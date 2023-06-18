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Ежемесячная аудитория "ВКонтакте" в мае достигла 107 миллионов человек - РИА Новости, 18.06.2023
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05:23 18.06.2023
https://ria.ru/20230618/vkontakte-1878954490.html
Ежемесячная аудитория "ВКонтакте" в мае достигла 107 миллионов человек
Ежемесячная аудитория "ВКонтакте" в мае достигла 107 миллионов человек - РИА Новости, 18.06.2023
Ежемесячная аудитория "ВКонтакте" в мае достигла 107 миллионов человек
Ежемесячная аудитория социальной сети "ВКонтакте" в мире в мае достигла рекордных 107 миллионов человек, при этом в России данный показатель составил 84... РИА Новости, 18.06.2023
2023-06-18T05:23
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общество
технологии
россия
вконтакте
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Ежемесячная аудитория социальной сети "ВКонтакте" в мире в мае достигла рекордных 107 миллионов человек, при этом в России данный показатель составил 84 миллиона, а дневная посещаемость в стране достигла 54,2 миллиона человек, заявила в интервью РИА Новости в кулуарах ПМЭФ генеральный директор компании Марина Краснова. "Аудитория "Вконтакте" растет постоянно …Последний квартал вновь это подтвердил. В мае мы установили новый рекорд: ежемесячная аудитория "ВКонтакте" в России составила 84 миллиона человек. Также в мае мы установили новый рекорд по дневной посещаемости в России - 54,2 миллиона человек. Если говорить про мир, то там также рекорд по ежемесячной аудитории - 107 миллиона человек", - сказала Краснова. О том, что ежемесячная аудитория превысила 100 миллионов пользователей, соцсеть сообщила в апреле 2022 года. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходил 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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общество, технологии, россия, вконтакте
ПМЭФ-2023, Общество, Технологии, Россия, ВКонтакте
Ежемесячная аудитория "ВКонтакте" в мае достигла 107 миллионов человек

Глава "ВКонтакте": ежемесячная аудитория "ВКонтакте" в мае достигла 107 миллионов человек

© Фото : ВКонтактеЛоготип ВКонтакте на экране смартфона
Логотип ВКонтакте на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 18.06.2023
© Фото : ВКонтакте
Логотип ВКонтакте на экране смартфона. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Ежемесячная аудитория социальной сети "ВКонтакте" в мире в мае достигла рекордных 107 миллионов человек, при этом в России данный показатель составил 84 миллиона, а дневная посещаемость в стране достигла 54,2 миллиона человек, заявила в интервью РИА Новости в кулуарах ПМЭФ генеральный директор компании Марина Краснова.
«
"Аудитория "Вконтакте" растет постоянно …Последний квартал вновь это подтвердил. В мае мы установили новый рекорд: ежемесячная аудитория "ВКонтакте" в России составила 84 миллиона человек. Также в мае мы установили новый рекорд по дневной посещаемости в России - 54,2 миллиона человек. Если говорить про мир, то там также рекорд по ежемесячной аудитории - 107 миллиона человек", - сказала Краснова.
О том, что ежемесячная аудитория превысила 100 миллионов пользователей, соцсеть сообщила в апреле 2022 года.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходил 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
ПМЭФ-2023. День четвертый, главное
© Фотохост-агентство РИА Новости

За четыре дня в мероприятиях ПМЭФ приняли участие более 17 тысяч участников из 130 стран.

SUP-завтрак (От)Личный Петербург

За четыре дня в мероприятиях ПМЭФ приняли участие более 17 тысяч участников из 130 стран.

© Фотохост-агентство РИА Новости
1 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости

Самыми многочисленными стали делегации Объединенных Арабских Эмиратов, Китая, Индии, Мьянмы, Казахстана, Кубы и Соединенных Штатов Америки.

Участницы форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Самыми многочисленными стали делегации Объединенных Арабских Эмиратов, Китая, Индии, Мьянмы, Казахстана, Кубы и Соединенных Штатов Америки.

© Фотохост-агентство РИА Новости
2 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости

Турнир по шоу-конкуру Jump & Drive SPIEF Cup на форуме в Петербурге.

Турнир по шоу-конкуру Jump & Drive SPIEF Cup

Турнир по шоу-конкуру Jump & Drive SPIEF Cup на форуме в Петербурге.

© Фотохост-агентство РИА Новости
3 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости

В форуме приняли участие более 150 высокопоставленных официальных лиц, руководителей международных организаций, объединений, министры, главы дипмиссий, представители городов.

На форуме в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

В форуме приняли участие более 150 высокопоставленных официальных лиц, руководителей международных организаций, объединений, министры, главы дипмиссий, представители городов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
4 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости

Участники ПМЭФ-2023 в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".

Участники форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Участники ПМЭФ-2023 в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".

© Фотохост-агентство РИА Новости
5 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости

На деловых площадках подписано более 900 соглашений на общую сумму в 3,8 триллиона рублей, в том числе 43 контракта с представителями иностранных компаний.

Торжественная церемония награждения победителей юбилейного, двадцатого конкурса Моя страна - моя Россия

На деловых площадках подписано более 900 соглашений на общую сумму в 3,8 триллиона рублей, в том числе 43 контракта с представителями иностранных компаний.

© Фотохост-агентство РИА Новости
6 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости

Показатели ПМЭФ вышли на доковидный уровень.

Участница форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Показатели ПМЭФ вышли на доковидный уровень.

© Фотохост-агентство РИА Новости
7 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости

Можно с уверенностью говорить о том, что международная деловая активность восстанавливается.

Сессия Проект Судьба. Практики и стажировки

Можно с уверенностью говорить о том, что международная деловая активность восстанавливается.

© Фотохост-агентство РИА Новости
8 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости

Модель самолета Airbus A320 на стенде авиакомпании "Аэрофлот".

Модель самолета Airbus A320 на стенде авиакомпании Аэрофлот

Модель самолета Airbus A320 на стенде авиакомпании "Аэрофлот".

© Фотохост-агентство РИА Новости
9 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости

РИА Новости выступило информационным партнером и фотохост-агентством форума.

Участница форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

РИА Новости выступило информационным партнером и фотохост-агентством форума.

© Фотохост-агентство РИА Новости
10 из 10

За четыре дня в мероприятиях ПМЭФ приняли участие более 17 тысяч участников из 130 стран.

© Фотохост-агентство РИА Новости
1 из 10

Самыми многочисленными стали делегации Объединенных Арабских Эмиратов, Китая, Индии, Мьянмы, Казахстана, Кубы и Соединенных Штатов Америки.

© Фотохост-агентство РИА Новости
2 из 10

Турнир по шоу-конкуру Jump & Drive SPIEF Cup на форуме в Петербурге.

© Фотохост-агентство РИА Новости
3 из 10

В форуме приняли участие более 150 высокопоставленных официальных лиц, руководителей международных организаций, объединений, министры, главы дипмиссий, представители городов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
4 из 10

Участники ПМЭФ-2023 в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".

© Фотохост-агентство РИА Новости
5 из 10

На деловых площадках подписано более 900 соглашений на общую сумму в 3,8 триллиона рублей, в том числе 43 контракта с представителями иностранных компаний.

© Фотохост-агентство РИА Новости
6 из 10

Показатели ПМЭФ вышли на доковидный уровень.

© Фотохост-агентство РИА Новости
7 из 10

Можно с уверенностью говорить о том, что международная деловая активность восстанавливается.

© Фотохост-агентство РИА Новости
8 из 10

Модель самолета Airbus A320 на стенде авиакомпании "Аэрофлот".

© Фотохост-агентство РИА Новости
9 из 10

РИА Новости выступило информационным партнером и фотохост-агентством форума.

© Фотохост-агентство РИА Новости
10 из 10
 
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