспозиции Ленобласти стал туристический потенциал региона и перспективные планы инвестиций в туринфраструктуру. Как уточнил Дрозденко, поток туристов в Ленинградскую область в 2022 году вырос на 23% и составил шесть миллионов человек. Большинство гостей, посетивших регион, - жители Санкт-Петербурга и самой Ленобласти от 18 до 54 лет, путешествующие на поезде или машине. Однако останавливаться на достигнутом местные власти не хотят и планируют увеличить туристический поток в два раза к 2030 году.Стимулом для роста популярности отдыха в Ленинградской области является развитие соответствующей инфраструктуры — от маркировки маршрутов до строительства новых гостиниц и причалов."Мы стараемся дать туристам тот продукт, который связан не только с культурной программой или паломническим туризмом, но и с активным отдыхом, который сейчас востребован в России. Для этого в Ленинградской области реализуются проекты "Тропа 47", "Вело 47", "Курорт 47", и новый проект ― "Автотуризм 47", ― пояснил Дрозденко.Для развития автотуризма и системы объектов придорожного сервиса, включая строительство необходимой инженерной и транспортной инфраструктуры, реализации пилотного проекта создания автомобильного турмаршрута Санкт-Петербург - Владивосток, включающего в себя федеральные трассы "Россия" (Москва - Санкт-Петербург) и "Восток" (Москва - Казань) при комиссии Госсовета России по направлению "Туризм, физическая культура и спорт" сформирована рабочая группа по развитию авто- и мототуризма под руководством губернатора Ленинградской области."Исходя из задач, поставленных президентом России, автотуризм стал одним из приоритетных проектов региональной программы "Развитие индустрии гостеприимства и рекреационного туризма в Ленинградской области", стартовавшей в этом году. В программу также входят "Тропа 47", "Курорт 47", "Вело 47", - добавили в пресс-службе.Приоритетный проект "Автотуризм и малые объекты размещения" нацелен на создание к 2024 году условий для развития автомобильного туризма и малых объектов размещения на территории Ленинградской области, а также сети функционирующих туристских локаций с развитой инфраструктурой, в том числе для кемпингов и глэмпингов, пояснили в пресс-службе.Комфортная средаКроме того, в рамках ПМЭФ Ленинградская область и корпорация "Туризм.РФ" договорились о долгосрочном взаимодействии в сфере развития туризма, туристической инфраструктуры и индустрии гостеприимства. Как указали в областной администрации, взаимодействие предполагает содействие в реализации государственных программ по развитию туризма и индустрии гостеприимства, помощь в привлечении инвестиций в отрасль, повышении доступности туристических услуг и уровня сервиса.Помимо этого, на площадке ПМЭФ Ленобласть заключила трехстороннее соглашение о сотрудничестве и взаимодействии по продвижению новых экологических проектов с Агентством стратегических инициатив и Дирекцией особо охраняемых природных территорий Ленинградской области. Документ предполагает продвижение туристических ресурсов и потенциала на внутреннем и мировом рынках, развитие инфраструктуры на природных территориях Ленобласти, организацию единой сети туристских маршрутов и экологических троп, в том числе, в рамках приоритетного проекта Ленинградской области "Тропа 47"."Я возглавляю рабочую группу Госсовета РФ по развитию экологических троп. Мы со Светланой Витальевной Чупшевой прекрасно понимаем, что всплеск взрывного интереса к внутреннему туризму, развитие кластера экотуризма – драйвер для всей отрасли. Это то, что можно сделать быстро, относительно недорого и получить максимальный результат в посетителях, которые получат возможность провести время в гармонии с природой. АСИ – наш основной методолог по разработке нормативной документации в этой сфере, в то время как Ленинградская область готова делиться с регионами богатым практическим опытом", – подчеркнул Дрозденко.Как уточнили в обладминистрации, Дирекция особо охраняемых природных территорий региона организует деятельность ООПТ регионального значения, реализацию приоритетного проекта "Тропа 47" по созданию сети функционирующих туристских маршрутов на природных территориях области. На данный момент в состав сети входят 40 маршрутов, а до конца года должно быть открыто ещё семь.
https://ria.ru/20230616/lenoblast-1878673569.html
https://ria.ru/20230616/lenoblast-1878588221.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр дрозденко, бизнес, агентство стратегических инициатив (аси)
Ленинградская область , Александр Дрозденко, Бизнес, Агентство стратегических инициатив (АСИ)
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн – РИА Новости. Власти Ленинградской области за четыре дня Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заключили 30 соглашений на общую сумму 892,7 миллиарда рублей, что говорит о привлекательности региона для бизнеса, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
ПМЭФ-2023 проходил в Санкт-Петербурге
с 14 по 17 июня, власти Ленинградской области представили на форуме свой регион на самостоятельной площадке.
Половина заключенных на форуме соглашений - это договорённости с теми инвесторами, кто уже работает на ленинградской земле, отметили в пресс-службе. Кроме того, порядка 87,5% заключенных ранее соглашений уже реализованы. Самыми крупными из подписанных регионом соглашений на ПМЭФ-2023 стали планы по строительству глиноземного завода компании РУСАЛ
в Ломоносовском районе
с инвестициями в 400 миллиардов рублей, соглашение с ГК "Самолет" о сотрудничестве в сфере жилищного строительства и развитии социальной инфраструктуры (323 миллиарда рублей), развитие спортивных и оздоровительных объектов всесезонного курорта "Охта Парк" (12 миллиардов рублей), строительство малотоннажного завода сжижения природного газа АО "Криогаз", предусматривающее вложения в размере 10 миллиардов рублей.
"Мы ― флагман форума, метеор форума, на нас не стыдно равняться", ― прокомментировал итоги ПМЭФ губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
отметив, что, несмотря на то, что география внешнэкономических связей изменилась, в регион приходят новые компании.
Координационный центр аналитического центра России появится в Ленобласти
"У нас стало меньше инвесторов с европейским, скандинавским капиталом, но от этого наша экономика не стала менее привлекательна. Соглашения, которые мы подписали ― это более 10 тысяч новых, хороших, высокооплачиваемых рабочих мест, это налоги в бюджет, а значит ― возможность реализовывать социальные программы региона", - подчеркнул глава Ленобласти.
Главной темой экспозиции Ленобласти стал туристический потенциал региона и перспективные планы инвестиций в туринфраструктуру. Как уточнил Дрозденко, поток туристов в Ленинградскую область в 2022 году вырос на 23% и составил шесть миллионов человек. Большинство гостей, посетивших регион, - жители Санкт-Петербурга и самой Ленобласти от 18 до 54 лет, путешествующие на поезде или машине. Однако останавливаться на достигнутом местные власти не хотят и планируют увеличить туристический поток в два раза к 2030 году.
Стимулом для роста популярности отдыха в Ленинградской области является развитие соответствующей инфраструктуры — от маркировки маршрутов до строительства новых гостиниц и причалов.
Крупные дорожные стройки в Ленобласти поддержат финансово
"Мы стараемся дать туристам тот продукт, который связан не только с культурной программой или паломническим туризмом, но и с активным отдыхом, который сейчас востребован в России
. Для этого в Ленинградской области реализуются проекты "Тропа 47", "Вело 47", "Курорт 47", и новый проект ― "Автотуризм 47", ― пояснил Дрозденко.
Для развития автотуризма и системы объектов придорожного сервиса, включая строительство необходимой инженерной и транспортной инфраструктуры, реализации пилотного проекта создания автомобильного турмаршрута Санкт-Петербург - Владивосток
, включающего в себя федеральные трассы "Россия" (Москва
- Санкт-Петербург) и "Восток" (Москва - Казань
) при комиссии Госсовета России по направлению "Туризм, физическая культура и спорт" сформирована рабочая группа по развитию авто- и мототуризма под руководством губернатора Ленинградской области.
«
"Исходя из задач, поставленных президентом России, автотуризм стал одним из приоритетных проектов региональной программы "Развитие индустрии гостеприимства и рекреационного туризма в Ленинградской области", стартовавшей в этом году. В программу также входят "Тропа 47", "Курорт 47", "Вело 47", - добавили в пресс-службе.
Приоритетный проект "Автотуризм и малые объекты размещения" нацелен на создание к 2024 году условий для развития автомобильного туризма и малых объектов размещения на территории Ленинградской области, а также сети функционирующих туристских локаций с развитой инфраструктурой, в том числе для кемпингов и глэмпингов, пояснили в пресс-службе.
Кроме того, в рамках ПМЭФ Ленинградская область и корпорация "Туризм.РФ" договорились о долгосрочном взаимодействии в сфере развития туризма, туристической инфраструктуры и индустрии гостеприимства. Как указали в областной администрации, взаимодействие предполагает содействие в реализации государственных программ по развитию туризма и индустрии гостеприимства, помощь в привлечении инвестиций в отрасль, повышении доступности туристических услуг и уровня сервиса.
Помимо этого, на площадке ПМЭФ Ленобласть заключила трехстороннее соглашение о сотрудничестве и взаимодействии по продвижению новых экологических проектов с Агентством стратегических инициатив и Дирекцией особо охраняемых природных территорий Ленинградской области. Документ предполагает продвижение туристических ресурсов и потенциала на внутреннем и мировом рынках, развитие инфраструктуры на природных территориях Ленобласти, организацию единой сети туристских маршрутов и экологических троп, в том числе, в рамках приоритетного проекта Ленинградской области "Тропа 47".
Ленобласть предложила активнее использовать земли гослесфонда
"Я возглавляю рабочую группу Госсовета РФ по развитию экологических троп. Мы со Светланой Витальевной Чупшевой прекрасно понимаем, что всплеск взрывного интереса к внутреннему туризму, развитие кластера экотуризма – драйвер для всей отрасли. Это то, что можно сделать быстро, относительно недорого и получить максимальный результат в посетителях, которые получат возможность провести время в гармонии с природой. АСИ
– наш основной методолог по разработке нормативной документации в этой сфере, в то время как Ленинградская область готова делиться с регионами богатым практическим опытом", – подчеркнул Дрозденко.
Как уточнили в обладминистрации, Дирекция особо охраняемых природных территорий региона организует деятельность ООПТ регионального значения, реализацию приоритетного проекта "Тропа 47" по созданию сети функционирующих туристских маршрутов на природных территориях области. На данный момент в состав сети входят 40 маршрутов, а до конца года должно быть открыто ещё семь.