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Кириенко рассказал, что считает главным в профессии военкоров - РИА Новости, 18.06.2023
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23:16 18.06.2023 (обновлено: 23:17 18.06.2023)
https://ria.ru/20230618/voenkory-1879034376.html
Кириенко рассказал, что считает главным в профессии военкоров
Кириенко рассказал, что считает главным в профессии военкоров - РИА Новости, 18.06.2023
Кириенко рассказал, что считает главным в профессии военкоров
Пример работы военкоров в зоне спецоперации показывает, что для того, чтобы донести до людей правду, приходиться рисковать, а иногда и жертвовать жизнью, заявил РИА Новости, 18.06.2023
2023-06-18T23:16
2023-06-18T23:17
общество
технологии
россия
калининград
сергей кириенко
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КАЛИНИНГРАД, 18 июн - РИА Новости. Пример работы военкоров в зоне спецоперации показывает, что для того, чтобы донести до людей правду, приходиться рисковать, а иногда и жертвовать жизнью, заявил первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. &quot;За правду приходится бороться. За правду приходится рисковать, потому что пример ваших коллег-военкоров в зоне специальной военной операции показывает, что иногда для того, чтобы донести до людей правду, приходится рисковать, а иногда и жертвовать жизнью&quot;, - сказал Кириенко в Калининграде на открытии всероссийского молодежного форума &quot;ШУМ&quot;.Он подчеркнул, что это борьба и никакой искусственный интеллект и изменения технологий не заменят неравнодушие. "У искусственного интеллекта нет самого главного - у него нет неравнодушия. А для профессии, которые вы избрали, я верю в то, что самое главное - неравнодушие. Искусственный интеллект не умеет любить или ненавидеть, он не умеет сострадать и переживать и не умеет мечтать", - заключил первый замруководителя администрации президента РФ.
https://ria.ru/20230618/putin-1878997326.html
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общество, технологии, россия, калининград, сергей кириенко
Общество, Технологии, Россия, Калининград, Сергей Кириенко
Кириенко рассказал, что считает главным в профессии военкоров

Кириенко на открытии форума ШУМ назвал неравнодушие самым главным в профессии военкоров

© Валерий Мельников | Перейти в медиабанкПервый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко
Первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко
© Валерий Мельников
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Первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко. Архивное фото
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КАЛИНИНГРАД, 18 июн - РИА Новости. Пример работы военкоров в зоне спецоперации показывает, что для того, чтобы донести до людей правду, приходиться рисковать, а иногда и жертвовать жизнью, заявил первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.
«

"За правду приходится бороться. За правду приходится рисковать, потому что пример ваших коллег-военкоров в зоне специальной военной операции показывает, что иногда для того, чтобы донести до людей правду, приходится рисковать, а иногда и жертвовать жизнью", - сказал Кириенко в Калининграде на открытии всероссийского молодежного форума "ШУМ".

Он подчеркнул, что это борьба и никакой искусственный интеллект и изменения технологий не заменят неравнодушие.
«
"У искусственного интеллекта нет самого главного - у него нет неравнодушия. А для профессии, которые вы избрали, я верю в то, что самое главное - неравнодушие. Искусственный интеллект не умеет любить или ненавидеть, он не умеет сострадать и переживать и не умеет мечтать", - заключил первый замруководителя администрации президента РФ.
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ОбществоТехнологииРоссияКалининградСергей Кириенко
 
 
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