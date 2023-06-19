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Генсек НАТО призвал Запад не экспортировать в Китай передовые технологии - РИА Новости, 19.06.2023
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17:51 19.06.2023
https://ria.ru/20230619/kontrol-1879213678.html
Генсек НАТО призвал Запад не экспортировать в Китай передовые технологии
Генсек НАТО призвал Запад не экспортировать в Китай передовые технологии - РИА Новости, 19.06.2023
Генсек НАТО призвал Запад не экспортировать в Китай передовые технологии
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Запад должен избегать зависимости от государств, включая Китай, из-за опасений потерять контроль за критической... РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T17:51
2023-06-19T17:51
в мире
китай
германия
йенс столтенберг
нато
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БРЮССЕЛЬ, 19 июн - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Запад должен избегать зависимости от государств, включая Китай, из-за опасений потерять контроль за критической инфраструктурой. &quot;Китай не является нашим противником. Мы продолжим взаимодействовать и торговать с Китаем. Но мы должны избегать зависимости, которая делает нас уязвимыми. Мы не должны полностью зависеть от Китая в вопросе сырья и продукции. Мы не должны экспортировать технологии, которые могут быть использованы против нас, или потерять контроль за критически важной инфраструктурой, такой как сети 5G&quot;, - сказал он, выступая на индустриальном форуме в Германии.
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в мире, китай, германия, йенс столтенберг, нато
В мире, Китай, Германия, Йенс Столтенберг, НАТО
Генсек НАТО призвал Запад не экспортировать в Китай передовые технологии

Генсек НАТО призвал Запад избегать зависимости от Китая и не экспортировать ему технологии

© AP Photo / Markus Schreiber Генсек НАТО Йенс Столтенберг
 Генсек НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
© AP Photo / Markus Schreiber
Генсек НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 19 июн - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Запад должен избегать зависимости от государств, включая Китай, из-за опасений потерять контроль за критической инфраструктурой.
«

"Китай не является нашим противником. Мы продолжим взаимодействовать и торговать с Китаем. Но мы должны избегать зависимости, которая делает нас уязвимыми. Мы не должны полностью зависеть от Китая в вопросе сырья и продукции. Мы не должны экспортировать технологии, которые могут быть использованы против нас, или потерять контроль за критически важной инфраструктурой, такой как сети 5G", - сказал он, выступая на индустриальном форуме в Германии.

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