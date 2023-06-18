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Глава "ВКонтакте" рассказала о современных VR-устройствах для метавселенных - РИА Новости, 18.06.2023
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ПМЭФ-2023
 
04:31 18.06.2023
https://ria.ru/20230618/ustroystva-1878953243.html
Глава "ВКонтакте" рассказала о современных VR-устройствах для метавселенных
Глава "ВКонтакте" рассказала о современных VR-устройствах для метавселенных - РИА Новости, 18.06.2023
Глава "ВКонтакте" рассказала о современных VR-устройствах для метавселенных
VR-устройств для метавселенных, которые были бы удобны человеку нативно, в мире пока нет, при этом в саму цифровую вселенную "ВКонтакте" верит и строит ее... РИА Новости, 18.06.2023
2023-06-18T04:31
2023-06-18T04:31
пмэф-2023
общество
технологии
вконтакте
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. VR-устройств для метавселенных, которые были бы удобны человеку нативно, в мире пока нет, при этом в саму цифровую вселенную "ВКонтакте" верит и строит ее вокруг онлайн-инструментов, которые стирают границы общения, заявила в интервью РИА Новости в кулуарах ПМЭФ генеральный директор соцсети Марина Краснова. "Сейчас технологий или устройств, которые были бы удобны человеку нативно, - нет. Мы видим анонсы и пробы различных вендоров, но пока VR-устройства ограничивают человека. Если говорить про очки виртуальной реальности, их нужно надевать, они стесняют движения, ты не можешь себя чувствовать полноценно в обществе и замкнут внутри своей метавселенной. В саму цифровую вселенную мы верим, строим ее вокруг наших онлайн-инструментов, которые стирают границы общения", - сказала Краснова. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходил 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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общество, технологии, вконтакте
ПМЭФ-2023, Общество, Технологии, ВКонтакте
Глава "ВКонтакте" рассказала о современных VR-устройствах для метавселенных

Глава "ВКонтакте": удобных человеку VR-устройств для метавселенных в мире пока не создали

© Фото : ВКонтактеОфис ВКонтакте
Офис ВКонтакте - РИА Новости, 1920, 18.06.2023
© Фото : ВКонтакте
Офис ВКонтакте. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. VR-устройств для метавселенных, которые были бы удобны человеку нативно, в мире пока нет, при этом в саму цифровую вселенную "ВКонтакте" верит и строит ее вокруг онлайн-инструментов, которые стирают границы общения, заявила в интервью РИА Новости в кулуарах ПМЭФ генеральный директор соцсети Марина Краснова.
"Сейчас технологий или устройств, которые были бы удобны человеку нативно, - нет. Мы видим анонсы и пробы различных вендоров, но пока VR-устройства ограничивают человека. Если говорить про очки виртуальной реальности, их нужно надевать, они стесняют движения, ты не можешь себя чувствовать полноценно в обществе и замкнут внутри своей метавселенной. В саму цифровую вселенную мы верим, строим ее вокруг наших онлайн-инструментов, которые стирают границы общения", - сказала Краснова.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходил 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
Чем запомнился ПМЭФ-2023
© Фотохост-агентство РИА Новости

Главным мероприятием ПМЭФ-2023 стало выступление Владимира Путина, посвященное российской экономике и планам ее развития.

Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума

Главным мероприятием ПМЭФ-2023 стало выступление Владимира Путина, посвященное российской экономике и планам ее развития.

© Фотохост-агентство РИА Новости
1 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании.

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко и председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на пленарном заседании

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании.

© Фотохост-агентство РИА Новости
2 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости

Участники ПМЭФ слушают речь Владимира Путина.

Трансляция выступления президента РФ В. Путина на пленарном заседании в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Участники ПМЭФ слушают речь Владимира Путина.

© Фотохост-агентство РИА Новости
3 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости

Трансляция пленарного заседания в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".

 Трансляция пленарного заседания

Трансляция пленарного заседания в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".

© Фотохост-агентство РИА Новости
4 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости

Президент Алжира Абдельмаджид Теббун, выступая на пленарной сессии, поделился собственным видением роли России в мире и на Африканском континенте.

Президент Алжира Абдельмаджид Теббун выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума

Президент Алжира Абдельмаджид Теббун, выступая на пленарной сессии, поделился собственным видением роли России в мире и на Африканском континенте.

© Фотохост-агентство РИА Новости
5 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости

Модератором пленарного заседания ПМЭФ выступал американский политолог Дмитрий Саймс

Политолог, президент Центра национальных интересов Дмитрий Саймс

Модератором пленарного заседания ПМЭФ выступал американский политолог Дмитрий Саймс

© Фотохост-агентство РИА Новости
6 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости

Генеральный директор АО "ДОМ.РФ" Виталий Мутко перед пленарным заседанием.

Генеральный директор АО ДОМ.РФ Виталий Мутко (в центре) перед пленарным заседанием в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Генеральный директор АО "ДОМ.РФ" Виталий Мутко перед пленарным заседанием.

© Фотохост-агентство РИА Новости
7 из 10
© Фотохост-агентство РИА НовостиУчастники форума в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".
Участники форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум
Участники форума в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".
© Фотохост-агентство РИА Новости
8 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости

Заключительный день форума посвятили молодежи и ее самореализации.

Участницы форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Заключительный день форума посвятили молодежи и ее самореализации.

© Фотохост-агентство РИА Новости
9 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости

Среди других тем дня —цифровая экономика, искусственный интеллект и диалоги культур в эпоху глобальных изменений.

Участники форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Среди других тем дня —цифровая экономика, искусственный интеллект и диалоги культур в эпоху глобальных изменений.

© Фотохост-агентство РИА Новости
10 из 10

Главным мероприятием ПМЭФ-2023 стало выступление Владимира Путина, посвященное российской экономике и планам ее развития.

© Фотохост-агентство РИА Новости
1 из 10

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании.

© Фотохост-агентство РИА Новости
2 из 10

Участники ПМЭФ слушают речь Владимира Путина.

© Фотохост-агентство РИА Новости
3 из 10

Трансляция пленарного заседания в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".

© Фотохост-агентство РИА Новости
4 из 10

Президент Алжира Абдельмаджид Теббун, выступая на пленарной сессии, поделился собственным видением роли России в мире и на Африканском континенте.

© Фотохост-агентство РИА Новости
5 из 10

Модератором пленарного заседания ПМЭФ выступал американский политолог Дмитрий Саймс

© Фотохост-агентство РИА Новости
6 из 10

Генеральный директор АО "ДОМ.РФ" Виталий Мутко перед пленарным заседанием.

© Фотохост-агентство РИА Новости
7 из 10
Участники форума в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".
© Фотохост-агентство РИА Новости
8 из 10

Заключительный день форума посвятили молодежи и ее самореализации.

© Фотохост-агентство РИА Новости
9 из 10

Среди других тем дня —цифровая экономика, искусственный интеллект и диалоги культур в эпоху глобальных изменений.

© Фотохост-агентство РИА Новости
10 из 10
 
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