https://ria.ru/20230619/gaz-1879053823.html

Узбекистан заключил договор на покупку газа из России

Узбекистан заключил договор на покупку газа из России - РИА Новости, 19.06.2023

Узбекистан заключил договор на покупку газа из России

Узбекистан заключил контракт с "Газпромом" на закупку природного газа на два года, сообщила пресс-служба Минэнергетики республики в своем телеграм-канале. РИА Новости, 19.06.2023

2023-06-19T08:33

2023-06-19T08:33

2023-06-19T08:56

экономика

узбекистан

россия

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

газпром

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ТАШКЕНТ, 19 июн – РИА Новости. Узбекистан заключил контракт с "Газпромом" на закупку природного газа на два года, сообщила пресс-служба Минэнергетики республики в своем телеграм-канале."Договор купли-продажи газа заключен между АО "УзГазтрейд" и ООО "Газпром экспорт" сроком на два года, подписан министром энергетики Республики Узбекистан Ж. Мирзамахмудовым и председателем правления АО "Газпром" А. Миллером", — уточнили в ведомстве.По данным ведомства, соглашение разработали на полных коммерческих условиях. Контракт — одна из мер, направленных на частичное удовлетворение ежегодно растущей потребности потребителей Узбекистана в природном газе и беспроблемное проведение осенне-зимнего сезона."В рамках соглашения с 1 октября текущего года планируется начать импорт девяти миллионов кубометров природного газа в сутки. Годовой объем составляет около два миллиардов 800 миллионов кубометров", — добавили в минэнерго.Ранее "Газпром" сообщал, что экспорт газа из России в Узбекистан планируется начать в четвертом квартале 2023 года, соответствующий контракт подписали в пятницу на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ)

https://ria.ru/20230616/postavki-1878799395.html

https://ria.ru/20230603/filtratsiya-1875896830.html

узбекистан

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, узбекистан, россия, министерство энергетики рф (минэнерго россии), газпром