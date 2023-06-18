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К зданию банка в Астане, где мужчина захватил заложников, прибыл спецназ - РИА Новости, 18.06.2023
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12:59 18.06.2023
https://ria.ru/20230618/spetsnaz-1878985517.html
К зданию банка в Астане, где мужчина захватил заложников, прибыл спецназ
К зданию банка в Астане, где мужчина захватил заложников, прибыл спецназ - РИА Новости, 18.06.2023
К зданию банка в Астане, где мужчина захватил заложников, прибыл спецназ
Сотрудники специальных подразделений прибыли к отделению банка в Астане, где неизвестный мужчина захватил заложников, сообщает Sputnik Казахстан. РИА Новости, 18.06.2023
2023-06-18T12:59
2023-06-18T12:59
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АСТАНА, 18 июн - РИА Новости. Сотрудники специальных подразделений прибыли к отделению банка в Астане, где неизвестный мужчина захватил заложников, сообщает Sputnik Казахстан. Ранее МВД республики сообщило, что, предположительно, вооруженный мужчина заперся с другими посетителями в отделении банка в центре Астаны. Полиция начала с ним переговоры. "На месте происшествия в Астане работает спецназ", - сообщило издание в телеграм-канале и сопроводило публикацию соответствующим видео.
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в мире, астана, казахстан
В мире, Астана, Казахстан
К зданию банка в Астане, где мужчина захватил заложников, прибыл спецназ

К зданию банка в Астане, где вооруженный мужчина захватил заложников, прибыл спецназ

© Sputnik / Санат ИмангалиевВооруженный мужчина взял заложников в отделении банка Kaspi в Казахстане
Вооруженный мужчина взял заложников в отделении банка Kaspi в Казахстане - РИА Новости, 1920, 18.06.2023
© Sputnik / Санат Имангалиев
Вооруженный мужчина взял заложников в отделении банка Kaspi в Казахстане
Читать ria.ru в
АСТАНА, 18 июн - РИА Новости. Сотрудники специальных подразделений прибыли к отделению банка в Астане, где неизвестный мужчина захватил заложников, сообщает Sputnik Казахстан.
Ранее МВД республики сообщило, что, предположительно, вооруженный мужчина заперся с другими посетителями в отделении банка в центре Астаны. Полиция начала с ним переговоры.
"На месте происшествия в Астане работает спецназ", - сообщило издание в телеграм-канале и сопроводило публикацию соответствующим видео.
 
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