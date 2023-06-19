https://ria.ru/20230619/lenoblast-1879132047.html

Дрозденко: Ленобласть - привлекательный для бизнеса регион

Дрозденко: Ленобласть - привлекательный для бизнеса регион - РИА Новости, 19.06.2023

Дрозденко: Ленобласть - привлекательный для бизнеса регион

Власти Ленинградской области за четыре дня Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заключили 30 соглашений на общую сумму 892,7 миллиарда... РИА Новости, 19.06.2023

2023-06-19T13:39

2023-06-19T13:39

2023-06-19T13:39

ленинградская область

александр дрозденко

бизнес

агентство стратегических инициатив (аси)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн – РИА Новости. Власти Ленинградской области за четыре дня Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заключили 30 соглашений на общую сумму 892,7 миллиарда рублей, что говорит о привлекательности региона для бизнеса, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.ПМЭФ-2023 проходил в Санкт-Петербурге с 14 по 17 июня, власти Ленинградской области представили на форуме свой регион на самостоятельной площадке.Путь на развитиеПоловина заключенных на форуме соглашений - это договорённости с теми инвесторами, кто уже работает на ленинградской земле, отметили в пресс-службе. Кроме того, порядка 87,5% заключенных ранее соглашений уже реализованы. Самыми крупными из подписанных регионом соглашений на ПМЭФ-2023 стали планы по строительству глиноземного завода компании РУСАЛ в Ломоносовском районе с инвестициями в 400 миллиардов рублей, соглашение с ГК "Самолет" о сотрудничестве в сфере жилищного строительства и развитии социальной инфраструктуры (323 миллиарда рублей), развитие спортивных и оздоровительных объектов всесезонного курорта "Охта Парк" (12 миллиардов рублей), строительство малотоннажного завода сжижения природного газа АО "Криогаз", предусматривающее вложения в размере 10 миллиардов рублей."Мы ― флагман форума, метеор форума, на нас не стыдно равняться", ― прокомментировал итоги ПМЭФ губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко отметив, что, несмотря на то, что география внешнэкономических связей изменилась, в регион приходят новые компании."У нас стало меньше инвесторов с европейским, скандинавским капиталом, но от этого наша экономика не стала менее привлекательна. Соглашения, которые мы подписали ― это более 10 тысяч новых, хороших, высокооплачиваемых рабочих мест, это налоги в бюджет, а значит ― возможность реализовывать социальные программы региона", - подчеркнул глава Ленобласти.Туристический потенциалГлавной темой экспозиции Ленобласти стал туристический потенциал региона и перспективные планы инвестиций в туринфраструктуру. Как уточнил Дрозденко, поток туристов в Ленинградскую область в 2022 году вырос на 23% и составил шесть миллионов человек. Большинство гостей, посетивших регион, - жители Санкт-Петербурга и самой Ленобласти от 18 до 54 лет, путешествующие на поезде или машине. Однако останавливаться на достигнутом местные власти не хотят и планируют увеличить туристический поток в два раза к 2030 году.Стимулом для роста популярности отдыха в Ленинградской области является развитие соответствующей инфраструктуры — от маркировки маршрутов до строительства новых гостиниц и причалов."Мы стараемся дать туристам тот продукт, который связан не только с культурной программой или паломническим туризмом, но и с активным отдыхом, который сейчас востребован в России. Для этого в Ленинградской области реализуются проекты "Тропа 47", "Вело 47", "Курорт 47", и новый проект ― "Автотуризм 47", ― пояснил Дрозденко.Для развития автотуризма и системы объектов придорожного сервиса, включая строительство необходимой инженерной и транспортной инфраструктуры, реализации пилотного проекта создания автомобильного турмаршрута Санкт-Петербург - Владивосток, включающего в себя федеральные трассы "Россия" (Москва - Санкт-Петербург) и "Восток" (Москва - Казань) при комиссии Госсовета России по направлению "Туризм, физическая культура и спорт" сформирована рабочая группа по развитию авто- и мототуризма под руководством губернатора Ленинградской области."Исходя из задач, поставленных президентом России, автотуризм стал одним из приоритетных проектов региональной программы "Развитие индустрии гостеприимства и рекреационного туризма в Ленинградской области", стартовавшей в этом году. В программу также входят "Тропа 47", "Курорт 47", "Вело 47", - добавили в пресс-службе.Приоритетный проект "Автотуризм и малые объекты размещения" нацелен на создание к 2024 году условий для развития автомобильного туризма и малых объектов размещения на территории Ленинградской области, а также сети функционирующих туристских локаций с развитой инфраструктурой, в том числе для кемпингов и глэмпингов, пояснили в пресс-службе.Комфортная средаКроме того, в рамках ПМЭФ Ленинградская область и корпорация "Туризм.РФ" договорились о долгосрочном взаимодействии в сфере развития туризма, туристической инфраструктуры и индустрии гостеприимства. Как указали в областной администрации, взаимодействие предполагает содействие в реализации государственных программ по развитию туризма и индустрии гостеприимства, помощь в привлечении инвестиций в отрасль, повышении доступности туристических услуг и уровня сервиса.Помимо этого, на площадке ПМЭФ Ленобласть заключила трехстороннее соглашение о сотрудничестве и взаимодействии по продвижению новых экологических проектов с Агентством стратегических инициатив и Дирекцией особо охраняемых природных территорий Ленинградской области. Документ предполагает продвижение туристических ресурсов и потенциала на внутреннем и мировом рынках, развитие инфраструктуры на природных территориях Ленобласти, организацию единой сети туристских маршрутов и экологических троп, в том числе, в рамках приоритетного проекта Ленинградской области "Тропа 47"."Я возглавляю рабочую группу Госсовета РФ по развитию экологических троп. Мы со Светланой Витальевной Чупшевой прекрасно понимаем, что всплеск взрывного интереса к внутреннему туризму, развитие кластера экотуризма – драйвер для всей отрасли. Это то, что можно сделать быстро, относительно недорого и получить максимальный результат в посетителях, которые получат возможность провести время в гармонии с природой. АСИ – наш основной методолог по разработке нормативной документации в этой сфере, в то время как Ленинградская область готова делиться с регионами богатым практическим опытом", – подчеркнул Дрозденко.Как уточнили в обладминистрации, Дирекция особо охраняемых природных территорий региона организует деятельность ООПТ регионального значения, реализацию приоритетного проекта "Тропа 47" по созданию сети функционирующих туристских маршрутов на природных территориях области. На данный момент в состав сети входят 40 маршрутов, а до конца года должно быть открыто ещё семь.

https://ria.ru/20230616/lenoblast-1878673569.html

https://ria.ru/20230616/lenoblast-1878588221.html

https://ria.ru/20230614/lenoblast-1877977643.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

александр дрозденко, бизнес, агентство стратегических инициатив (аси)