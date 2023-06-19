https://ria.ru/20230619/blinken-1879123178.html

США не хотят менять систему Китая, заявил Блинкен

США не хотят менять систему Китая, заявил Блинкен - РИА Новости, 19.06.2023

США не хотят менять систему Китая, заявил Блинкен

США не стремятся к новой холодной войне и не хотят менять систему Китая, заявил в понедельник госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с председателем КНР Си... РИА Новости, 19.06.2023

2023-06-19T13:16

2023-06-19T13:16

2023-06-19T13:51

сша

китай

в мире

вашингтон (штат)

энтони блинкен

си цзиньпин

цинь ган

большая двадцатка

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ПЕКИН, 19 июн – РИА Новости. США не стремятся к новой холодной войне и не хотят менять систему Китая, заявил в понедельник госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином."США привержены возвращению к повестке дня, определенной лидерами двух стран (на саммите G20 2022 года – ред.) на Бали. Вашингтон сохраняет приверженность обязательствам, которые на себя взял президент (Джо) Байден, а именно: США не стремятся к новой холодной войне, не стремятся изменить систему Китая, не стремятся противостоять Китаю путем укрепления своих союзнических отношений", - заявил Блинкен, слова которого приводит МИД КНР.Председатель КНР Си Цзиньпин в понедельник принял Блинкена в Доме народных собраний Пекине. Блинкен в рамках визита в Китай 18-19 июня также провел встречи с министром иностранных дел КНР Цинь Ганом и главой канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И.Нынешний визит Блинкена - первая за пять лет поездка госсекретаря США в Китай, которая проходит на фоне значительного ухудшения отношений Пекина и Вашингтона из-за целого комплекса вопросов, включая Тайвань, инцидент со сбитым над США китайским аэростатом, а также сохраняющиеся разногласия в торговой и технологической областях.

https://ria.ru/20230619/progress-1879111756.html

https://ria.ru/20230612/strakh-1877603570.html

сша

китай

вашингтон (штат)

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сша, китай, в мире, вашингтон (штат), энтони блинкен, си цзиньпин, цинь ган, большая двадцатка