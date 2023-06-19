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Нарышкин назвал последствия возможного применения Киевом "грязной бомбы" - РИА Новости, 19.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:02 19.06.2023
https://ria.ru/20230619/bomba-1879101867.html
Нарышкин назвал последствия возможного применения Киевом "грязной бомбы"
Нарышкин назвал последствия возможного применения Киевом "грязной бомбы" - РИА Новости, 19.06.2023
Нарышкин назвал последствия возможного применения Киевом "грязной бомбы"
Возможное применение Киевом "грязной ядерной бомбы" будет иметь тяжелейшие последствия, сообщил глава СВР Сергей Нарышкин. РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T12:02
2023-06-19T12:02
в мире
украина
сергей нарышкин
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Возможное применение Киевом "грязной ядерной бомбы" будет иметь тяжелейшие последствия, сообщил глава СВР Сергей Нарышкин. По данным СВР, появились свидетельства о возможном продолжении Киевом работ над "грязной ядерной бомбой". В частности, Госинспекция ядерного регулирования Украины отправила на переработку партию облученного топлива с Ровенской АЭС, содержащего большое количество высокорадиоактивных материалов. Топливо, официально для захоронения, переместили в двух специальных транспортировочных контейнерах на площадку централизованного хранилища отработавшего ядерного топлива в Чернобыле, при этом без уведомления МАГАТЭ и в нарушение соглашения с ним о гарантиях. "Исходим из того, что возможное применение ВСУ "грязной ядерной бомбы" будет иметь тяжелейшие последствия для жизни и здоровья всего населения и экосистемы Восточной Европы, включая государства Евросоюза и Причерноморья", - приводят слова Нарышкина в пресс-службе. В СВР выразили надежду, что МАГАТЭ и профильные структуры ЕС обратят внимание на действия Киева и усилят "интрузивный" контроль за любой деятельностью киевского режима в ядерной сфере, особенно на Ровенской АЭС и в Чернобыльской зоне отчуждения.
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в мире, украина, сергей нарышкин, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
В мире, Украина, Сергей Нарышкин, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Специальная военная операция на Украине
Нарышкин назвал последствия возможного применения Киевом "грязной бомбы"

Нарышкин заявил о тяжелых последствиях возможного применения Киевом "грязной бомбы"

© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФ | Перейти в медиабанкГлава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин
Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФ
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Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Возможное применение Киевом "грязной ядерной бомбы" будет иметь тяжелейшие последствия, сообщил глава СВР Сергей Нарышкин.
По данным СВР, появились свидетельства о возможном продолжении Киевом работ над "грязной ядерной бомбой". В частности, Госинспекция ядерного регулирования Украины отправила на переработку партию облученного топлива с Ровенской АЭС, содержащего большое количество высокорадиоактивных материалов. Топливо, официально для захоронения, переместили в двух специальных транспортировочных контейнерах на площадку централизованного хранилища отработавшего ядерного топлива в Чернобыле, при этом без уведомления МАГАТЭ и в нарушение соглашения с ним о гарантиях.
«
"Исходим из того, что возможное применение ВСУ "грязной ядерной бомбы" будет иметь тяжелейшие последствия для жизни и здоровья всего населения и экосистемы Восточной Европы, включая государства Евросоюза и Причерноморья", - приводят слова Нарышкина в пресс-службе.
В СВР выразили надежду, что МАГАТЭ и профильные структуры ЕС обратят внимание на действия Киева и усилят "интрузивный" контроль за любой деятельностью киевского режима в ядерной сфере, особенно на Ровенской АЭС и в Чернобыльской зоне отчуждения.
Штаб-квартира Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСергей НарышкинСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
 
 
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