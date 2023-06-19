https://ria.ru/20230619/kolonna-1879054203.html
ВС России уничтожили украинскую военную колонну в ЛНР, заявил Марочко
ВС России уничтожили украинскую военную колонну в ЛНР, заявил Марочко - РИА Новости, 19.06.2023
ВС России уничтожили украинскую военную колонну в ЛНР, заявил Марочко
Российские военные уничтожили украинскую военную колонну юго-западнее города Кременная в ЛНР в результате артиллерийских ударов, колонна состояла из шести... РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T08:35
2023-06-19T08:35
2023-06-19T08:35
специальная военная операция на украине
кременная
луганская народная республика
андрей марочко
вооруженные силы рф
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ЛУГАНСК, 19 июн — РИА Новости. Российские военные уничтожили украинскую военную колонну юго-западнее города Кременная в ЛНР в результате артиллерийских ударов, колонна состояла из шести автомобилей, по предварительным оценкам, уничтожены до 20 силовиков Киева, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "Средствами объективного контроля юго-западнее населенного пункта Кременная выявлена колонна противника, которая двигалась по направлению Серебрянского лесничества. После передачи координат артиллерийским подразделениям был нанесен огневой удар, в результате которого колонна, состоящая из шести единиц автомобильной техники, была уничтожена. По предварительным оценкам, безвозвратные потери в личном составе составили около 20 боевиков" - сообщил РИА Новости Марочко, ссылаясь на собственные источники.
https://ria.ru/20230618/video-1879006118.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кременная, луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Кременная, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Вооруженные силы РФ
ВС России уничтожили украинскую военную колонну в ЛНР, заявил Марочко
Эксперт Марочко: российские войска уничтожили украинскую военную колонну под Кременной
ЛУГАНСК, 19 июн — РИА Новости. Российские военные уничтожили украинскую военную колонну юго-западнее города Кременная в ЛНР в результате артиллерийских ударов, колонна состояла из шести автомобилей, по предварительным оценкам, уничтожены до 20 силовиков Киева, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"Средствами объективного контроля юго-западнее населенного пункта Кременная выявлена колонна противника, которая двигалась по направлению Серебрянского лесничества. После передачи координат артиллерийским подразделениям был нанесен огневой удар, в результате которого колонна, состоящая из шести единиц автомобильной техники, была уничтожена. По предварительным оценкам, безвозвратные потери в личном составе составили около 20 боевиков" - сообщил РИА Новости Марочко, ссылаясь на собственные источники.
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