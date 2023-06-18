https://ria.ru/20230618/troitsa-1878990526.html

В Минкультуры рассказали о состоянии иконы "Троица"

В Минкультуры рассказали о состоянии иконы "Троица" - РИА Новости, 18.06.2023

В Минкультуры рассказали о состоянии иконы "Троица"

Минкультуры РФ по просьбе РПЦ продлило пребывание иконы "Святая Троица" Андрея Рублева в храме Христа Спасителя до 19 июля, сообщили в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 18.06.2023

2023-06-18T13:47

2023-06-18T13:47

2023-06-18T14:30

религия

россия

русская православная церковь

религия

сергий радонежский

елена проничева

владимир путин

день святой троицы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0e/1878176671_0:356:2701:1875_1920x0_80_0_0_a786bfb356e78437b7f9b758f2ffee5d.jpg

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Минкультуры РФ по просьбе РПЦ продлило пребывание иконы "Святая Троица" Андрея Рублева в храме Христа Спасителя до 19 июля, сообщили в пресс-службе ведомства."Минкультуры России продлило срок пребывания иконы "Святая Троица" Андрея Рублева в Храме Христа Спасителя до 19 июля 2023 года", - говорится в сообщении.Отмечается, что это связано с просьбами представителей РПЦ дать возможность верующим поклониться образу на праздник преподобного Сергия Радонежского, чью память Церковь чтит 18 июля."В кафедральном соборе древний памятник находится под пристальным вниманием экспертов, в том числе сотрудников Третьяковской галереи. Икона в стабильном состоянии: резких колебаний температурно-влажностного режима в храме не зафиксировано", - говорится в сообщении.Ранее депутат Московской городской думы (МГД) от фракции КПРФ Павел Тарасов обратился с запросом к гендиректору Третьяковской галереи Елене Проничевой, в документе, имеющемся в распоряжении РИА Новости, он попросил проверить, по каким причинам икона Андрея Рублева "Троица" была выдана Русской православной церкви, несмотря на отрицательное решение реставрационного совета из-за "большого количество дефектов", и почему реликвия вновь хранится в витрине с ненадлежащими условиями.В депутатском запросе, в частности, отмечалось, что на фотографиях, где запечатлено размещение "Троицы", "видны профилактические заклейки, которые реставраторы нанесли на места трещин по стыкам досок деревянной основы, пытаясь защитить на этих участках авторский красочный слой XV века от возможных вибраций и колебаний во время перемещений и нахождения иконы в храме".В мае сайт РПЦ сообщил, что президент РФ Владимир Путин принял решение о передаче "Троицы" Русской православной церкви. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в документальном плане это прерогатива министерства культуры, но, "безусловно, это согласовывалось с главой государства". Третьего июня, к празднику Троицы, который отмечался 4 июня, икону в специальном фургоне доставили в храм Христа Спасителя.

https://ria.ru/20230616/troitsa-1878600826.html

https://ria.ru/20230617/troitsa-1878890295.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, русская православная церковь, религия, сергий радонежский, елена проничева, владимир путин, день святой троицы