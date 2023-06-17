ПМЭФ-2023. День четвертый, главное

За четыре дня в мероприятиях ПМЭФ приняли участие более 17 тысяч участников из 130 стран.
За четыре дня в мероприятиях ПМЭФ приняли участие более 17 тысяч участников из 130 стран.
Самыми многочисленными стали делегации Объединенных Арабских Эмиратов, Китая, Индии, Мьянмы, Казахстана, Кубы и Соединенных Штатов Америки.
Самыми многочисленными стали делегации Объединенных Арабских Эмиратов, Китая, Индии, Мьянмы, Казахстана, Кубы и Соединенных Штатов Америки.
Турнир по шоу-конкуру Jump & Drive SPIEF Cup на форуме в Петербурге.
Турнир по шоу-конкуру Jump & Drive SPIEF Cup на форуме в Петербурге.
В форуме приняли участие более 150 высокопоставленных официальных лиц, руководителей международных организаций, объединений, министры, главы дипмиссий, представители городов.
В форуме приняли участие более 150 высокопоставленных официальных лиц, руководителей международных организаций, объединений, министры, главы дипмиссий, представители городов.
Участники ПМЭФ-2023 в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".
Участники ПМЭФ-2023 в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".
На деловых площадках подписано более 900 соглашений на общую сумму в 3,8 триллиона рублей, в том числе 43 контракта с представителями иностранных компаний.
На деловых площадках подписано более 900 соглашений на общую сумму в 3,8 триллиона рублей, в том числе 43 контракта с представителями иностранных компаний.
Показатели ПМЭФ вышли на доковидный уровень.
Показатели ПМЭФ вышли на доковидный уровень.
Можно с уверенностью говорить о том, что международная деловая активность восстанавливается.
Можно с уверенностью говорить о том, что международная деловая активность восстанавливается.
Модель самолета Airbus A320 на стенде авиакомпании "Аэрофлот".
Модель самолета Airbus A320 на стенде авиакомпании "Аэрофлот".
РИА Новости выступило информационным партнером и фотохост-агентством форума.
РИА Новости выступило информационным партнером и фотохост-агентством форума.