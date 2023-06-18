https://ria.ru/20230618/shturm-1878989890.html

В Астане начался штурм отделения банка, захваченного вооруженным мужчиной

В Астане начался штурм отделения банка, захваченного вооруженным мужчиной - РИА Новости, 18.06.2023

В Астане начался штурм отделения банка, захваченного вооруженным мужчиной

Начался штурм отделения Kaspi Bank в Астане, захваченного вооруженным мужчиной, сообщают СМИ с места событий. РИА Новости, 18.06.2023

2023-06-18T13:42

2023-06-18T13:42

2023-06-18T13:47

в мире

астана

казахстан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/12/1878990941_0:0:1440:810_1920x0_80_0_0_855931ada4d97d2a9bb4db70c19b2cd9.jpg

АСТАНА, 18 июн - РИА Новости. Начался штурм отделения Kaspi Bank в Астане, захваченного вооруженным мужчиной, сообщают СМИ с места событий.Ранее МВД республики сообщило, что вооруженный мужчина, предположительно, удерживает семь заложников в отделении банка в центре Астаны. Полиция вела с ним переговоры. Пресс-служба банка сообщила, что в помещении находятся только сотрудники, клиентов нет."Был сильный хлопок, двери банка сотряслись, и спецназ забежал внутрь", - сообщает журналист Sputnik Казахстан.

астана

казахстан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, астана, казахстан