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Ежемесячная аудитория "ВКонтакте" в мае достигла 107 миллионов человек

Ежемесячная аудитория "ВКонтакте" в мае достигла 107 миллионов человек - РИА Новости, 18.06.2023

Ежемесячная аудитория "ВКонтакте" в мае достигла 107 миллионов человек

Ежемесячная аудитория социальной сети "ВКонтакте" в мире в мае достигла рекордных 107 миллионов человек, при этом в России данный показатель составил 84... РИА Новости, 18.06.2023

2023-06-18T05:23

2023-06-18T05:23

2023-06-18T05:23

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Ежемесячная аудитория социальной сети "ВКонтакте" в мире в мае достигла рекордных 107 миллионов человек, при этом в России данный показатель составил 84 миллиона, а дневная посещаемость в стране достигла 54,2 миллиона человек, заявила в интервью РИА Новости в кулуарах ПМЭФ генеральный директор компании Марина Краснова. "Аудитория "Вконтакте" растет постоянно …Последний квартал вновь это подтвердил. В мае мы установили новый рекорд: ежемесячная аудитория "ВКонтакте" в России составила 84 миллиона человек. Также в мае мы установили новый рекорд по дневной посещаемости в России - 54,2 миллиона человек. Если говорить про мир, то там также рекорд по ежемесячной аудитории - 107 миллиона человек", - сказала Краснова. О том, что ежемесячная аудитория превысила 100 миллионов пользователей, соцсеть сообщила в апреле 2022 года. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходил 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

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общество, технологии, россия, вконтакте