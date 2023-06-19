https://ria.ru/20230619/kafe-1879180208.html
В пермских кафе отравились пятеро детей
В пермских кафе отравились пятеро детей - РИА Новости, 19.06.2023
В пермских кафе отравились пятеро детей
Три кафе закрыты на месяц после отравления детей в Перми, острая кишечная инфекция выявлена у пятерых несовершеннолетних, проводится расследование, сообщает... РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T15:35
2023-06-19T15:35
2023-06-19T15:35
происшествия
пермь
екатеринбург
пермский край
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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ПЕРМЬ, 19 июн - РИА Новости. Три кафе закрыты на месяц после отравления детей в Перми, острая кишечная инфекция выявлена у пятерых несовершеннолетних, проводится расследование, сообщает пермский Роспотребнадзор. Ранее служба судебных приставов сообщила о закрытии на месяц кафе в пермском архитектурно-этнографическом музее "Хохловка" после отравления нескольких детей. По данным краевого Роспотребнадзра группа из 27 детей приехала в Пермь из Екатеринбурга с туристической целью в конце мая. Дети в разное время обедали в нескольких заведениях: "Дикоросы" и "FRESH MIX" в центре Перми, а также в точке при архитектурно-этнографическом музее "Хохловка". "В связи с регистрацией случаев острой кишечной инфекции у 5 из 27 детей, прибывших из Екатеринбурга с целью туризма, начато санитарно-эпидемиологическое расследование", — говорится в сообщении. Специалисты ведомства взяли пробы у заболевших детей, в кафе и у сотрудников точек общепита для проведения лабораторных исследований. При обследовании кафе выявлены многочисленные нарушения санитарного законодательства, в том числе прием продукции без маркировки, недостаточное количество моечного оборудования, нарушение поточности технологических процессов, допуск к работе сотрудников, своевременно не прошедших медосмотр и другие. "В отношении хозяйствующих субъектов - ИП Субботиной И.Н. (кафе-парк "Дикоросы"), ИП Колотилиной И.В. (кафе "Fresh Mix"), ИП Апкиной Н.М. (кафе архитектурно-этнографического музея "Хохловка") были составлены протоколы... Судами назначены наказания в виде административного приостановления деятельности по оказанию услуги общественного питания", — добавили в ведомстве. В пермском Роспотребе уточнили, что заболевшие дети уехали из Пермского края в удовлетворительном состоянии, новых подобных случаев не выявлено.
https://ria.ru/20230616/lager-1878632123.html
https://ria.ru/20230611/igrushki-1877273054.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, пермь, екатеринбург, пермский край, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Пермь, Екатеринбург, Пермский край, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В пермских кафе отравились пятеро детей
Роспотребнадзор: в Перми закрыли три кафе, в которых отравились пятеро несовершеннолетних
ПЕРМЬ, 19 июн - РИА Новости.
Три кафе закрыты на месяц после отравления детей в Перми, острая кишечная инфекция выявлена у пятерых несовершеннолетних, проводится расследование, сообщает
пермский Роспотребнадзор.
Ранее служба судебных приставов сообщила о закрытии на месяц кафе в пермском архитектурно-этнографическом музее "Хохловка" после отравления нескольких детей.
По данным краевого Роспотребнадзра группа из 27 детей приехала в Пермь из Екатеринбурга
с туристической целью в конце мая. Дети в разное время обедали в нескольких заведениях: "Дикоросы" и "FRESH MIX" в центре Перми, а также в точке при архитектурно-этнографическом музее "Хохловка".
"В связи с регистрацией случаев острой кишечной инфекции у 5 из 27 детей, прибывших из Екатеринбурга с целью туризма, начато санитарно-эпидемиологическое расследование", — говорится в сообщении.
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Специалисты ведомства взяли пробы у заболевших детей, в кафе и у сотрудников точек общепита для проведения лабораторных исследований. При обследовании кафе выявлены многочисленные нарушения санитарного законодательства, в том числе прием продукции без маркировки, недостаточное количество моечного оборудования, нарушение поточности технологических процессов, допуск к работе сотрудников, своевременно не прошедших медосмотр и другие.
"В отношении хозяйствующих субъектов - ИП Субботиной И.Н. (кафе-парк "Дикоросы"), ИП Колотилиной И.В. (кафе "Fresh Mix"), ИП Апкиной Н.М. (кафе архитектурно-этнографического музея "Хохловка") были составлены протоколы... Судами назначены наказания в виде административного приостановления деятельности по оказанию услуги общественного питания", — добавили в ведомстве.
В пермском Роспотребе уточнили, что заболевшие дети уехали из Пермского края
в удовлетворительном состоянии, новых подобных случаев не выявлено.
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