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В расписании визита Блинкена в Китай отсутствует встреча с Си Цзиньпином - РИА Новости, 19.06.2023
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04:18 19.06.2023 (обновлено: 07:35 19.06.2023)
https://ria.ru/20230619/blinken-1879044661.html
В расписании визита Блинкена в Китай отсутствует встреча с Си Цзиньпином
В расписании визита Блинкена в Китай отсутствует встреча с Си Цзиньпином - РИА Новости, 19.06.2023
В расписании визита Блинкена в Китай отсутствует встреча с Си Цзиньпином
В расписании госсекретаря США Энтони Блинкена на понедельник в рамках его визита в Китай отсутствует встреча с председателем КНР Си Цзиньпином, следует из... РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T04:18
2023-06-19T07:35
китай
пекин
сша
энтони блинкен
си цзиньпин
ван и (политик)
в мире
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ВАШИНГТОН, 19 июн - РИА Новости. В расписании госсекретаря США Энтони Блинкена на понедельник в рамках его визита в Китай отсутствует встреча с председателем КНР Си Цзиньпином, следует из опубликованного госдепартаментом графика главы ведомства.Ранее телеканал CBS News сообщал, что, несмотря на отсутствие окончательной договоренности по данному вопросу, в Пекине шла подготовка к возможной встрече Блинкена и Си.Встреча с лидером Китая остается главной интригой поездки Блинкена и показателем "успеха" его визита в Пекин. Официально ни Вашингтон, ни Пекин факт подготовки к встрече не подтверждали.Согласно расписанию, в понедельник Блинкен проведет переговоры с главой канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И, примет участие в круглом столе с выпускниками программы обмена, встретится с сотрудниками и семьями миссии США в КНР и американскими бизнес-лидерами, после чего завершит визит пресс-конференцией.Нынешний визит Блинкена — первая за пять лет поездка госсекретаря США в Китай. Она проходит на фоне значительного ухудшения отношений двух стран из-за целого комплекса вопросов. Речь идет о ситуации с Тайванем, инциденте со сбитым над Соединенным Штатами китайским аэростатом, а также разногласиях в торговой и технологической областях.
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китай, пекин, сша, энтони блинкен, си цзиньпин, ван и (политик), в мире
Китай, Пекин, США, Энтони Блинкен, Си Цзиньпин, Ван И (политик), В мире
В расписании визита Блинкена в Китай отсутствует встреча с Си Цзиньпином

В расписании Блинкена на последний день визита в КНР отсутствует встреча с Си Цзиньпином

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкГосударственный секретарь США Энтони Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Государственный секретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 19 июн - РИА Новости. В расписании госсекретаря США Энтони Блинкена на понедельник в рамках его визита в Китай отсутствует встреча с председателем КНР Си Цзиньпином, следует из опубликованного госдепартаментом графика главы ведомства.
Ранее телеканал CBS News сообщал, что, несмотря на отсутствие окончательной договоренности по данному вопросу, в Пекине шла подготовка к возможной встрече Блинкена и Си.
Встреча с лидером Китая остается главной интригой поездки Блинкена и показателем "успеха" его визита в Пекин. Официально ни Вашингтон, ни Пекин факт подготовки к встрече не подтверждали.
Согласно расписанию, в понедельник Блинкен проведет переговоры с главой канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И, примет участие в круглом столе с выпускниками программы обмена, встретится с сотрудниками и семьями миссии США в КНР и американскими бизнес-лидерами, после чего завершит визит пресс-конференцией.
Нынешний визит Блинкена — первая за пять лет поездка госсекретаря США в Китай. Она проходит на фоне значительного ухудшения отношений двух стран из-за целого комплекса вопросов. Речь идет о ситуации с Тайванем, инциденте со сбитым над Соединенным Штатами китайским аэростатом, а также разногласиях в торговой и технологической областях.
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КитайПекинСШАЭнтони БлинкенСи ЦзиньпинВан И (политик)В мире
 
 
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