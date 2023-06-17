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ПМЭФ-2023. День четвертый, главное

ПМЭФ-2023. День четвертый, главное - РИА Новости, 17.06.2023

ПМЭФ-2023. День четвертый, главное

В Петербурге завершается 26-й Международный экономический форум, время подводить итоги. Финальный день работы — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 17.06.2023

2023-06-17T14:33

2023-06-17T14:33

2023-06-17T15:25

фото

пмэф-2023

пмэф

санкт-петербург

форум

экспофорум (выставочный центр)

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В Петербурге завершается 26-й Международный экономический форум, время подводить итоги. Финальный день работы — в фотоленте Ria.ru.

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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