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Песков прокомментировал желание ООН провести инспекции вблизи Каховской ГЭС - РИА Новости, 19.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:40 19.06.2023
https://ria.ru/20230619/inspektsiya-1879114287.html
Песков прокомментировал желание ООН провести инспекции вблизи Каховской ГЭС
Песков прокомментировал желание ООН провести инспекции вблизи Каховской ГЭС - РИА Новости, 19.06.2023
Песков прокомментировал желание ООН провести инспекции вблизи Каховской ГЭС
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о желании ООН проинспектировать территории рядом с Каховской ГЭС отметил, что там сложно обеспечить... РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T12:40
2023-06-19T12:40
специальная военная операция на украине
оон
в мире
дмитрий песков
каховская гэс
разрушение каховской гэс
херсонская область
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о желании ООН проинспектировать территории рядом с Каховской ГЭС отметил, что там сложно обеспечить безопасность людей, так как идут постоянные обстрелы.Ранее Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГБ) и Всемирная организация по миграции (МОМ) заявили, что Россия якобы не давала им доступа на территории левобережья Днепра, находящиеся под контролем ВС РФ, для оказания помощи населению после разрушения Каховской ГЭС."Здесь я не знаю точно нюансов, но там же очень много вопросов: как переходить? Где линия соприкосновения? Обеспечение безопасности. Вы знаете, что там постоянно обстрелы идут, постоянно провокации, обстреливаются гражданские объекты, обстреливаются люди, население, гибнут люди. Здесь это очень сложно. Очень сложно обеспечить им безопасность. Ну и много других нюансов", - сказал Песков.Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, разрушив ее верхнюю часть, при этом сама дамба уцелела. Разрушения привели к нерегулируемому сбросу воды из Каховского водохранилища и подтоплению прибрежных районов Херсонской области внизу по течению Днепра.Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС - лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Президент России Владимир Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.Каховская гидроэлектростанция - шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.
https://ria.ru/20230619/vosstanovlenie-1879042495.html
https://ria.ru/20230606/kakhovskaya-1876487955.html
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оон, в мире, дмитрий песков, каховская гэс, разрушение каховской гэс, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, ООН, В мире, Дмитрий Песков, Каховская ГЭС, Разрушение Каховской ГЭС, Херсонская область
Песков прокомментировал желание ООН провести инспекции вблизи Каховской ГЭС

Песков назвал инспекции территорий вблизи Каховской ГЭС затруднительными из-за обстрелов

© Фото : Planet/TwitterРазрушения Каховской ГЭС. Фото со спутника
Разрушения Каховской ГЭС. Фото со спутника - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
© Фото : Planet/Twitter
Разрушения Каховской ГЭС. Фото со спутника. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о желании ООН проинспектировать территории рядом с Каховской ГЭС отметил, что там сложно обеспечить безопасность людей, так как идут постоянные обстрелы.
Ранее Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГБ) и Всемирная организация по миграции (МОМ) заявили, что Россия якобы не давала им доступа на территории левобережья Днепра, находящиеся под контролем ВС РФ, для оказания помощи населению после разрушения Каховской ГЭС.
Разрушенная плотина Каховской ГЭС - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
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Вчера, 03:03
"Здесь я не знаю точно нюансов, но там же очень много вопросов: как переходить? Где линия соприкосновения? Обеспечение безопасности. Вы знаете, что там постоянно обстрелы идут, постоянно провокации, обстреливаются гражданские объекты, обстреливаются люди, население, гибнут люди. Здесь это очень сложно. Очень сложно обеспечить им безопасность. Ну и много других нюансов", - сказал Песков.
Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, разрушив ее верхнюю часть, при этом сама дамба уцелела. Разрушения привели к нерегулируемому сбросу воды из Каховского водохранилища и подтоплению прибрежных районов Херсонской области внизу по течению Днепра.
Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС - лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Президент России Владимир Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.
Каховская гидроэлектростанция - шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.
Частично затопленный район после обстрела ВСУ Каховской ГЭС - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
"Посмотрите, что творится за окном": последствия подрыва Каховской ГЭС
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Специальная военная операция на УкраинеООНВ миреДмитрий ПесковКаховская ГЭСРазрушение Каховской ГЭСХерсонская область
 
 
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