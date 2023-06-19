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Си Цзиньпин заявил, что от отношений Китая и США зависит будущее

Си Цзиньпин заявил, что от отношений Китая и США зависит будущее - РИА Новости, 19.06.2023

Си Цзиньпин заявил, что от отношений Китая и США зависит будущее

Китай надеется, что отношения Пекина и Вашингтона смогут преодолеть все трудности, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с госсекретарем США Энтони... РИА Новости, 19.06.2023

2023-06-19T13:01

2023-06-19T13:01

2023-06-19T13:40

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ПЕКИН, 19 июн – РИА Новости. Китай надеется, что отношения Пекина и Вашингтона смогут преодолеть все трудности, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном."Китай надеется, что китайско-американские отношения будут здоровыми и стабильными, и верит, что две крупнейшие державы смогут преодолеть все трудности и найти правильный способ ладить друг с другом на основе взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества", - сказал Си Цзиньпин, слова которого приводит Центральное телевидение Китая."От того, смогут ли США и Китай найти правильный путь к сосуществованию, зависит будущее и судьба человечества", - приводит слова китайского лидера МИД КНР.По словам Си Цзиньпина, планета Земля "достаточно велика, чтобы вместить соответствующее развитие и общее процветание Китая и США".Глава КНР подчеркнул, что народ Китая, как и народ США, самостоятелен, уважает себя и уверен в себе, и оба народа имеют право на лучшую жизнь. По словам Си Цзиньпина, следует ценить общие интересы двух стран, и успех каждой из них является возможностью, а не угрозой друг для друга.Конкуренция крупных держав не соответствует веяниям времени и уж точно не решит внутренних проблем США и вызовов, с которыми сталкивается мир", - сказал Си Цзиньпин, слова которого приводит Центральное телевидение Китая."Китай уважает интересы США и не стремится бросить вызов США или заменить их", - приводит слова китайского лидера МИД КНР.Си Цзиньпин подчеркнул, что и США "должны уважать Китай и не наносить ущерб законным правам и интересам Китая". Глава Китая добавил, что ни одна из сторон не должна пытаться переделать другую сторону по своему желанию, и тем более лишать ее законного права на развитие.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

китай, си цзиньпин, сша, в мире, пекин, энтони блинкен