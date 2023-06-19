https://ria.ru/20230619/afrika-1879056469.html
Президент ЮАР рассказал о переговорах с Путиным и Зеленским
Президент ЮАР рассказал о переговорах с Путиным и Зеленским - РИА Новости, 19.06.2023
Президент ЮАР рассказал о переговорах с Путиным и Зеленским
РИА Новости. Президент ЮАР заявил, что Путин и Зеленский во время визитов африканских лидеров согласились на дальнейшее взаимодействие с ними РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T08:57
2023-06-19T08:57
2023-06-19T08:57
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РИА Новости. Президент ЮАР заявил, что Путин и Зеленский во время визитов африканских лидеров согласились на дальнейшее взаимодействие с ними
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
юар, украина, россия, в мире
ЮАР, Украина, Россия, В мире
Президент ЮАР рассказал о переговорах с Путиным и Зеленским
Глава ЮАР: Путин и Зеленский согласились на взаимодействие с африканскими лидерами