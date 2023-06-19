https://ria.ru/20230619/kafe-1879180208.html

В пермских кафе отравились пятеро детей

В пермских кафе отравились пятеро детей - РИА Новости, 19.06.2023

В пермских кафе отравились пятеро детей

Три кафе закрыты на месяц после отравления детей в Перми, острая кишечная инфекция выявлена у пятерых несовершеннолетних, проводится расследование, сообщает... РИА Новости, 19.06.2023

2023-06-19T15:35

2023-06-19T15:35

2023-06-19T15:35

происшествия

пермь

екатеринбург

пермский край

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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ПЕРМЬ, 19 июн - РИА Новости. Три кафе закрыты на месяц после отравления детей в Перми, острая кишечная инфекция выявлена у пятерых несовершеннолетних, проводится расследование, сообщает пермский Роспотребнадзор. Ранее служба судебных приставов сообщила о закрытии на месяц кафе в пермском архитектурно-этнографическом музее "Хохловка" после отравления нескольких детей. По данным краевого Роспотребнадзра группа из 27 детей приехала в Пермь из Екатеринбурга с туристической целью в конце мая. Дети в разное время обедали в нескольких заведениях: "Дикоросы" и "FRESH MIX" в центре Перми, а также в точке при архитектурно-этнографическом музее "Хохловка". "В связи с регистрацией случаев острой кишечной инфекции у 5 из 27 детей, прибывших из Екатеринбурга с целью туризма, начато санитарно-эпидемиологическое расследование", — говорится в сообщении. Специалисты ведомства взяли пробы у заболевших детей, в кафе и у сотрудников точек общепита для проведения лабораторных исследований. При обследовании кафе выявлены многочисленные нарушения санитарного законодательства, в том числе прием продукции без маркировки, недостаточное количество моечного оборудования, нарушение поточности технологических процессов, допуск к работе сотрудников, своевременно не прошедших медосмотр и другие. "В отношении хозяйствующих субъектов - ИП Субботиной И.Н. (кафе-парк "Дикоросы"), ИП Колотилиной И.В. (кафе "Fresh Mix"), ИП Апкиной Н.М. (кафе архитектурно-этнографического музея "Хохловка") были составлены протоколы... Судами назначены наказания в виде административного приостановления деятельности по оказанию услуги общественного питания", — добавили в ведомстве. В пермском Роспотребе уточнили, что заболевшие дети уехали из Пермского края в удовлетворительном состоянии, новых подобных случаев не выявлено.

https://ria.ru/20230616/lager-1878632123.html

https://ria.ru/20230611/igrushki-1877273054.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, пермь, екатеринбург, пермский край, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)