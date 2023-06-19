https://ria.ru/20230619/blinken-1879075038.html

Блинкен встретится с Си Цзиньпином во время визита в Китай, пишут СМИ

Блинкен встретится с Си Цзиньпином во время визита в Китай, пишут СМИ - РИА Новости, 19.06.2023

Блинкен встретится с Си Цзиньпином во время визита в Китай, пишут СМИ

Госсекретарь США Энтони Блинкен встретится с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине в понедельник, передает агентство Блумберг со ссылкой на заявление... РИА Новости, 19.06.2023

2023-06-19T10:43

2023-06-19T10:43

2023-06-19T11:02

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китай

си цзиньпин

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен встретится с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине в понедельник, передает агентство Блумберг со ссылкой на заявление госдепа.Ранее газета Washington Post писала, что Блинкен может встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином в понедельник. Однако в ранее опубликованном графике госсекретаря на понедельник отсутствует встреча с председателем КНР.Отмечается, что встреча начнется в 16.30 по местному времени (11.30 мск)."Китайский лидер встретится с главой американской дипломатии в 16.30 в понедельник в Пекине", - говорится в материале агентства со ссылкой на госдеп.Нынешний визит Блинкена - первая за пять лет поездка госсекретаря США в Китай, которая проходит на фоне значительного ухудшения отношений Пекина и Вашингтона из-за целого комплекса вопросов, включая Тайвань, инцидент со сбитым над США китайским аэростатом, а также сохраняющиеся разногласия в торговой и технологической областях.

https://ria.ru/20230618/bayden-1878897167.html

китай

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, китай, си цзиньпин