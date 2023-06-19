https://ria.ru/20230619/kitay-1879143706.html

Китай и США согласились с необходимостью улучшить отношения, заявил Блинкен

Китай и США согласились с необходимостью улучшить отношения, заявил Блинкен - РИА Новости, 19.06.2023

Китай и США согласились с необходимостью улучшить отношения, заявил Блинкен

Китай и США согласились с необходимостью стабилизировать двусторонние отношения, заявил на пресс-конференции в понедельник госсекретарь США Энтони Блинкен по... РИА Новости, 19.06.2023

2023-06-19T14:11

2023-06-19T14:11

2023-06-19T14:45

в мире

китай

сша

энтони блинкен

си цзиньпин

ван и (политик)

пекин

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ПЕКИН, 19 июн – РИА Новости. Китай и США согласились с необходимостью стабилизировать двусторонние отношения, заявил на пресс-конференции в понедельник госсекретарь США Энтони Блинкен по итогам визита в Пекин."Здесь, в Пекине, у меня состоялся важный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином, а также откровенные, содержательные и конструктивные обсуждения с моими коллегами - главой канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И и главой МИД КНР Цинь Ганом", - заявил Блинкен.Он подчеркнул, что обе стороны "согласны с необходимостью стабилизации наших отношений".Нынешний визит Блинкена - первая за пять лет поездка госсекретаря США в Китай, которая проходит на фоне значительного ухудшения отношений Пекина и Вашингтона из-за целого комплекса вопросов, включая Тайвань, инцидент со сбитым над США китайским аэростатом, а также сохраняющиеся разногласия в торговой и технологической областях.Блинкен в рамках визита в Китай 18-19 июня провел встречи председателем КНР Си Цзиньпином, министром иностранных дел КНР Цинь Ганом и главой канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И.

https://ria.ru/20230619/progress-1879111756.html

https://ria.ru/20230605/kitay-1876324759.html

китай

сша

пекин

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, китай, сша, энтони блинкен, си цзиньпин, ван и (политик), пекин