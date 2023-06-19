Премьера: как прошел первый показ драмы "Дыхание" о пандемии коронавируса

Антон Батырев сыграл бывшего врача, который проник в красную зону. Он пытается помочь медикам и спасти родного человека.
Антон Батырев сыграл бывшего врача, который проник в красную зону. Он пытается помочь медикам и спасти родного человека.
Covid-19 заболела его мама. Ее образ воплотила Галина Сазонова.
Covid-19 заболела его мама. Ее образ воплотила Галина Сазонова.
"Было точно не просто, но у нас получилось! Это кино не только о пандемии, врачах и пациентах. Для меня это история о человеке, которы отказался о своего призвания, но судьба и обстоятельства вынуждают его пересмотреть свою жизнь и принципы", – считает исполнительница одной из главных ролей Ирина Горбачева. Мнением она поделилась на своей странице в соцсети.
"Было точно не просто, но у нас получилось! Это кино не только о пандемии, врачах и пациентах. Для меня это история о человеке, которы отказался о своего призвания, но судьба и обстоятельства вынуждают его пересмотреть свою жизнь и принципы", – считает исполнительница одной из главных ролей Ирина Горбачева. Мнением она поделилась на своей странице в соцсети.
Премьеру посетил писатель Александр Цыпкин.
Премьеру посетил писатель Александр Цыпкин.
Среди гостей также была и Анна Банщикова, звезда сериала "Ищейка".
Среди гостей также была и Анна Банщикова, звезда сериала "Ищейка".
Позировала на красной дорожке и Мила Ершова. Зрители знают ее по сериалу "Фандорин. Азазель".
Позировала на красной дорожке и Мила Ершова. Зрители знают ее по сериалу "Фандорин. Азазель".
Увидеть фильм "Дыхание" на больших экранах можно уже совсем скоро. Картина стартует в прокате 22 июня.
Увидеть фильм "Дыхание" на больших экранах можно уже совсем скоро. Картина стартует в прокате 22 июня.