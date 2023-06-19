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Блинкен встретится с Си Цзиньпином во время визита в Китай, пишут СМИ
Блинкен встретится с Си Цзиньпином во время визита в Китай, пишут СМИ - РИА Новости, 19.06.2023
Блинкен встретится с Си Цзиньпином во время визита в Китай, пишут СМИ
Госсекретарь США Энтони Блинкен встретится с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине в понедельник, передает агентство Блумберг со ссылкой на заявление... РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T10:43
2023-06-19T10:43
2023-06-19T11:02
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си цзиньпин
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен встретится с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине в понедельник, передает агентство Блумберг со ссылкой на заявление госдепа.Ранее газета Washington Post писала, что Блинкен может встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином в понедельник. Однако в ранее опубликованном графике госсекретаря на понедельник отсутствует встреча с председателем КНР.Отмечается, что встреча начнется в 16.30 по местному времени (11.30 мск)."Китайский лидер встретится с главой американской дипломатии в 16.30 в понедельник в Пекине", - говорится в материале агентства со ссылкой на госдеп.Нынешний визит Блинкена - первая за пять лет поездка госсекретаря США в Китай, которая проходит на фоне значительного ухудшения отношений Пекина и Вашингтона из-за целого комплекса вопросов, включая Тайвань, инцидент со сбитым над США китайским аэростатом, а также сохраняющиеся разногласия в торговой и технологической областях.
https://ria.ru/20230618/bayden-1878897167.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, си цзиньпин
В мире, Китай, Си Цзиньпин
Блинкен встретится с Си Цзиньпином во время визита в Китай, пишут СМИ
СМИ: госсекретарь США Блинкен встретится с Си Цзиньпином во время визита в Китай