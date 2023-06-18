https://ria.ru/20230618/voenkory-1879034376.html

Кириенко рассказал, что считает главным в профессии военкоров

Кириенко рассказал, что считает главным в профессии военкоров - РИА Новости, 18.06.2023

Кириенко рассказал, что считает главным в профессии военкоров

Пример работы военкоров в зоне спецоперации показывает, что для того, чтобы донести до людей правду, приходиться рисковать, а иногда и жертвовать жизнью, заявил РИА Новости, 18.06.2023

2023-06-18T23:16

2023-06-18T23:16

2023-06-18T23:17

общество

технологии

россия

калининград

сергей кириенко

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КАЛИНИНГРАД, 18 июн - РИА Новости. Пример работы военкоров в зоне спецоперации показывает, что для того, чтобы донести до людей правду, приходиться рисковать, а иногда и жертвовать жизнью, заявил первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. "За правду приходится бороться. За правду приходится рисковать, потому что пример ваших коллег-военкоров в зоне специальной военной операции показывает, что иногда для того, чтобы донести до людей правду, приходится рисковать, а иногда и жертвовать жизнью", - сказал Кириенко в Калининграде на открытии всероссийского молодежного форума "ШУМ".Он подчеркнул, что это борьба и никакой искусственный интеллект и изменения технологий не заменят неравнодушие. "У искусственного интеллекта нет самого главного - у него нет неравнодушия. А для профессии, которые вы избрали, я верю в то, что самое главное - неравнодушие. Искусственный интеллект не умеет любить или ненавидеть, он не умеет сострадать и переживать и не умеет мечтать", - заключил первый замруководителя администрации президента РФ.

https://ria.ru/20230618/putin-1878997326.html

россия

калининград

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Наталья Макарова

общество, технологии, россия, калининград, сергей кириенко