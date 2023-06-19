https://ria.ru/20230619/kontrol-1879213678.html

Генсек НАТО призвал Запад не экспортировать в Китай передовые технологии

Генсек НАТО призвал Запад не экспортировать в Китай передовые технологии - РИА Новости, 19.06.2023

Генсек НАТО призвал Запад не экспортировать в Китай передовые технологии

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Запад должен избегать зависимости от государств, включая Китай, из-за опасений потерять контроль за критической... РИА Новости, 19.06.2023

2023-06-19T17:51

2023-06-19T17:51

2023-06-19T17:51

в мире

китай

германия

йенс столтенберг

нато

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БРЮССЕЛЬ, 19 июн - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Запад должен избегать зависимости от государств, включая Китай, из-за опасений потерять контроль за критической инфраструктурой. "Китай не является нашим противником. Мы продолжим взаимодействовать и торговать с Китаем. Но мы должны избегать зависимости, которая делает нас уязвимыми. Мы не должны полностью зависеть от Китая в вопросе сырья и продукции. Мы не должны экспортировать технологии, которые могут быть использованы против нас, или потерять контроль за критически важной инфраструктурой, такой как сети 5G", - сказал он, выступая на индустриальном форуме в Германии.

https://ria.ru/20230619/otnosheniya-1879148416.html

китай

германия

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2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, китай, германия, йенс столтенберг, нато