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В Астане начался штурм отделения банка, захваченного вооруженным мужчиной
В Астане начался штурм отделения банка, захваченного вооруженным мужчиной - РИА Новости, 18.06.2023
В Астане начался штурм отделения банка, захваченного вооруженным мужчиной
Начался штурм отделения Kaspi Bank в Астане, захваченного вооруженным мужчиной, сообщают СМИ с места событий. РИА Новости, 18.06.2023
2023-06-18T13:42
2023-06-18T13:42
2023-06-18T13:47
в мире
астана
казахстан
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АСТАНА, 18 июн - РИА Новости. Начался штурм отделения Kaspi Bank в Астане, захваченного вооруженным мужчиной, сообщают СМИ с места событий.Ранее МВД республики сообщило, что вооруженный мужчина, предположительно, удерживает семь заложников в отделении банка в центре Астаны. Полиция вела с ним переговоры. Пресс-служба банка сообщила, что в помещении находятся только сотрудники, клиентов нет."Был сильный хлопок, двери банка сотряслись, и спецназ забежал внутрь", - сообщает журналист Sputnik Казахстан.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, астана, казахстан
В мире, Астана, Казахстан
В Астане начался штурм отделения банка, захваченного вооруженным мужчиной
В Астане начался штурм отделения банка, захваченного неизвестным вооруженным мужчиной
АСТАНА, 18 июн - РИА Новости.
Начался штурм отделения Kaspi Bank в Астане, захваченного вооруженным мужчиной, сообщают СМИ
с места событий.
Ранее МВД республики сообщило, что вооруженный мужчина, предположительно, удерживает семь заложников в отделении банка в центре Астаны. Полиция вела с ним переговоры. Пресс-служба банка сообщила, что в помещении находятся только сотрудники, клиентов нет.
"Был сильный хлопок, двери банка сотряслись, и спецназ забежал внутрь", - сообщает журналист Sputnik Казахстан.