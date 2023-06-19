https://ria.ru/20230619/kitay-1879212229.html

Столтенберг заявил, что легко представляет конфликт с Россией и КНР сообща

Столтенберг заявил, что легко представляет конфликт с Россией и КНР сообща - РИА Новости, 19.06.2023

Столтенберг заявил, что легко представляет конфликт с Россией и КНР сообща

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что легко может представить конфликт, где Москва и Пекин действуют сообща. РИА Новости, 19.06.2023

2023-06-19T17:46

2023-06-19T17:46

2023-06-19T17:46

в мире

россия

китай

нато

йенс столтенберг

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БРЮССЕЛЬ, 19 июн – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что легко может представить конфликт, где Москва и Пекин действуют сообща. "Если бы в Азии начался конфликт, это бы имело значение для НАТО. Мы видим, что Россия и Китай становятся все ближе, они проводят совместные учения, они подписали соглашение о безлимитном сотрудничестве... Легко можно представить, конфликт, где Россия и Китай могли бы действовать вместе. Поэтому необходимо предотвратить возможность любого конфликта также в той части мира", - заявил Столтенберг на индустриальном форуме в Германии, отвечая на просьбу прокомментировать возможность эскалации вокруг Тайваня. При этом генсек подчеркнул, что НАТО не собирается превращаться в глобальный альянс, но при этом для него важно все, что происходит и за его пределами. "Прежде всего НАТО остается региональным альянсом Европы и Северной Америки, НАТО не превращается в глобальный альянс. Но, конечно, все, что происходит за пределами трансатлантической зоны, имеет для НАТО значение. Поэтому мы обеспокоены, когда слышим угрожающую риторику от Китая в отношении Тайваня", - заключил Столтенберг.

https://ria.ru/20230613/nato-1877737431.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, китай, нато, йенс столтенберг