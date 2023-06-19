Премьера: как прошел первый показ драмы "Дыхание" о пандемии коронавируса

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"Было точно не просто, но у нас получилось! Это кино не только о пандемии, врачах и пациентах. Для меня это история о человеке, которы отказался о своего призвания, но судьба и обстоятельства вынуждают его пересмотреть свою жизнь и принципы", – считает исполнительница одной из главных ролей Ирина Горбачева. Мнением она поделилась на своей странице в соцсети.