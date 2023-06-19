https://ria.ru/20230619/afrika-1879056469.html

Президент ЮАР рассказал о переговорах с Путиным и Зеленским

Президент ЮАР рассказал о переговорах с Путиным и Зеленским - РИА Новости, 19.06.2023

Президент ЮАР рассказал о переговорах с Путиным и Зеленским

РИА Новости. Президент ЮАР заявил, что Путин и Зеленский во время визитов африканских лидеров согласились на дальнейшее взаимодействие с ними РИА Новости, 19.06.2023

2023-06-19T08:57

2023-06-19T08:57

2023-06-19T08:57

юар

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россия

в мире

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РИА Новости. Президент ЮАР заявил, что Путин и Зеленский во время визитов африканских лидеров согласились на дальнейшее взаимодействие с ними

юар

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

юар, украина, россия, в мире