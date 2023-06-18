https://ria.ru/20230618/ustroystva-1878953243.html

Глава "ВКонтакте" рассказала о современных VR-устройствах для метавселенных

Глава "ВКонтакте" рассказала о современных VR-устройствах для метавселенных - РИА Новости, 18.06.2023

Глава "ВКонтакте" рассказала о современных VR-устройствах для метавселенных

VR-устройств для метавселенных, которые были бы удобны человеку нативно, в мире пока нет, при этом в саму цифровую вселенную "ВКонтакте" верит и строит ее... РИА Новости, 18.06.2023

2023-06-18T04:31

2023-06-18T04:31

2023-06-18T04:31

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. VR-устройств для метавселенных, которые были бы удобны человеку нативно, в мире пока нет, при этом в саму цифровую вселенную "ВКонтакте" верит и строит ее вокруг онлайн-инструментов, которые стирают границы общения, заявила в интервью РИА Новости в кулуарах ПМЭФ генеральный директор соцсети Марина Краснова. "Сейчас технологий или устройств, которые были бы удобны человеку нативно, - нет. Мы видим анонсы и пробы различных вендоров, но пока VR-устройства ограничивают человека. Если говорить про очки виртуальной реальности, их нужно надевать, они стесняют движения, ты не можешь себя чувствовать полноценно в обществе и замкнут внутри своей метавселенной. В саму цифровую вселенную мы верим, строим ее вокруг наших онлайн-инструментов, которые стирают границы общения", - сказала Краснова. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходил 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

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