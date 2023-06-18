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К зданию банка в Астане, где мужчина захватил заложников, прибыл спецназ
К зданию банка в Астане, где мужчина захватил заложников, прибыл спецназ - РИА Новости, 18.06.2023
К зданию банка в Астане, где мужчина захватил заложников, прибыл спецназ
Сотрудники специальных подразделений прибыли к отделению банка в Астане, где неизвестный мужчина захватил заложников, сообщает Sputnik Казахстан. РИА Новости, 18.06.2023
2023-06-18T12:59
2023-06-18T12:59
2023-06-18T12:59
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казахстан
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АСТАНА, 18 июн - РИА Новости. Сотрудники специальных подразделений прибыли к отделению банка в Астане, где неизвестный мужчина захватил заложников, сообщает Sputnik Казахстан. Ранее МВД республики сообщило, что, предположительно, вооруженный мужчина заперся с другими посетителями в отделении банка в центре Астаны. Полиция начала с ним переговоры. "На месте происшествия в Астане работает спецназ", - сообщило издание в телеграм-канале и сопроводило публикацию соответствующим видео.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, астана, казахстан
В мире, Астана, Казахстан
К зданию банка в Астане, где мужчина захватил заложников, прибыл спецназ
К зданию банка в Астане, где вооруженный мужчина захватил заложников, прибыл спецназ