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США не хотят менять систему Китая, заявил Блинкен - РИА Новости, 19.06.2023
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13:16 19.06.2023 (обновлено: 13:51 19.06.2023)
https://ria.ru/20230619/blinken-1879123178.html
США не хотят менять систему Китая, заявил Блинкен
США не хотят менять систему Китая, заявил Блинкен - РИА Новости, 19.06.2023
США не хотят менять систему Китая, заявил Блинкен
США не стремятся к новой холодной войне и не хотят менять систему Китая, заявил в понедельник госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с председателем КНР Си... РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T13:16
2023-06-19T13:51
сша
китай
в мире
вашингтон (штат)
энтони блинкен
си цзиньпин
цинь ган
большая двадцатка
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ПЕКИН, 19 июн – РИА Новости. США не стремятся к новой холодной войне и не хотят менять систему Китая, заявил в понедельник госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином."США привержены возвращению к повестке дня, определенной лидерами двух стран (на саммите G20 2022 года – ред.) на Бали. Вашингтон сохраняет приверженность обязательствам, которые на себя взял президент (Джо) Байден, а именно: США не стремятся к новой холодной войне, не стремятся изменить систему Китая, не стремятся противостоять Китаю путем укрепления своих союзнических отношений", - заявил Блинкен, слова которого приводит МИД КНР.Председатель КНР Си Цзиньпин в понедельник принял Блинкена в Доме народных собраний Пекине. Блинкен в рамках визита в Китай 18-19 июня также провел встречи с министром иностранных дел КНР Цинь Ганом и главой канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И.Нынешний визит Блинкена - первая за пять лет поездка госсекретаря США в Китай, которая проходит на фоне значительного ухудшения отношений Пекина и Вашингтона из-за целого комплекса вопросов, включая Тайвань, инцидент со сбитым над США китайским аэростатом, а также сохраняющиеся разногласия в торговой и технологической областях.
https://ria.ru/20230619/progress-1879111756.html
https://ria.ru/20230612/strakh-1877603570.html
сша
китай
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сша, китай, в мире, вашингтон (штат), энтони блинкен, си цзиньпин, цинь ган, большая двадцатка
США, Китай, В мире, Вашингтон (штат), Энтони Блинкен, Си Цзиньпин, Цинь Ган, Большая двадцатка
США не хотят менять систему Китая, заявил Блинкен

Госсекретарь Блинкен заявил Си Цзиньпину, что США не ищут конфликта с Китаем

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкГосударственный секретарь США Энтони Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Государственный секретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 19 июн – РИА Новости. США не стремятся к новой холодной войне и не хотят менять систему Китая, заявил в понедельник госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином.
"США привержены возвращению к повестке дня, определенной лидерами двух стран (на саммите G20 2022 года – ред.) на Бали. Вашингтон сохраняет приверженность обязательствам, которые на себя взял президент (Джо) Байден, а именно: США не стремятся к новой холодной войне, не стремятся изменить систему Китая, не стремятся противостоять Китаю путем укрепления своих союзнических отношений", - заявил Блинкен, слова которого приводит МИД КНР.
Председатель КНР Си Цзиньпин и госсекретарь США Энтони Блинкен во время переговоров в Пекине - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
Китай и США достигли прогресса по некоторым вопросам, заявил Си Цзиньпин
Вчера, 12:28
Председатель КНР Си Цзиньпин в понедельник принял Блинкена в Доме народных собраний Пекине. Блинкен в рамках визита в Китай 18-19 июня также провел встречи с министром иностранных дел КНР Цинь Ганом и главой канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И.
Нынешний визит Блинкена - первая за пять лет поездка госсекретаря США в Китай, которая проходит на фоне значительного ухудшения отношений Пекина и Вашингтона из-за целого комплекса вопросов, включая Тайвань, инцидент со сбитым над США китайским аэростатом, а также сохраняющиеся разногласия в торговой и технологической областях.
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 12.06.2023
СМИ: США испугались войны с Россией и Китаем
12 июня, 10:09
 
СШАКитайВ миреВашингтон (штат)Энтони БлинкенСи ЦзиньпинЦинь ГанБольшая двадцатка
 
 
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