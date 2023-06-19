https://ria.ru/20230619/dokhody-1879036336.html

Названы регионы — лидеры по доходам населения

Названы регионы — лидеры по доходам населения - РИА Новости, 19.06.2023

Названы регионы — лидеры по доходам населения

Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа, а также Москва стали лидерами рейтинга российских регионов по доходам населения, аутсайдерами стали Ингушетия и... РИА Новости, 19.06.2023

2023-06-19T00:05

2023-06-19T00:05

2023-06-19T03:17

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москва

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МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа, а также Москва стали лидерами рейтинга российских регионов по доходам населения, аутсайдерами стали Ингушетия и Тува, свидетельствует исследование РИА Новости*. Экономические условия в России в пошлом году оказались непростыми, однако для рынка труда 2022-й стал не самым плохим, отмечают эксперты. Так, обновились исторические минимумы по безработице, оказалась минимально низкой и доля живущих за чертой бедности, хотя реально располагаемые денежные доходы немного снизились.Как считали рейтингВ реальном выражении располагаемые денежные доходы россиян в прошлом году снизились на один процент, что намного меньше, чем в 2020-м, когда разразилась пандемия коронавируса и падение составило 3,5 процента. Как отмечается в исследовании, за счет мер соцподдержки наиболее уязвимых слоев население негативный эффект от снижения доходов во многом смогли нивелировать, в результате чего доля живущих за чертой бедности уменьшилась.По соотношению уровня доходов граждан к стоимости товаров и услуг также наблюдалась небольшая позитивная динамика. Уровень соотношения медианных доходов по отношению к стоимости фиксированного набора товаров в прошлом году составил 1,59 по сравнению с 1,58 годом ранее. В 2019 году, до пандемии коронавируса, этот показатель составлял 1,65.За чертой бедности по итогам прошлого года жили 9,8 процента граждан (14,3 миллиона человек), тогда как годом ранее — 11 процентов (16 миллионов).В то же время разница в этом показателе в зависимости от региона остается достаточно высокой. По данным статистики, разрыв в уровне средних и медианных доходов у "богатых" и "бедных" регионов достигает трех-четырех раз.Для выявления различий между субъектами Федерации авторы исследования составили рейтинг регионов по доходам населения. За главный показатель взято отношение медианных среднедушевых месячных доходов жителей региона к стоимости фиксированного набора товаров и услуг там в 2022 году. Еще одними показателями стали доля жителей, живущих за чертой бедности и годовое изменение этого показателя.Лидеры рейтингаВозглавил рейтинг Ямало-Ненецкий автономный округ с показателем 3,24. Следом за ним идет другой нефтегазовый регион – Ненецкий автономный округ (2,97).Замкнула тройку Москва с показателем 2,63. В первую пятерку также попали Магаданская область (2,59) и Чукотка (2,52). При этом, среднее значение анализируемого соотношения среди 85 регионов составило 1,76, а минимальное – 1. Таким образом, жители регионов-лидеров могут покупать приблизительно в 1,5-2 раза больше товаров и услуг.У Ингушетии, которая заняла в рейтинге 85-е место, став аутсайдером, отношение медианных доходов и стоимости фиксированного набора оказалось на уровне 1, что делает жителя этой республики втрое беднее жителя ЯНАО. Еще в четырех регионах данный показатель находится на уровне 1,0-1,1, а в целом у 15 регионов из нижней части списка он не превышает 1,3.Исторический минимумЧисло живущих за чертой бедности по итогам года обновило минимум. Согласно подсчетам Росстата, за чертой бедности проживали 9,8 процента граждан или 14,3 миллиона человек, что на 0,9 процента ниже, чем при предыдущем рекорде в 2012 году и на 19,2 процента ниже, чем в 2000-м, когда был зафиксирован локальный максимум по доле малоимущих.При этом в региональном разрезе сохраняются серьезные отличия. В 25 регионах за чертой бедности живут менее 10 процентов граждан. В шести регионах этот показатель превышает 20 процентов, а еще в десяти регионах он сохраняется в диапазоне 15-20 процентов. При этом с наиболее высоким уровнем бедности сталкивается Ингушетия (30,5 процента), что выше среднего по стране показателя.Как отмечается в исследовании, имеются регионы с высокими медианными доходами, но с ощутимым уровнем бедности. Так, Якутия, занявшая 17-е место по отношению медианных доходов к фиксированному набору товаров и услуг, имеет одну из самых максимальных долей бедных (15,6 процента). Похожая ситуация в Приамурье (22-е место и 13,3 процента бедных). На Камчатке при показателе в 1,82 (16-е место по стране) доля бедных достигает 12,8 процента. Это указывает на серьезный уровень неравенства жителей по в вопросе благосостояния, отмечают аналитики.Меньше всего жителей за чертой бедности в ЯНАО и Санкт-Петербурге (по 4,5 процента). Замыкают тройку столица и Татарстан (по 5 процентов). Также в пятерку попало Подмосковье с показателем 5,5 процента. Еще у восьми регионов доля населения за чертой бедности колебалась в диапазоне 6-7,5 процента.Положительная динамикаВажным фактором является динамика доли бедного населения. В среднем в России она снизилась на 1,2 процентного пункта, что, как отмечается, является серьезным прогрессом. й.В целом этот показатель снизился в 80 регионах из 85. Самый большой прогресс был в Еврейской автономной области (-2,1 процентного пункта). Также в лидерах Республика Алтай, Кабардино-Балкария и Волгоградская область. При этом наиболее сильные позитивные изменения наблюдались у регионов с высокой долей бедных.По мнению авторов исследования, по итогам 2023 года уровень бедности уменьшится еще больше. Отношение медианных доходов к фиксированному набору товаров и услуг превысит 1,6, при этом доля населения за чертой бедности окажется на уровне 9 процентов.*Рейтинг подготовлен по заказу агентства РИА Новости специалистами РИА Рейтинг.

https://ria.ru/20230619/dokhody-1878266246.html

https://ria.ru/20230618/posobie-1879020253.html

https://ria.ru/20230616/torgovlya-1878700055.html

https://ria.ru/20230428/dokhody-1868564606.html

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федеральная служба государственной статистики (росстат), риа рейтинг, россия, ненецкий автономный округ, москва