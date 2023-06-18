Кириенко рассказал, что считает главным в профессии военкоров
Кириенко на открытии форума ШУМ назвал неравнодушие самым главным в профессии военкоров
© Валерий Мельников | Перейти в медиабанкПервый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко
© Валерий Мельников
Первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко. Архивное фото
КАЛИНИНГРАД, 18 июн - РИА Новости. Пример работы военкоров в зоне спецоперации показывает, что для того, чтобы донести до людей правду, приходиться рисковать, а иногда и жертвовать жизнью, заявил первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.
«
"За правду приходится бороться. За правду приходится рисковать, потому что пример ваших коллег-военкоров в зоне специальной военной операции показывает, что иногда для того, чтобы донести до людей правду, приходится рисковать, а иногда и жертвовать жизнью", - сказал Кириенко в Калининграде на открытии всероссийского молодежного форума "ШУМ".
Он подчеркнул, что это борьба и никакой искусственный интеллект и изменения технологий не заменят неравнодушие.
«
"У искусственного интеллекта нет самого главного - у него нет неравнодушия. А для профессии, которые вы избрали, я верю в то, что самое главное - неравнодушие. Искусственный интеллект не умеет любить или ненавидеть, он не умеет сострадать и переживать и не умеет мечтать", - заключил первый замруководителя администрации президента РФ.