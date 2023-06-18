Рейтинг@Mail.ru
"ВКонтакте" до конца года запустит маркетплейс для торговли NFT-токенами - РИА Новости, 18.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Подготовка Петербурга к ПМЭФ-2023
ПМЭФ-2023
 
06:08 18.06.2023 (обновлено: 06:09 18.06.2023)
https://ria.ru/20230618/vkontakte-1878956287.html
"ВКонтакте" до конца года запустит маркетплейс для торговли NFT-токенами
"ВКонтакте" до конца года запустит маркетплейс для торговли NFT-токенами - РИА Новости, 18.06.2023
"ВКонтакте" до конца года запустит маркетплейс для торговли NFT-токенами
"ВКонтакте" до конца года запустит маркетплейс, на котором пользователи смогут создать, зарегистрировать в блокчейне и выставить на продажу цифровые активны... РИА Новости, 18.06.2023
2023-06-18T06:08
2023-06-18T06:09
пмэф-2023
экономика
технологии
вконтакте
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1b/1572052849_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_8d3b1f74673fb0f52f9a41100288391f.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. "ВКонтакте" до конца года запустит маркетплейс, на котором пользователи смогут создать, зарегистрировать в блокчейне и выставить на продажу цифровые активны (NFT-токены), заявила в интервью РИА Новости в кулуарах ПМЭФ генеральный директор компании Марина Краснова. Невзаимозаменяемый токен (NFT) - цифровой сертификат на основе технологии блокчейн, подтверждающий право на владение виртуальным активом. Чаще всего NFT представляют собой уникальные цифровые предметы, включая цифровое искусство, игры, а иногда и публикации в социальных сетях. Предметы NFT нельзя подделать. "Запустить маркетплейс мы планируем до конца года. Любой пользователь "ВКонтакте" сможет заминтить (создание NFT-предметов с их регистрацией в блокчейне - ред.) и выложить свою коллекцию, провести дроп (старт продаж коллекции NFT-предметов - ред.), купить токены на первичном и вторичном рынке. Все операции можно будет проводить за рубли. Мы планируем добавить различные рекомендательные механизмы, чтобы пользователи могли легко найти интересные лично им коллекции. На маркетплейсе будет возможность продвижения своих коллекций с помощью рекламных инструментов "ВКонтакте", - сказала Краснова. В декабре "ВКонтакте" запустила отдельный сервис VK NFT, позволяющий переносить уже существующие цифровые активы пользователей в аккаунты, их можно установить на аватар пользователя или специальные витрины в профиле, для этого достаточно привязать к сервису свой криптокошелек. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходил 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
https://ria.ru/20230618/ustroystva-1878953243.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1b/1572052849_0:0:1778:1333_1920x0_80_0_0_20932cc6f879b06f763ec38e1c00dcb6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, технологии, вконтакте
ПМЭФ-2023, Экономика, Технологии, ВКонтакте
"ВКонтакте" до конца года запустит маркетплейс для торговли NFT-токенами

Глава "ВКонтакте": до конца года соцсеть запустит маркетплейс для торговли NFT-токенами

© Фото : ВКонтактеЛоготип ВКонтакте
Логотип ВКонтакте - РИА Новости, 1920, 18.06.2023
© Фото : ВКонтакте
Логотип ВКонтакте. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. "ВКонтакте" до конца года запустит маркетплейс, на котором пользователи смогут создать, зарегистрировать в блокчейне и выставить на продажу цифровые активны (NFT-токены), заявила в интервью РИА Новости в кулуарах ПМЭФ генеральный директор компании Марина Краснова.
Невзаимозаменяемый токен (NFT) - цифровой сертификат на основе технологии блокчейн, подтверждающий право на владение виртуальным активом. Чаще всего NFT представляют собой уникальные цифровые предметы, включая цифровое искусство, игры, а иногда и публикации в социальных сетях. Предметы NFT нельзя подделать.
Офис ВКонтакте - РИА Новости, 1920, 18.06.2023
Глава "ВКонтакте" рассказала о современных VR-устройствах для метавселенных
Вчера, 04:31
"Запустить маркетплейс мы планируем до конца года. Любой пользователь "ВКонтакте" сможет заминтить (создание NFT-предметов с их регистрацией в блокчейне - ред.) и выложить свою коллекцию, провести дроп (старт продаж коллекции NFT-предметов - ред.), купить токены на первичном и вторичном рынке. Все операции можно будет проводить за рубли. Мы планируем добавить различные рекомендательные механизмы, чтобы пользователи могли легко найти интересные лично им коллекции. На маркетплейсе будет возможность продвижения своих коллекций с помощью рекламных инструментов "ВКонтакте", - сказала Краснова.
В декабре "ВКонтакте" запустила отдельный сервис VK NFT, позволяющий переносить уже существующие цифровые активы пользователей в аккаунты, их можно установить на аватар пользователя или специальные витрины в профиле, для этого достаточно привязать к сервису свой криптокошелек.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходил 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
ПМЭФ-2023. День четвертый, главное
© Фотохост-агентство РИА Новости

За четыре дня в мероприятиях ПМЭФ приняли участие более 17 тысяч участников из 130 стран.

SUP-завтрак (От)Личный Петербург

За четыре дня в мероприятиях ПМЭФ приняли участие более 17 тысяч участников из 130 стран.

© Фотохост-агентство РИА Новости
1 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости

Самыми многочисленными стали делегации Объединенных Арабских Эмиратов, Китая, Индии, Мьянмы, Казахстана, Кубы и Соединенных Штатов Америки.

Участницы форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Самыми многочисленными стали делегации Объединенных Арабских Эмиратов, Китая, Индии, Мьянмы, Казахстана, Кубы и Соединенных Штатов Америки.

© Фотохост-агентство РИА Новости
2 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости

Турнир по шоу-конкуру Jump & Drive SPIEF Cup на форуме в Петербурге.

Турнир по шоу-конкуру Jump & Drive SPIEF Cup

Турнир по шоу-конкуру Jump & Drive SPIEF Cup на форуме в Петербурге.

© Фотохост-агентство РИА Новости
3 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости

В форуме приняли участие более 150 высокопоставленных официальных лиц, руководителей международных организаций, объединений, министры, главы дипмиссий, представители городов.

На форуме в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

В форуме приняли участие более 150 высокопоставленных официальных лиц, руководителей международных организаций, объединений, министры, главы дипмиссий, представители городов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
4 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости

Участники ПМЭФ-2023 в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".

Участники форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Участники ПМЭФ-2023 в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".

© Фотохост-агентство РИА Новости
5 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости

На деловых площадках подписано более 900 соглашений на общую сумму в 3,8 триллиона рублей, в том числе 43 контракта с представителями иностранных компаний.

Торжественная церемония награждения победителей юбилейного, двадцатого конкурса Моя страна - моя Россия

На деловых площадках подписано более 900 соглашений на общую сумму в 3,8 триллиона рублей, в том числе 43 контракта с представителями иностранных компаний.

© Фотохост-агентство РИА Новости
6 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости

Показатели ПМЭФ вышли на доковидный уровень.

Участница форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Показатели ПМЭФ вышли на доковидный уровень.

© Фотохост-агентство РИА Новости
7 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости

Можно с уверенностью говорить о том, что международная деловая активность восстанавливается.

Сессия Проект Судьба. Практики и стажировки

Можно с уверенностью говорить о том, что международная деловая активность восстанавливается.

© Фотохост-агентство РИА Новости
8 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости

Модель самолета Airbus A320 на стенде авиакомпании "Аэрофлот".

Модель самолета Airbus A320 на стенде авиакомпании Аэрофлот

Модель самолета Airbus A320 на стенде авиакомпании "Аэрофлот".

© Фотохост-агентство РИА Новости
9 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости

РИА Новости выступило информационным партнером и фотохост-агентством форума.

Участница форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

РИА Новости выступило информационным партнером и фотохост-агентством форума.

© Фотохост-агентство РИА Новости
10 из 10

За четыре дня в мероприятиях ПМЭФ приняли участие более 17 тысяч участников из 130 стран.

© Фотохост-агентство РИА Новости
1 из 10

Самыми многочисленными стали делегации Объединенных Арабских Эмиратов, Китая, Индии, Мьянмы, Казахстана, Кубы и Соединенных Штатов Америки.

© Фотохост-агентство РИА Новости
2 из 10

Турнир по шоу-конкуру Jump & Drive SPIEF Cup на форуме в Петербурге.

© Фотохост-агентство РИА Новости
3 из 10

В форуме приняли участие более 150 высокопоставленных официальных лиц, руководителей международных организаций, объединений, министры, главы дипмиссий, представители городов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
4 из 10

Участники ПМЭФ-2023 в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".

© Фотохост-агентство РИА Новости
5 из 10

На деловых площадках подписано более 900 соглашений на общую сумму в 3,8 триллиона рублей, в том числе 43 контракта с представителями иностранных компаний.

© Фотохост-агентство РИА Новости
6 из 10

Показатели ПМЭФ вышли на доковидный уровень.

© Фотохост-агентство РИА Новости
7 из 10

Можно с уверенностью говорить о том, что международная деловая активность восстанавливается.

© Фотохост-агентство РИА Новости
8 из 10

Модель самолета Airbus A320 на стенде авиакомпании "Аэрофлот".

© Фотохост-агентство РИА Новости
9 из 10

РИА Новости выступило информационным партнером и фотохост-агентством форума.

© Фотохост-агентство РИА Новости
10 из 10
 
ПМЭФ-2023ЭкономикаТехнологииВКонтакте
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала