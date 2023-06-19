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Столтенберг заявил, что легко представляет конфликт с Россией и КНР сообща - РИА Новости, 19.06.2023
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17:46 19.06.2023
https://ria.ru/20230619/kitay-1879212229.html
Столтенберг заявил, что легко представляет конфликт с Россией и КНР сообща
Столтенберг заявил, что легко представляет конфликт с Россией и КНР сообща - РИА Новости, 19.06.2023
Столтенберг заявил, что легко представляет конфликт с Россией и КНР сообща
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что легко может представить конфликт, где Москва и Пекин действуют сообща. РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T17:46
2023-06-19T17:46
в мире
россия
китай
нато
йенс столтенберг
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БРЮССЕЛЬ, 19 июн – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что легко может представить конфликт, где Москва и Пекин действуют сообща. "Если бы в Азии начался конфликт, это бы имело значение для НАТО. Мы видим, что Россия и Китай становятся все ближе, они проводят совместные учения, они подписали соглашение о безлимитном сотрудничестве... Легко можно представить, конфликт, где Россия и Китай могли бы действовать вместе. Поэтому необходимо предотвратить возможность любого конфликта также в той части мира", - заявил Столтенберг на индустриальном форуме в Германии, отвечая на просьбу прокомментировать возможность эскалации вокруг Тайваня. При этом генсек подчеркнул, что НАТО не собирается превращаться в глобальный альянс, но при этом для него важно все, что происходит и за его пределами. "Прежде всего НАТО остается региональным альянсом Европы и Северной Америки, НАТО не превращается в глобальный альянс. Но, конечно, все, что происходит за пределами трансатлантической зоны, имеет для НАТО значение. Поэтому мы обеспокоены, когда слышим угрожающую риторику от Китая в отношении Тайваня", - заключил Столтенберг.
https://ria.ru/20230613/nato-1877737431.html
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в мире, россия, китай, нато, йенс столтенберг
В мире, Россия, Китай, НАТО, Йенс Столтенберг
Столтенберг заявил, что легко представляет конфликт с Россией и КНР сообща

Столтенберг: легко представить конфликт, где Москва и Пекин будут действовать сообща

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 19 июн – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что легко может представить конфликт, где Москва и Пекин действуют сообща.
"Если бы в Азии начался конфликт, это бы имело значение для НАТО. Мы видим, что Россия и Китай становятся все ближе, они проводят совместные учения, они подписали соглашение о безлимитном сотрудничестве... Легко можно представить, конфликт, где Россия и Китай могли бы действовать вместе. Поэтому необходимо предотвратить возможность любого конфликта также в той части мира", - заявил Столтенберг на индустриальном форуме в Германии, отвечая на просьбу прокомментировать возможность эскалации вокруг Тайваня.
При этом генсек подчеркнул, что НАТО не собирается превращаться в глобальный альянс, но при этом для него важно все, что происходит и за его пределами. "Прежде всего НАТО остается региональным альянсом Европы и Северной Америки, НАТО не превращается в глобальный альянс. Но, конечно, все, что происходит за пределами трансатлантической зоны, имеет для НАТО значение. Поэтому мы обеспокоены, когда слышим угрожающую риторику от Китая в отношении Тайваня", - заключил Столтенберг.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
Генсек НАТО озабочен сближением Китая и России
13 июня, 10:36
 
В миреРоссияКитайНАТОЙенс Столтенберг
 
 
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