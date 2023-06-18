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К зданию банка в Астане, где мужчина захватил заложников, прибыл спецназ

К зданию банка в Астане, где мужчина захватил заложников, прибыл спецназ - РИА Новости, 18.06.2023

К зданию банка в Астане, где мужчина захватил заложников, прибыл спецназ

Сотрудники специальных подразделений прибыли к отделению банка в Астане, где неизвестный мужчина захватил заложников, сообщает Sputnik Казахстан. РИА Новости, 18.06.2023

2023-06-18T12:59

2023-06-18T12:59

2023-06-18T12:59

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АСТАНА, 18 июн - РИА Новости. Сотрудники специальных подразделений прибыли к отделению банка в Астане, где неизвестный мужчина захватил заложников, сообщает Sputnik Казахстан. Ранее МВД республики сообщило, что, предположительно, вооруженный мужчина заперся с другими посетителями в отделении банка в центре Астаны. Полиция начала с ним переговоры. "На месте происшествия в Астане работает спецназ", - сообщило издание в телеграм-канале и сопроводило публикацию соответствующим видео.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, астана, казахстан