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Украинские СМИ сообщают о взрывах в Кривом Роге
Украинские СМИ сообщают о взрывах в Кривом Роге - РИА Новости, 18.06.2023
Украинские СМИ сообщают о взрывах в Кривом Роге
В Кривом Роге в Днепропетровской области прогремели взрывы, в регионе объявили воздушную тревогу, передает Telegram-канал "Зеркало недели". РИА Новости, 18.06.2023
2023-06-18T02:11
2023-06-18T02:11
2023-06-18T02:44
специальная военная операция на украине
кривой рог
днепропетровская область
вооруженные силы рф
в мире
украина
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. В Кривом Роге в Днепропетровской области прогремели взрывы, в регионе объявили воздушную тревогу, передает Telegram-канал "Зеркало недели". "Кривой Рог. Мощные взрывы", — говорится в сообщении. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога в области прозвучала в 1.43. Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября. С тех пор воздушная тревога в ее регионах звучит каждый день, иногда — по всей стране.
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РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
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кривой рог, днепропетровская область, вооруженные силы рф, в мире, украина
Специальная военная операция на Украине, Кривой Рог, Днепропетровская область, Вооруженные силы РФ, В мире, Украина
Украинские СМИ сообщают о взрывах в Кривом Роге
"Зеркало недели": в Кривом Роге сообщают о взрывах