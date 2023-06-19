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Блинкен обсудил с китайским коллегами региональные и глобальные вызовы
Блинкен обсудил с китайским коллегами региональные и глобальные вызовы - РИА Новости, 19.06.2023
Блинкен обсудил с китайским коллегами региональные и глобальные вызовы
Госсекретарь США Энтони Блинкен в понедельник заявил, что на встречах с китайским руководством во время визита в Пекин обсудил региональные и глобальные вызовы, РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T14:35
2023-06-19T14:35
2023-06-19T15:25
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ПЕКИН, 19 июн – РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен в понедельник заявил, что на встречах с китайским руководством во время визита в Пекин обсудил региональные и глобальные вызовы, включая конфликт на Украине.Блинкен в рамках визита в Китай 18-19 июня провел встречи председателем КНР Си Цзиньпином, министром иностранных дел КНР Цинь Ганом и главой канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И."Во время этих встреч у нас состоялся содержательный разговор о региональных и глобальных вызовах", - заявил Блинкен на пресс-конференции по итогам визита, добавив, что обсудили в том числе события на Украине.Он добавил, что Вашингтон приветствовал бы, чтобы "Китай вместе с другими странами играл конструктивную роль в достижении справедливого мира на основе принципов Устава ООН".Нынешний визит Блинкена - первая за пять лет поездка госсекретаря США в Китай, которая проходит на фоне значительного ухудшения отношений Пекина и Вашингтона из-за целого комплекса вопросов, включая Тайвань, инцидент со сбитым над США китайским аэростатом, а также сохраняющиеся разногласия в торговой и технологической областях.
https://ria.ru/20230619/knr-1879144568.html
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в мире, китай, сша, пекин, энтони блинкен, си цзиньпин
В мире, Китай, США, Пекин, Энтони Блинкен, Си Цзиньпин
Блинкен обсудил с китайским коллегами региональные и глобальные вызовы
Госсекретарь США Блинкен обсудил с китайским коллегами региональные и глобальные вызовы
ПЕКИН, 19 июн – РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен в понедельник заявил, что на встречах с китайским руководством во время визита в Пекин обсудил региональные и глобальные вызовы, включая конфликт на Украине.
Блинкен в рамках визита в Китай 18-19 июня провел встречи председателем КНР Си Цзиньпином, министром иностранных дел КНР Цинь Ганом и главой канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И.
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"Во время этих встреч у нас состоялся содержательный разговор о региональных и глобальных вызовах", - заявил Блинкен на пресс-конференции по итогам визита, добавив, что обсудили в том числе события на Украине.
Он добавил, что Вашингтон приветствовал бы, чтобы "Китай вместе с другими странами играл конструктивную роль в достижении справедливого мира на основе принципов Устава ООН".
Нынешний визит Блинкена - первая за пять лет поездка госсекретаря США в Китай, которая проходит на фоне значительного ухудшения отношений Пекина и Вашингтона из-за целого комплекса вопросов, включая Тайвань, инцидент со сбитым над США китайским аэростатом, а также сохраняющиеся разногласия в торговой и технологической областях.
Разрыв отношений с Китаем не в интересах США, заявил Блинкен