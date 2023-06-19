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Президент ЮАР рассказал о переговорах с Путиным и Зеленским - РИА Новости, 19.06.2023
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08:57 19.06.2023
https://ria.ru/20230619/afrika-1879056469.html
Президент ЮАР рассказал о переговорах с Путиным и Зеленским
Президент ЮАР рассказал о переговорах с Путиным и Зеленским - РИА Новости, 19.06.2023
Президент ЮАР рассказал о переговорах с Путиным и Зеленским
РИА Новости. Президент ЮАР заявил, что Путин и Зеленский во время визитов африканских лидеров согласились на дальнейшее взаимодействие с ними РИА Новости, 19.06.2023
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РИА Новости. Президент ЮАР заявил, что Путин и Зеленский во время визитов африканских лидеров согласились на дальнейшее взаимодействие с ними
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Президент ЮАР рассказал о переговорах с Путиным и Зеленским

Глава ЮАР: Путин и Зеленский согласились на взаимодействие с африканскими лидерами

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент ЮАР Сирил Рамафоса
Президент ЮАР Сирил Рамафоса - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Президент ЮАР Сирил Рамафоса. Архивное фото
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РИА Новости. Президент ЮАР заявил, что Путин и Зеленский во время визитов африканских лидеров согласились на дальнейшее взаимодействие с ними
 
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