https://ria.ru/20230619/kitay-1879118749.html
Си Цзиньпин заявил, что от отношений Китая и США зависит будущее
Си Цзиньпин заявил, что от отношений Китая и США зависит будущее - РИА Новости, 19.06.2023
Си Цзиньпин заявил, что от отношений Китая и США зависит будущее
Китай надеется, что отношения Пекина и Вашингтона смогут преодолеть все трудности, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с госсекретарем США Энтони... РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T13:01
2023-06-19T13:01
2023-06-19T13:40
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ПЕКИН, 19 июн – РИА Новости. Китай надеется, что отношения Пекина и Вашингтона смогут преодолеть все трудности, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном."Китай надеется, что китайско-американские отношения будут здоровыми и стабильными, и верит, что две крупнейшие державы смогут преодолеть все трудности и найти правильный способ ладить друг с другом на основе взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества", - сказал Си Цзиньпин, слова которого приводит Центральное телевидение Китая."От того, смогут ли США и Китай найти правильный путь к сосуществованию, зависит будущее и судьба человечества", - приводит слова китайского лидера МИД КНР.По словам Си Цзиньпина, планета Земля "достаточно велика, чтобы вместить соответствующее развитие и общее процветание Китая и США".Глава КНР подчеркнул, что народ Китая, как и народ США, самостоятелен, уважает себя и уверен в себе, и оба народа имеют право на лучшую жизнь. По словам Си Цзиньпина, следует ценить общие интересы двух стран, и успех каждой из них является возможностью, а не угрозой друг для друга.Конкуренция крупных держав не соответствует веяниям времени и уж точно не решит внутренних проблем США и вызовов, с которыми сталкивается мир", - сказал Си Цзиньпин, слова которого приводит Центральное телевидение Китая."Китай уважает интересы США и не стремится бросить вызов США или заменить их", - приводит слова китайского лидера МИД КНР.Си Цзиньпин подчеркнул, что и США "должны уважать Китай и не наносить ущерб законным правам и интересам Китая". Глава Китая добавил, что ни одна из сторон не должна пытаться переделать другую сторону по своему желанию, и тем более лишать ее законного права на развитие.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, си цзиньпин, сша, в мире, пекин, энтони блинкен
Китай, Си Цзиньпин, США, В мире, Пекин, Энтони Блинкен
Си Цзиньпин заявил, что от отношений Китая и США зависит будущее
Си Цзиньпин: от того, смогут ли Китай и США сосуществовать, зависит будущее человечества
ПЕКИН, 19 июн – РИА Новости. Китай надеется, что отношения Пекина и Вашингтона смогут преодолеть все трудности, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном.
"Китай надеется, что китайско-американские отношения будут здоровыми и стабильными, и верит, что две крупнейшие державы смогут преодолеть все трудности и найти правильный способ ладить друг с другом на основе взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества", - сказал Си Цзиньпин, слова которого приводит Центральное телевидение Китая.
США не хотят менять систему Китая, заявил Блинкен
"От того, смогут ли США и Китай найти правильный путь к сосуществованию, зависит будущее и судьба человечества", - приводит слова китайского лидера МИД КНР.
По словам Си Цзиньпина, планета Земля "достаточно велика, чтобы вместить соответствующее развитие и общее процветание Китая и США".
Глава КНР подчеркнул, что народ Китая, как и народ США, самостоятелен, уважает себя и уверен в себе, и оба народа имеют право на лучшую жизнь. По словам Си Цзиньпина, следует ценить общие интересы двух стран, и успех каждой из них является возможностью, а не угрозой друг для друга.
Конкуренция крупных держав не соответствует веяниям времени и уж точно не решит внутренних проблем США и вызовов, с которыми сталкивается мир", - сказал Си Цзиньпин, слова которого приводит Центральное телевидение Китая.
"Китай уважает интересы США и не стремится бросить вызов США или заменить их", - приводит слова китайского лидера МИД КНР.
Си Цзиньпин подчеркнул, что и США "должны уважать Китай и не наносить ущерб законным правам и интересам Китая". Глава Китая добавил, что ни одна из сторон не должна пытаться переделать другую сторону по своему желанию, и тем более лишать ее законного права на развитие.
Китай и США достигли прогресса по некоторым вопросам, заявил Си Цзиньпин