Рейтинг@Mail.ru
В пермских кафе отравились пятеро детей - РИА Новости, 19.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:35 19.06.2023
https://ria.ru/20230619/kafe-1879180208.html
В пермских кафе отравились пятеро детей
В пермских кафе отравились пятеро детей - РИА Новости, 19.06.2023
В пермских кафе отравились пятеро детей
Три кафе закрыты на месяц после отравления детей в Перми, острая кишечная инфекция выявлена у пятерых несовершеннолетних, проводится расследование, сообщает... РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T15:35
2023-06-19T15:35
происшествия
пермь
екатеринбург
пермский край
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126443_0:317:3077:2047_1920x0_80_0_0_0de9a8e30fc3c763631b9edc85e50240.jpg
ПЕРМЬ, 19 июн - РИА Новости. Три кафе закрыты на месяц после отравления детей в Перми, острая кишечная инфекция выявлена у пятерых несовершеннолетних, проводится расследование, сообщает пермский Роспотребнадзор. Ранее служба судебных приставов сообщила о закрытии на месяц кафе в пермском архитектурно-этнографическом музее "Хохловка" после отравления нескольких детей. По данным краевого Роспотребнадзра группа из 27 детей приехала в Пермь из Екатеринбурга с туристической целью в конце мая. Дети в разное время обедали в нескольких заведениях: "Дикоросы" и "FRESH MIX" в центре Перми, а также в точке при архитектурно-этнографическом музее "Хохловка". "В связи с регистрацией случаев острой кишечной инфекции у 5 из 27 детей, прибывших из Екатеринбурга с целью туризма, начато санитарно-эпидемиологическое расследование", — говорится в сообщении. Специалисты ведомства взяли пробы у заболевших детей, в кафе и у сотрудников точек общепита для проведения лабораторных исследований. При обследовании кафе выявлены многочисленные нарушения санитарного законодательства, в том числе прием продукции без маркировки, недостаточное количество моечного оборудования, нарушение поточности технологических процессов, допуск к работе сотрудников, своевременно не прошедших медосмотр и другие. "В отношении хозяйствующих субъектов - ИП Субботиной И.Н. (кафе-парк "Дикоросы"), ИП Колотилиной И.В. (кафе "Fresh Mix"), ИП Апкиной Н.М. (кафе архитектурно-этнографического музея "Хохловка") были составлены протоколы... Судами назначены наказания в виде административного приостановления деятельности по оказанию услуги общественного питания", — добавили в ведомстве. В пермском Роспотребе уточнили, что заболевшие дети уехали из Пермского края в удовлетворительном состоянии, новых подобных случаев не выявлено.
https://ria.ru/20230616/lager-1878632123.html
https://ria.ru/20230611/igrushki-1877273054.html
пермь
екатеринбург
пермский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126443_58:0:2787:2047_1920x0_80_0_0_97ad95ba17a303d5251642b4c109a601.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, пермь, екатеринбург, пермский край, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Пермь, Екатеринбург, Пермский край, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В пермских кафе отравились пятеро детей

Роспотребнадзор: в Перми закрыли три кафе, в которых отравились пятеро несовершеннолетних

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой медицинской помощи . Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕРМЬ, 19 июн - РИА Новости. Три кафе закрыты на месяц после отравления детей в Перми, острая кишечная инфекция выявлена у пятерых несовершеннолетних, проводится расследование, сообщает пермский Роспотребнадзор.
Ранее служба судебных приставов сообщила о закрытии на месяц кафе в пермском архитектурно-этнографическом музее "Хохловка" после отравления нескольких детей.
По данным краевого Роспотребнадзра группа из 27 детей приехала в Пермь из Екатеринбурга с туристической целью в конце мая. Дети в разное время обедали в нескольких заведениях: "Дикоросы" и "FRESH MIX" в центре Перми, а также в точке при архитектурно-этнографическом музее "Хохловка".
"В связи с регистрацией случаев острой кишечной инфекции у 5 из 27 детей, прибывших из Екатеринбурга с целью туризма, начато санитарно-эпидемиологическое расследование", — говорится в сообщении.
Обед в столовой - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
В Нижегородской области закрыли смену в лагере, где отравились дети
16 июня, 10:37
Специалисты ведомства взяли пробы у заболевших детей, в кафе и у сотрудников точек общепита для проведения лабораторных исследований. При обследовании кафе выявлены многочисленные нарушения санитарного законодательства, в том числе прием продукции без маркировки, недостаточное количество моечного оборудования, нарушение поточности технологических процессов, допуск к работе сотрудников, своевременно не прошедших медосмотр и другие.
"В отношении хозяйствующих субъектов - ИП Субботиной И.Н. (кафе-парк "Дикоросы"), ИП Колотилиной И.В. (кафе "Fresh Mix"), ИП Апкиной Н.М. (кафе архитектурно-этнографического музея "Хохловка") были составлены протоколы... Судами назначены наказания в виде административного приостановления деятельности по оказанию услуги общественного питания", — добавили в ведомстве.
В пермском Роспотребе уточнили, что заболевшие дети уехали из Пермского края в удовлетворительном состоянии, новых подобных случаев не выявлено.
Фельдшер станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 11.06.2023
"Остается только молиться". Как и чем травят российских детей
11 июня, 08:00
 
ПроисшествияПермьЕкатеринбургПермский крайФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала