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Премьера: как прошел первый показ драмы "Дыхание" о пандемии коронавируса - РИА Новости, 19.06.2023
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Культура
 
18:05 19.06.2023
https://ria.ru/20230619/kino-1879154216.html
Премьера: как прошел первый показ драмы "Дыхание" о пандемии коронавируса
Премьера: как прошел первый показ драмы "Дыхание" о пандемии коронавируса - РИА Новости, 19.06.2023
Премьера: как прошел первый показ драмы "Дыхание" о пандемии коронавируса
В московском кинотеатре "Октябрь" прошла премьера драмы Романа Каримова "Дыхание". Кто посетил первый показ фильма о подвиге врачей во время пандемии... РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T18:05
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МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. В московском кинотеатре "Октябрь" прошла премьера драмы Романа Каримова "Дыхание". Кто посетил первый показ фильма о подвиге врачей во время пандемии коронавируса — в фотоленте.
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новости культуры, кино и сериалы, что посмотреть , фото, ирина горбачева, александр цыпкин, фото
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, что посмотреть , Ирина Горбачева, Александр Цыпкин, Фото

Премьера: как прошел первый показ драмы "Дыхание" о пандемии коронавируса

Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. В московском кинотеатре "Октябрь" прошла премьера драмы Романа Каримова "Дыхание". Кто посетил первый показ фильма о подвиге врачей во время пандемии коронавируса — в фотоленте.
© Фото предоставлено пресс-службой "Централ Партнершип"

Антон Батырев сыграл бывшего врача, который проник в красную зону. Он пытается помочь медикам и спасти родного человека.

Премьера фильма Дыхание

Антон Батырев сыграл бывшего врача, который проник в красную зону. Он пытается помочь медикам и спасти родного человека.

© Фото предоставлено пресс-службой "Централ Партнершип"
1 из 7
© Фото предоставлено пресс-службой "Централ Партнершип"

Covid-19 заболела его мама. Ее образ воплотила Галина Сазонова.

Премьера фильма Дыхание

Covid-19 заболела его мама. Ее образ воплотила Галина Сазонова.

© Фото предоставлено пресс-службой "Централ Партнершип"
2 из 7
© Фото предоставлено пресс-службой "Централ Партнершип"

"Было точно не просто, но у нас получилось! Это кино не только о пандемии, врачах и пациентах. Для меня это история о человеке, которы отказался о своего призвания, но судьба и обстоятельства вынуждают его пересмотреть свою жизнь и принципы", – считает исполнительница одной из главных ролей Ирина Горбачева. Мнением она поделилась на своей странице в соцсети.

Премьера фильма Дыхание

"Было точно не просто, но у нас получилось! Это кино не только о пандемии, врачах и пациентах. Для меня это история о человеке, которы отказался о своего призвания, но судьба и обстоятельства вынуждают его пересмотреть свою жизнь и принципы", – считает исполнительница одной из главных ролей Ирина Горбачева. Мнением она поделилась на своей странице в соцсети.

© Фото предоставлено пресс-службой "Централ Партнершип"
3 из 7
© Фото предоставлено пресс-службой "Централ Партнершип"

Премьеру посетил писатель Александр Цыпкин.

Премьера фильма Дыхание

Премьеру посетил писатель Александр Цыпкин.

© Фото предоставлено пресс-службой "Централ Партнершип"
4 из 7
© Фото предоставлено пресс-службой "Централ Партнершип"

Среди гостей также была и Анна Банщикова, звезда сериала "Ищейка".

Премьера фильма Дыхание

Среди гостей также была и Анна Банщикова, звезда сериала "Ищейка".

© Фото предоставлено пресс-службой "Централ Партнершип"
5 из 7
© Фото предоставлено пресс-службой "Централ Партнершип"

Позировала на красной дорожке и Мила Ершова. Зрители знают ее по сериалу "Фандорин. Азазель".

Премьера фильма Дыхание

Позировала на красной дорожке и Мила Ершова. Зрители знают ее по сериалу "Фандорин. Азазель".

© Фото предоставлено пресс-службой "Централ Партнершип"
6 из 7
© Фото предоставлено пресс-службой "Централ Партнершип"

Увидеть фильм "Дыхание" на больших экранах можно уже совсем скоро. Картина стартует в прокате 22 июня.

Премьера фильма Дыхание

Увидеть фильм "Дыхание" на больших экранах можно уже совсем скоро. Картина стартует в прокате 22 июня.

© Фото предоставлено пресс-службой "Централ Партнершип"
7 из 7
 
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