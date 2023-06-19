https://ria.ru/20230619/korabl-1879106471.html

В Петербурге заложили корабль противоминной обороны "Дмитрий Лысов"

В Петербурге заложили корабль противоминной обороны "Дмитрий Лысов" - РИА Новости, 19.06.2023

В Петербурге заложили корабль противоминной обороны "Дмитрий Лысов"

Корабль противоминной обороны проекта 12700 "Дмитрий Лысов" для ВМФ России заложили в понедельник на Средне-Невском судостроительном заводе (СНСЗ, входит в... РИА Новости, 19.06.2023

2023-06-19T12:14

2023-06-19T12:14

2023-06-19T13:16

средне-невский судостроительный завод

санкт-петербург

вмф рф

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Корабль противоминной обороны проекта 12700 "Дмитрий Лысов" для ВМФ России заложили в понедельник на Средне-Невском судостроительном заводе (СНСЗ, входит в "Объединенную судостроительную корпорацию"), сообщил корреспондент РИА Новости. "Дмитрий Лысов" станет одиннадцатым кораблем в линейке проекта 12700, заложенным на Средне-Невском судостроительном заводе. Это уникальный тральщик с самым большим в мире корпусом из монолитного стеклопластика, сформированным методом вакуумной инфузии. Достоинством такого корпуса является более высокая прочность в сравнении со стальными. Срок службы корпуса из монолитного стеклопластика больше, чем у корпуса из маломагнитной стали, а масса значительно меньше. Корабли противоминной обороны нового поколения в перспективе будут составлять основу минно-тральных сил флотов ВМФ России, существенно повысив эффективность выполнения задач."Тральщики этого проекта показали свою высокую боевую устойчивость, надежность, подтвердили все свои характеристики... Назван он в честь легендарного командира тральщика Северного флота, геройски погибшего во время Великой Отечественной войны", - сказал главнокомандующий ВМФ РФ адмирал Николай Евменов на церемонии закладки корабля.Он отметил, что корабли противоминной обороны очень нужны флоту."Корабелы Средне-Невского завода сдают корабли с высоким качеством, а главное вовремя и даже сверх назначенного срока. Я думаю и уверен, что и этот корабль будет сдан флоту в 2025 году с высоким качеством и будет служить долго на Северном флоте", - сказал Евменов.Корабль проекта 12700 спроектирован центральным морским конструкторским бюро "Алмаз". Он предназначен для поиска и уничтожения мин в акваториях военно-морских баз на безопасной для тральщика дистанции. Водоизмещение корабля составляет около 890 тонн, длина – около 62 метров, ширина - 10 метров, скорость хода при полном водоизмещении - около 16 узлов, экипаж - 44 человека. Корабли проекта 12700 относятся к новому поколению минно-тральных сил и предназначены для борьбы с морскими минами как в воде, так и в морском грунте. Они могут применять различные виды тралов, а также телеуправляемые и автономные необитаемые подводные аппараты. Корабль оснащен новейшими средствами поиска и обнаружения мин, имеет высокие маневренные качества и мореходность.

https://ria.ru/20230613/putin-1877809280.html

https://ria.ru/20230613/tof-1877700128.html

санкт-петербург

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

средне-невский судостроительный завод, санкт-петербург, вмф рф