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Платформа "VK Звонки" добавит расшифровку речи прямо во время разговора

Платформа "VK Звонки" добавит расшифровку речи прямо во время разговора - РИА Новости, 18.06.2023

Платформа "VK Звонки" добавит расшифровку речи прямо во время разговора

Платформа видеоконференций "VK Звонки" добавит нейросети, которые прямо во время звонка будут превращать речь собеседников в текст на экране, заявила в интервью РИА Новости, 18.06.2023

2023-06-18T05:57

2023-06-18T05:57

2023-06-18T05:58

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Платформа видеоконференций "VK Звонки" добавит нейросети, которые прямо во время звонка будут превращать речь собеседников в текст на экране, заявила в интервью РИА Новости в кулуарах ПМЭФ генеральный директор соцсети Марина Краснова. "В ближайших крупных запусках мы сделаем акцент на ML-технологиях распознавания речи. Добавим автоматические субтитры - прямо во время звонка нейросети будут превращать речь собеседников в текст на экране. Пользователи смогут участвовать в видеовстречах, не включая звук на устройстве. Также работаем над технологией расшифровки звонка, чтобы по окончании встречи у вас была возможность получить текстовую версию всего, что обсуждалось. В будущем мы сможем делать краткое саммари звонка в виде нескольких основных тезисов", - сказала Краснова. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходил 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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