Платформа "VK Звонки" добавит расшифровку речи прямо во время разговора

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Платформа видеоконференций "VK Звонки" добавит нейросети, которые прямо во время звонка будут превращать речь собеседников в текст на экране, заявила в интервью РИА Новости в кулуарах ПМЭФ генеральный директор соцсети Марина Краснова. "В ближайших крупных запусках мы сделаем акцент на ML-технологиях распознавания речи. Добавим автоматические субтитры - прямо во время звонка нейросети будут превращать речь собеседников в текст на экране. Пользователи смогут участвовать в видеовстречах, не включая звук на устройстве. Также работаем над технологией расшифровки звонка, чтобы по окончании встречи у вас была возможность получить текстовую версию всего, что обсуждалось. В будущем мы сможем делать краткое саммари звонка в виде нескольких основных тезисов", - сказала Краснова. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходил 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Платформа видеоконференций "VK Звонки" добавит нейросети, которые прямо во время звонка будут превращать речь собеседников в текст на экране, заявила в интервью РИА Новости в кулуарах ПМЭФ генеральный директор соцсети Марина Краснова.
"В ближайших крупных запусках мы сделаем акцент на ML-технологиях распознавания речи. Добавим автоматические субтитры - прямо во время звонка нейросети будут превращать речь собеседников в текст на экране. Пользователи смогут участвовать в видеовстречах, не включая звук на устройстве. Также работаем над технологией расшифровки звонка, чтобы по окончании встречи у вас была возможность получить текстовую версию всего, что обсуждалось. В будущем мы сможем делать краткое саммари звонка в виде нескольких основных тезисов", - сказала Краснова.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходил 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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