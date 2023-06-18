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Украинские СМИ сообщают о взрывах в Кривом Роге

Украинские СМИ сообщают о взрывах в Кривом Роге - РИА Новости, 18.06.2023

Украинские СМИ сообщают о взрывах в Кривом Роге

В Кривом Роге в Днепропетровской области прогремели взрывы, в регионе объявили воздушную тревогу, передает Telegram-канал "Зеркало недели". РИА Новости, 18.06.2023

2023-06-18T02:11

2023-06-18T02:11

2023-06-18T02:44

специальная военная операция на украине

кривой рог

днепропетровская область

вооруженные силы рф

в мире

украина

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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. В Кривом Роге в Днепропетровской области прогремели взрывы, в регионе объявили воздушную тревогу, передает Telegram-канал "Зеркало недели". "Кривой Рог. Мощные взрывы", — говорится в сообщении. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога в области прозвучала в 1.43. Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября. С тех пор воздушная тревога в ее регионах звучит каждый день, иногда — по всей стране.

кривой рог

днепропетровская область

украина

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

кривой рог, днепропетровская область, вооруженные силы рф, в мире, украина