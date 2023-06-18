Ежемесячная аудитория "ВКонтакте" в мае достигла 107 миллионов человек

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Ежемесячная аудитория социальной сети "ВКонтакте" в мире в мае достигла рекордных 107 миллионов человек, при этом в России данный показатель составил 84 миллиона, а дневная посещаемость в стране достигла 54,2 миллиона человек, заявила в интервью РИА Новости в кулуарах ПМЭФ генеральный директор компании Марина Краснова. "Аудитория "Вконтакте" растет постоянно …Последний квартал вновь это подтвердил. В мае мы установили новый рекорд: ежемесячная аудитория "ВКонтакте" в России составила 84 миллиона человек. Также в мае мы установили новый рекорд по дневной посещаемости в России - 54,2 миллиона человек. Если говорить про мир, то там также рекорд по ежемесячной аудитории - 107 миллиона человек", - сказала Краснова. О том, что ежемесячная аудитория превысила 100 миллионов пользователей, соцсеть сообщила в апреле 2022 года. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходил 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
Логотип ВКонтакте на экране смартфона. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Ежемесячная аудитория социальной сети "ВКонтакте" в мире в мае достигла рекордных 107 миллионов человек, при этом в России данный показатель составил 84 миллиона, а дневная посещаемость в стране достигла 54,2 миллиона человек, заявила в интервью РИА Новости в кулуарах ПМЭФ генеральный директор компании Марина Краснова.
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"Аудитория "Вконтакте" растет постоянно …Последний квартал вновь это подтвердил. В мае мы установили новый рекорд: ежемесячная аудитория "ВКонтакте" в России составила 84 миллиона человек. Также в мае мы установили новый рекорд по дневной посещаемости в России - 54,2 миллиона человек. Если говорить про мир, то там также рекорд по ежемесячной аудитории - 107 миллиона человек", - сказала Краснова.
О том, что ежемесячная аудитория превысила 100 миллионов пользователей, соцсеть сообщила в апреле 2022 года.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходил 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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