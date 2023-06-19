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Узбекистан заключил договор на покупку газа из России - РИА Новости, 19.06.2023
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08:33 19.06.2023 (обновлено: 08:56 19.06.2023)
https://ria.ru/20230619/gaz-1879053823.html
Узбекистан заключил договор на покупку газа из России
Узбекистан заключил договор на покупку газа из России - РИА Новости, 19.06.2023
Узбекистан заключил договор на покупку газа из России
Узбекистан заключил контракт с "Газпромом" на закупку природного газа на два года, сообщила пресс-служба Минэнергетики республики в своем телеграм-канале. РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T08:33
2023-06-19T08:56
экономика
узбекистан
россия
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
газпром
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ТАШКЕНТ, 19 июн – РИА Новости. Узбекистан заключил контракт с "Газпромом" на закупку природного газа на два года, сообщила пресс-служба Минэнергетики республики в своем телеграм-канале."Договор купли-продажи газа заключен между АО "УзГазтрейд" и ООО "Газпром экспорт" сроком на два года, подписан министром энергетики Республики Узбекистан Ж. Мирзамахмудовым и председателем правления АО "Газпром" А. Миллером", — уточнили в ведомстве.По данным ведомства, соглашение разработали на полных коммерческих условиях. Контракт — одна из мер, направленных на частичное удовлетворение ежегодно растущей потребности потребителей Узбекистана в природном газе и беспроблемное проведение осенне-зимнего сезона."В рамках соглашения с 1 октября текущего года планируется начать импорт девяти миллионов кубометров природного газа в сутки. Годовой объем составляет около два миллиардов 800 миллионов кубометров", — добавили в минэнерго.Ранее "Газпром" сообщал, что экспорт газа из России в Узбекистан планируется начать в четвертом квартале 2023 года, соответствующий контракт подписали в пятницу на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ)
https://ria.ru/20230616/postavki-1878799395.html
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экономика, узбекистан, россия, министерство энергетики рф (минэнерго россии), газпром
Экономика, Узбекистан, Россия, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Газпром
Узбекистан заключил договор на покупку газа из России

Узбекистан заключил контракт с "Газпромом" на закупку природного газа на два года

© Depositphotos.com / weissdergeierТашкент
Ташкент - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
© Depositphotos.com / weissdergeier
Ташкент. Архивное фото
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ТАШКЕНТ, 19 июн – РИА Новости. Узбекистан заключил контракт с "Газпромом" на закупку природного газа на два года, сообщила пресс-служба Минэнергетики республики в своем телеграм-канале.
"Договор купли-продажи газа заключен между АО "УзГазтрейд" и ООО "Газпром экспорт" сроком на два года, подписан министром энергетики Республики Узбекистан Ж. Мирзамахмудовым и председателем правления АО "Газпром" А. Миллером", — уточнили в ведомстве.
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По данным ведомства, соглашение разработали на полных коммерческих условиях. Контракт — одна из мер, направленных на частичное удовлетворение ежегодно растущей потребности потребителей Узбекистана в природном газе и беспроблемное проведение осенне-зимнего сезона.
"В рамках соглашения с 1 октября текущего года планируется начать импорт девяти миллионов кубометров природного газа в сутки. Годовой объем составляет около два миллиардов 800 миллионов кубометров", — добавили в минэнерго.
Ранее "Газпром" сообщал, что экспорт газа из России в Узбекистан планируется начать в четвертом квартале 2023 года, соответствующий контракт подписали в пятницу на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ)
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ЭкономикаУзбекистанРоссияМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)Газпром
 
 
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