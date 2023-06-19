Китай и США согласились с необходимостью улучшить отношения, заявил Блинкен
Госсекретарь Блинкен: Китай и США согласились с необходимостью стабилизировать отношения
© AP Photo / Leah MillisПредседатель КНР Си Цзиньпин и госсекретарь США Энтони Блинкен во время встречи в Пекине
© AP Photo / Leah Millis
Председатель КНР Си Цзиньпин и госсекретарь США Энтони Блинкен во время встречи в Пекине
ПЕКИН, 19 июн – РИА Новости. Китай и США согласились с необходимостью стабилизировать двусторонние отношения, заявил на пресс-конференции в понедельник госсекретарь США Энтони Блинкен по итогам визита в Пекин.
"Здесь, в Пекине, у меня состоялся важный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином, а также откровенные, содержательные и конструктивные обсуждения с моими коллегами - главой канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И и главой МИД КНР Цинь Ганом", - заявил Блинкен.
Он подчеркнул, что обе стороны "согласны с необходимостью стабилизации наших отношений".
Нынешний визит Блинкена - первая за пять лет поездка госсекретаря США в Китай, которая проходит на фоне значительного ухудшения отношений Пекина и Вашингтона из-за целого комплекса вопросов, включая Тайвань, инцидент со сбитым над США китайским аэростатом, а также сохраняющиеся разногласия в торговой и технологической областях.
Блинкен в рамках визита в Китай 18-19 июня провел встречи председателем КНР Си Цзиньпином, министром иностранных дел КНР Цинь Ганом и главой канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И.