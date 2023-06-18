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В Минкультуры рассказали о состоянии иконы "Троица" - РИА Новости, 18.06.2023
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Религия
 
13:47 18.06.2023 (обновлено: 14:30 18.06.2023)
https://ria.ru/20230618/troitsa-1878990526.html
В Минкультуры рассказали о состоянии иконы "Троица"
В Минкультуры рассказали о состоянии иконы "Троица" - РИА Новости, 18.06.2023
В Минкультуры рассказали о состоянии иконы "Троица"
Минкультуры РФ по просьбе РПЦ продлило пребывание иконы "Святая Троица" Андрея Рублева в храме Христа Спасителя до 19 июля, сообщили в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 18.06.2023
2023-06-18T13:47
2023-06-18T14:30
религия
россия
русская православная церковь
религия
сергий радонежский
елена проничева
владимир путин
день святой троицы
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Минкультуры РФ по просьбе РПЦ продлило пребывание иконы "Святая Троица" Андрея Рублева в храме Христа Спасителя до 19 июля, сообщили в пресс-службе ведомства."Минкультуры России продлило срок пребывания иконы "Святая Троица" Андрея Рублева в Храме Христа Спасителя до 19 июля 2023 года", - говорится в сообщении.Отмечается, что это связано с просьбами представителей РПЦ дать возможность верующим поклониться образу на праздник преподобного Сергия Радонежского, чью память Церковь чтит 18 июля."В кафедральном соборе древний памятник находится под пристальным вниманием экспертов, в том числе сотрудников Третьяковской галереи. Икона в стабильном состоянии: резких колебаний температурно-влажностного режима в храме не зафиксировано", - говорится в сообщении.Ранее депутат Московской городской думы (МГД) от фракции КПРФ Павел Тарасов обратился с запросом к гендиректору Третьяковской галереи Елене Проничевой, в документе, имеющемся в распоряжении РИА Новости, он попросил проверить, по каким причинам икона Андрея Рублева "Троица" была выдана Русской православной церкви, несмотря на отрицательное решение реставрационного совета из-за "большого количество дефектов", и почему реликвия вновь хранится в витрине с ненадлежащими условиями.В депутатском запросе, в частности, отмечалось, что на фотографиях, где запечатлено размещение "Троицы", "видны профилактические заклейки, которые реставраторы нанесли на места трещин по стыкам досок деревянной основы, пытаясь защитить на этих участках авторский красочный слой XV века от возможных вибраций и колебаний во время перемещений и нахождения иконы в храме".В мае сайт РПЦ сообщил, что президент РФ Владимир Путин принял решение о передаче "Троицы" Русской православной церкви. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в документальном плане это прерогатива министерства культуры, но, "безусловно, это согласовывалось с главой государства". Третьего июня, к празднику Троицы, который отмечался 4 июня, икону в специальном фургоне доставили в храм Христа Спасителя.
https://ria.ru/20230616/troitsa-1878600826.html
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россия, русская православная церковь, религия, сергий радонежский, елена проничева, владимир путин, день святой троицы
Религия, Россия, Русская православная церковь, Религия, Сергий Радонежский, Елена Проничева, Владимир Путин, День Святой Троицы
В Минкультуры рассказали о состоянии иконы "Троица"

Минкультуры: икона "Троица" находится в стабильном состоянии

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкИкона "Троица"
Икона Троица - РИА Новости, 1920, 18.06.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Икона "Троица" . Архивное фото
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Минкультуры РФ по просьбе РПЦ продлило пребывание иконы "Святая Троица" Андрея Рублева в храме Христа Спасителя до 19 июля, сообщили в пресс-службе ведомства.
"Минкультуры России продлило срок пребывания иконы "Святая Троица" Андрея Рублева в Храме Христа Спасителя до 19 июля 2023 года", - говорится в сообщении.
Священнослужители у иконы Святой Троицы перед началом патриаршего служения по случаю принесения иконы в храм Христа Спасителя в Москве - РИА Новости, 1920, 18.06.2023
Швыдкой назвал передачу "Троицы" РПЦ справедливым решением
16 июня, 12:52
Отмечается, что это связано с просьбами представителей РПЦ дать возможность верующим поклониться образу на праздник преподобного Сергия Радонежского, чью память Церковь чтит 18 июля.
"В кафедральном соборе древний памятник находится под пристальным вниманием экспертов, в том числе сотрудников Третьяковской галереи. Икона в стабильном состоянии: резких колебаний температурно-влажностного режима в храме не зафиксировано", - говорится в сообщении.
Ранее депутат Московской городской думы (МГД) от фракции КПРФ Павел Тарасов обратился с запросом к гендиректору Третьяковской галереи Елене Проничевой, в документе, имеющемся в распоряжении РИА Новости, он попросил проверить, по каким причинам икона Андрея Рублева "Троица" была выдана Русской православной церкви, несмотря на отрицательное решение реставрационного совета из-за "большого количество дефектов", и почему реликвия вновь хранится в витрине с ненадлежащими условиями.
В депутатском запросе, в частности, отмечалось, что на фотографиях, где запечатлено размещение "Троицы", "видны профилактические заклейки, которые реставраторы нанесли на места трещин по стыкам досок деревянной основы, пытаясь защитить на этих участках авторский красочный слой XV века от возможных вибраций и колебаний во время перемещений и нахождения иконы в храме".
В мае сайт РПЦ сообщил, что президент РФ Владимир Путин принял решение о передаче "Троицы" Русской православной церкви. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в документальном плане это прерогатива министерства культуры, но, "безусловно, это согласовывалось с главой государства". Третьего июня, к празднику Троицы, который отмечался 4 июня, икону в специальном фургоне доставили в храм Христа Спасителя.
Верующие у иконы Святой Троицы - РИА Новости, 1920, 17.06.2023
Источник: к "Троице" Рублева ежедневно подходят пять-шесть тысяч человек
17 июня, 15:18
 
РелигияРоссияРусская православная церковьРелигияСергий РадонежскийЕлена ПроничеваВладимир ПутинДень Святой Троицы
 
 
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