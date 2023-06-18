"ВКонтакте" до конца года запустит маркетплейс для торговли NFT-токенами

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. "ВКонтакте" до конца года запустит маркетплейс, на котором пользователи смогут создать, зарегистрировать в блокчейне и выставить на продажу цифровые активны (NFT-токены), заявила в интервью РИА Новости в кулуарах ПМЭФ генеральный директор компании Марина Краснова. Невзаимозаменяемый токен (NFT) - цифровой сертификат на основе технологии блокчейн, подтверждающий право на владение виртуальным активом. Чаще всего NFT представляют собой уникальные цифровые предметы, включая цифровое искусство, игры, а иногда и публикации в социальных сетях. Предметы NFT нельзя подделать. "Запустить маркетплейс мы планируем до конца года. Любой пользователь "ВКонтакте" сможет заминтить (создание NFT-предметов с их регистрацией в блокчейне - ред.) и выложить свою коллекцию, провести дроп (старт продаж коллекции NFT-предметов - ред.), купить токены на первичном и вторичном рынке. Все операции можно будет проводить за рубли. Мы планируем добавить различные рекомендательные механизмы, чтобы пользователи могли легко найти интересные лично им коллекции. На маркетплейсе будет возможность продвижения своих коллекций с помощью рекламных инструментов "ВКонтакте", - сказала Краснова. В декабре "ВКонтакте" запустила отдельный сервис VK NFT, позволяющий переносить уже существующие цифровые активы пользователей в аккаунты, их можно установить на аватар пользователя или специальные витрины в профиле, для этого достаточно привязать к сервису свой криптокошелек. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходил 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. "ВКонтакте" до конца года запустит маркетплейс, на котором пользователи смогут создать, зарегистрировать в блокчейне и выставить на продажу цифровые активны (NFT-токены), заявила в интервью РИА Новости в кулуарах ПМЭФ генеральный директор компании Марина Краснова.
Невзаимозаменяемый токен (NFT) - цифровой сертификат на основе технологии блокчейн, подтверждающий право на владение виртуальным активом. Чаще всего NFT представляют собой уникальные цифровые предметы, включая цифровое искусство, игры, а иногда и публикации в социальных сетях. Предметы NFT нельзя подделать.
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"Запустить маркетплейс мы планируем до конца года. Любой пользователь "ВКонтакте" сможет заминтить (создание NFT-предметов с их регистрацией в блокчейне - ред.) и выложить свою коллекцию, провести дроп (старт продаж коллекции NFT-предметов - ред.), купить токены на первичном и вторичном рынке. Все операции можно будет проводить за рубли. Мы планируем добавить различные рекомендательные механизмы, чтобы пользователи могли легко найти интересные лично им коллекции. На маркетплейсе будет возможность продвижения своих коллекций с помощью рекламных инструментов "ВКонтакте", - сказала Краснова.
В декабре "ВКонтакте" запустила отдельный сервис VK NFT, позволяющий переносить уже существующие цифровые активы пользователей в аккаунты, их можно установить на аватар пользователя или специальные витрины в профиле, для этого достаточно привязать к сервису свой криптокошелек.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходил 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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